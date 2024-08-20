عمر البسام : نسعى لخلق قادة كويتيين لمستقبل قطاع الاتصالات

95% من المناصب التنفيذية تم توطينها

استثمارنا ليس فقط بالاتصالات و انما بالكوادر الوطنية

عيسى البشير : تعاون مع جامعات و تصميم برامج خصيصه لشباب الكويتي

أكدت Ooredoo الكويت على تفانيها في تطوير القيادات الوطنية والمواهب المحلية من خلال مجموعة شاملة من برامج تطوير وتنمية القيادات التي صُممت لرعاية المواهب الكويتية الشابة في مجالي التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي، و بدوره قال عمر البسام رئيس قطاع الموارد البشرية و الخدمات الإدارية اننا نهدف من هذه المبادرات إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين التفاعل وتطوير المهارات، مما يساهم في تطوير التكنولوجيا ويسهم بشكل إيجابي في المجتمع الكويتي.

مضيفا البسام عملنا وفق استراتيجية خاصه في السنوات السابقة ،و التي نجحت Ooredoo الكويت في توطين أكثر من 95% من المناصب التنفيذية من خلال هذه الاستراتيجية، مما يظهر التزامها بتنمية المواهب المحلية وتوافقها مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع لتمكين جيل جديد من القادة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات ، كما اننا لا نستثمر في التكنولوجيا فقط بل نستثمر في الأشخاص الذي نسعى نحو دمج أحدث التطورات التكنولوجية مع رؤيتنا لخلق مجتمع ممكّن رقميًا وهذا يتماشى تمامًا مع التزامنا بتطوير قوى عاملة كويتية ذات مهارات عالية قادرة على قيادة مستقبل قطاع الاتصالات، من خلال التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات التعلم الرقمية و التي نسعى ان نُعد فريقنا ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم ولكن أيضًا للابتكار للغد.

و اكد البسام اننا في Ooredoo نرحب في المواهب الكويتية المتميزة، من الخريجين الجدد إلى المحترفين ذوي الخبرة، لينضموا إلى عالم الاتصالات معنا ومع سعيها نحو التحول الرقمي، تلتزم Ooredoo الكويت بصياغة بيئة عمل ديناميكية وتقدمية تمكّن الموظفين من تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم والمساهمة بشكل فعال في التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات.

من خلال التزامها بالابتكار والتطوير، وتبرز أهمية متزايدة لتخصصات مثل علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة أخرى. تدعو الشركة الأفراد الذين يحملون شغفًا بالتكنولوجيا والابتكار للانضمام إلى فريقها الديناميكي. "

وبدوره قال عيسى البشير مدير إدارة أول للموارد البشرية اننا نسعى دائما في Ooredoo الكويت وبالتعاون مع الجامعات الوطنية، إطلاق عدة برامج تدريبية صيفية مصممة خصيصًا للشباب الكويتي من جميع الفئات العمرية التي تهدف هذه البرامج إلى تزويدهم بالمهارات الضرورية وتوفير فرص للنمو المهني. تشمل هذه المبادرات التدريب الداخلي، برامج الخريجين، وجلسات التدريب المتخصصة التي تقدم تجربة عملية قيمة وفرصة لاكتساب خبرة في الصناعة.

وأكد البشير انها تتماشه مع رؤيتنا الاستراتيجية، تسعى Ooredoo الكويت جاهدة لتزويد موظفيها بالأدوات والموارد اللازمة للتفوق في بيئة رقمية سريعة التطور. توفر الشركة فرصًا للنمو من خلال منصات التعلم والتطوير الحديثة لإثراء معارف الموظفين وتنمية مهاراتهم، مما يمكّنهم من التقدم في حياتهم المهنية داخل الشركة.

علاوة على ذلك، تضع Ooredoo الكويت تركيزًا كبيرًا على تمكين موظفيها في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات. هذا التركيز الاستراتيجي يضمن أن القوى العاملة مُجهزة تجهيزًا جيدًا للقيادة والابتكار ضمن المشهد العالمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور Ooredoo كرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا