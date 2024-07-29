الكويت، امتداداً لدورها كشريك موثوق لعملائها ومكانتها الرائدة كمزود لخدمات اتصالات متكاملة، تواصل Ooredooالكويت توسيع محفظة شركاء "نجوم" - البرنامج الأضخم والأشهر لمكافآت العملاء والحائز على الجوائز التقديرية، حيث أعلنت Ooredoo الكويت مؤخراً عن شراكتها الجديدة مع مجموعة لاندمارك، التي تضم علامات تجارية معروفة ضمن قطاع الأزياء مثل سنتربوينت، ماكس، هوم سنتر، لايف ستايل، سبلاش، شو مارت، وبيبي شوب.

وقد تم توقيع الشراكة خلال حفل رسمي بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Ooredoo الكويت، السيد تابان تريباثي، وممثل مجموعة لاندمارك في الكويت ، السيد شبير فخر الدين ، إلى جانب حضور مميز من كلا المؤسستين.

وتقدم هذه الشراكة آلية حصرية تعرف بـ Earn-And-Burn بين برنامجي "نجوم" التابع لـ Ooredoo و"شكراً" التابع لمجموعة لاندمارك، وتعمل هذه الآلية على محورين رئيسيين، بحيث يمكن لمستخدمي "نجوم" تحويل نقاطهم إلى نقاط "شكراً" واستبدالها في أي من متاجر لاندمارك بالدينار الكويتي. وبالمقابل، يمكن لمستخدمي "شكراً" تحويل نقاطهم إلى نقاط "نجوم" واستخدامها بالدينار الكويتي في أي من شركاء برنامج "نجوم".

وفي تصريح له، قال مدير أول ادارة الدفع المسبق لـ Ooredoo الكويت، السيد بلال آغا: "تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة لاندمارك التزامنا بالابتكار ورضا العملاء، كما تعد علامة فارقة تعزز التزامنا بتقديم قيمة مضافة مستمرة لعملائنا من خلال توسيع برنامج الولاء - نجوم".

ووفقاً لالتزامها بنهج يتمحور ويركز على العملاء، تسعى Ooredoo الكويت إلى تعزيز الأثر الإيجابي لبرنامج المكافآت الخاص بها من خلال توسيع محفظة شراكاتها لتغطي المزيد من القطاعات، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى وصول برنامج "نجوم" إلى جميع شرائح العملاء، مما يضيف قيمة ملموسة لأولئك الذين يختارون Ooredoo الكويت ليس فقط كمزود لخدمات الاتصالات، بل كشريك رقمي موثوق يساندهم في جميع جوانب حياتهم اليومية.

وأعرب السيد شبير فخر الدين، رئيس فرع مجموعة لاندمارك الكويت، عن حماسه لهذه الشراكة، مشيرا إلى أنها خطوة رائدة لمجموعة لاندمارك وبرنامج الولاء الخاص بها. وأضاف: "يمثل هذا التعاون مع Ooredoo علامة فارقة بالنسبة لنا، حيث يتيح للعملاء فرصة تحويل نقاط نجوم إلى نقاط شكراً، وبالتالي تعزيز تجربة التسوق مع علاماتنا التجارية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى منح أعضاء برنامج "شكراً" الفرصة لتحويل نقاطهم إلى "نجوم". ونحن حريصون على إقامة علاقة استراتيجية قوية مع Ooredoo وتقديم خدمات استثنائية." وأضاف السيد فخر الدين أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين تجربة التسوق، وتقديم مزايا ومكافآت إضافية للعملاء، وتعزيز مشاركتهم في برامج الولاء والنقاط.

ومن جانبه، علق رئيس القطاع التجاري في Ooredoo الكويت، السيد تابان تريباثي: "نحن متحمسون لتقديم مزايا أكثر لعملائنا المستخدمين من خلال التعاون مع العلامات التجارية المرموقة مثل تلك التابعة لمجموعة لاندمارك، ومع تنويع شراكاتنا، نسعى لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية ومزودي الخدمات ذوي الجودة العالية، بما يتماشى مع أنماط حياتهم المختلفة".

وأضاف السيد تريباثي أن Ooredoo الكويت ملتزمة بتنمية برنامج المكافآت القائم على النقاط من خلال إبرام شراكات جديدة عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية، مشيراً ضمن تعليقه إلى العروض الترويجية المبتكرة للشركاء، والتي تمنح العملاء مرونة وخيارات أكبر في استبدال مكافآتهم.

والجدير بالذكر أن برنامج "نجوم" قد حاز حصل في أوائل هذا العام على جائزة "أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط"، حيث يشمل البرنامج الآن قطاعات حيوية مثل الضيافة، الأطعمة والمشروبات، الأزياء، الإلكترونيات، الأثاث، والأسواق الكبيرة، بالإضافة إلى منصات التسليم السريع للتجارة الإلكترونية، كما يغطي البرنامج الخدمات الأساسية مثل البنوك، التأمين، خدمات السيارات، الصحة واللياقة، السفر والترفيه.

كما تلتزم Ooredoo الكويت بدعم شريحة المبادرين المحليين من خلال إدراج مشروعاتهم الريادية في برنامج "نجوم"، مما يجعل منتجاتهم وخدماتهم مؤهلة لاستبدال النقاط، وذلك في خطوة من Ooredoo الكويت تهدف من خلال إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الكويتية في برنامج الولاء "نجوم" إلى تعزيز مبيعاتها ودعم نموها، بما يعكس دور Ooredoo الكويت المجتمعي الفعال في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع الاقتصاد الوطني.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية والتوسع المستمر لبرنامج الولاء "نجوم"، تؤكد Ooredoo الكويت التزامها بتقديم قيمة استثنائية لها لعملائها، من خلال نظام مكافآت شامل وديناميكي، واستمرارها في تعزيز مبادراتها التي تركز على العملاء، يعكس التزام Ooredoo الكويت بإثراء حياة عملائها الرقمية وتطوير عالمهم، من خلال دعمهم بعروض ترويجية مبتكرة ومجزية.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا