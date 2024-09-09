حرصا منها على خلق بيئة عمل صحية لموظفيها بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

عمر البسام: "نحرص على خلق برامج مبتكرة تساعد في زيادة إنتاجية الموظف"

"الاستثمار في الكوادر الوطنية أولى أولوياتنا"

الكويت – في إطار التزامها المستمر بخلق بيئة عمل مثالية لموظفيها، أعلنت Ooredoo الكويت عن إطلاق مبادرتي "الدوام المرن" و"العمل عن بعد"، والتي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، مع التركيز على توفير أجواء عمل مريحة وصحية تساعد في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الرضا الوظيفي.

وفي هذا الصدد، قال عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية في Ooredoo الكويت: "نحن في Ooredoo نعمل باستمرار على تطوير بيئة العمل، لأننا نؤمن بأن توفير الراحة والمرونة للموظف ينعكس بشكل إيجابي على أدائه وإنتاجيته. برنامج الدوام المرن الجديد هو خطوة نحو تمكين الموظفين من اختيار الأوقات التي تناسبهم، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة الشخصية. نسمح لموظفينا بالقدوم إلى العمل بين الساعة 7:30 صباحاً و9:30 صباحاً، والانصراف بين الساعة 3:30 عصراً و5:30 عصراً، بشرط الالتزام بإتمام 8 ساعات عمل يومياً."

وأضاف البسام: "مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كان لزاماً علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الضغوط التي قد تواجه الموظفين، خاصة من ناحية الازدحام المروري. لذا، تم تصميم برنامج الدوام المرن ليكون متسقاً مع احتياجات الموظفين ويسهم في تقليل الزحام المروري، مما يعززّ راحتهم ويسهم في أداء واجباتهم الوظيفية بشكل أفضل."

الاستثمار في العنصر البشري أساس النجاح

لطالما كان الاستثمار في العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية Ooredoo الكويت. وتسعى الشركة باستمرار إلى تقديم أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها، حيث تعتبر الشركة موظفيها هم العمود الفقري الذي تعتمد عليه في تحقيق أهدافها وتوسيع نطاق خدماتها. وفي هذا السياق، أطلقت الشركة العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين على جميع المستويات، سواء كانوا في بداية مشوارهم المهني أو في مناصب قيادية.

وأضاف البسام: "نحن نؤمن بأن الموظف هو رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة ناجحة، ولذلك نستثمر بشكل كبير في تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية. نوفر لهم أحدث البرامج التدريبية والتطويرية التي تساعدهم على مواكبة التطورات في مجالات عملهم، مما يعزّز من مهاراتهم ويؤهلهم للعب دور قيادي داخل الشركة. كما أننا نحرص على تقديم الدعم المستمر لهم لضمان تطورهم المهني وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية."

مبادرة "لأننا نهتم بموظفينا"

في إطار مبادرة "لأننا نهتم بموظفينا"، أطلقت Ooredoo الكويت برنامج "العمل عن بعد"، الذي يتيح للموظفين فرصة العمل من المنزل يومين في الشهر، وذلك بعد الحصول على موافقة المدير المباشر. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة في بيئة العمل ودعم التوازن بين الحياة الشخصية والعملية. كما أنه يعزز من ثقة الشركة بموظفيها من خلال تمكينهم من إتمام المهام المطلوبة منهم بكفاءة عالية حتى وهم خارج مكاتبهم، مع الالتزام بحضور الاجتماعات وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة.

واختتم البسام تصريحه قائلاً: "إن حرصنا على تطوير بيئة عمل مريحة وصحية ينبع من إيماننا بأن الموظف هو العنصر الأهم في معادلة النجاح. نسعى دوماً إلى تقديم كل ما يحتاجه موظفونا ليتمكنوا من العمل بفعالية وإبداع. وسنواصل العمل على تعزيز ثقافة العناية بالموظفين وتطويرهم من خلال توفير بيئة عمل مرنة وخلق برامج مبتكرة تسهم في رفاههم وتحقيق نجاحات أكبر للشركة."

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