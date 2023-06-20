الدوحة، قطر، أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DELL)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Ooredoo لتعزيز تعاونهما الحالي، وتبسيط مبادرات التحول الرقمي واستكشاف فرص نمو جديدة من خلال محفظة APEX متعددة السحابة من دِل.

ووقع مذكرة التفاهم هذه كلٌّ من أدريان ماكدونالد، رئيس شركة دِل تكنولوجيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، وذلك خلال مؤتمر عالم دِل تكنولوجيز السنوي 2023.

وستقوم Ooredoo بموجب مذكرة التفاهم باستكشاف عروض APEX من دِل لتبسيط تجاربها السحابية، وتعزيز قدرتها على التحكم بتطبيقاتها وبياناتها. وسوف تتيح محفظة APEX لمزود خدمات الاتصالات الرائد في قطر إمكانية إدارة وتنظيم أعباء العمل بسلاسة، وتحسين الأداء وتقليل المخاطر وضمان توافر عالٍ للشبكة.

كما ستكون Ooredoo قادرة على إلغاء التعقيدات غير الضرورية والتخلص من الجوانب التي قد تتسم بعدم الكفاءة، وبالتالي تحفيز المزيد من فرق العمل للتركيز على مجالات الابتكار. ويساهم هذا التعاون بتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية في Ooredoo والتي ترتكز على البنية التحتية وخدمات التخزين وقدرات الاسترداد الإلكتروني من شركة دِل.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال أدريان ماكدونالد، رئيس شركة دِل تكنولوجيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد الأداء المتسق والكفاءة المحسنة وقابلية التوسع عوامل تميّز رئيسية تمكن مزودي الخدمات من التميز واقتناص فرص جديدة، لا سيما في قطاع عالي التنافسية كقطاع الاتصالات. ونحن نتطلع إلى دعم Ooredoo وتزويدها بتقنيات مخصَّصة تتماشى مع جهودها في التنويع والنمو. وسوف تمكّن حلول APEX من دِل، شركة Ooredoo من الحفاظ على مرونتها والاستمرار في تقديم خدمات محسّنة لعملائها من الشركات".

من جانبه، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر: "تتمتع التقنيات متعددة السحابة اليوم بقدرات هائلة لتلبية المتطلبات الجديدة في السوق والاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ونحن نهدف من خلال تبني حلول APEX من دِل، إلى تبسيط رحلة الابتكار لعملائنا، من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للشبكات متعددة السحابة، وتمكينهم من الاستفادة من التجارب السحابية أينما ومتى تطلب الأمر. ويتماشى تعاوننا المستمر مع شركة دِل مع التزامنا الراسخ بدعم الابتكار من خلال استخدام أفضل التقنيات وتقديم فوائد ملموسة لعملائنا."

#بياناتشركات

- انتهى -

للاستفسارات، يرجى التواصل مع:

دانا الحلبي

DElHalabi@webershandwick.com