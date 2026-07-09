ناصر العرفج: حريصون على دعم الشباب وتوفير تجارب تفاعلية لها قيمة حقيقية

شراكتنا مع سبارك تقدم تجارب مبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية

فرح البابطين: شراكتنا تساهم في إعادة تعريف تجربة اللياقة البدنية بالكويت

سبارك أصبح مجتمعا متكاملا يجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل الاجتماعي

الكويت: أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع نادي سبارك الرياضي (SPARK Athletic center)، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوسيع نطاق تجارب عملائها خارج إطار خدمات الاتصالات التقليدية، وتعزيز دورها في تمكين الشباب ودعم أسلوب الحياة الصحي والمجتمعي.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى تقديم تجارب مبتكرة وتفاعلية تجمع بين الرياضة والترفيه والصحة والتقنية، وتحويل بيئة اللياقة البدنية إلى منصات مجتمعية نابضة بالحياة تعزز التفاعل والانتماء والتجربة الإنسانية المشتركة.

ويُعد نادي سبارك الرياضي من الوجهات الرياضية الحديثة والمتطورة في دولة الكويت، حيث يقدم تجربة رياضية متكاملة ضمن بيئة احترافية تعتمد على أحدث الأجهزة والمعدات، وبرامج تدريب متنوعة، إلى جانب مجتمع رياضي تفاعلي يعزز مفهوم اللياقة البدنية بأسلوب عصري يجمع بين الأداء، والصحة، والتواصل الاجتماعي ، كما ان شركة Ooredoo الكويت، هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتواصل تعزيز مكانتها من خلال تقديم خدمات مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء، مع التزامها الدائم بتطوير أنماط الحياة الرقمية، ودعم الشباب، والاستثمار في المبادرات والشراكات التي تخلق قيمة مضافة للمجتمع.

وفي إطار هذه الشراكة، أطلقت Ooredoo الكويت ونادي سبارك الرياضي سلسلة من الفعاليات التفاعلية داخل مقر النادي، شملت تنظيم مسابقات حصرية، شهدت إقبالاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من أعضاء ورواد النادي، وسط أجواء تنافسية مفعمة بالحماس والطاقة الإيجابية.

كما شملت المبادرة نقل مباريات كأس العالم داخل مرافق نادي سبارك الرياضي ، مما أتاح للأعضاء تجربة مشاهدة جماعية مميزة، حولت النادي إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة، جمعت بين متعة الرياضة وروح المجتمع، وأسهمت في تعزيز التواصل بين الأعضاء.

وفي سياق تعزيز تجربة العملاء، قامت Ooredoo الكويت بتقديم جوائز قيمة للفائزين في المسابقات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل، وتحفيز المشاركة، وإضفاء أجواء من التشويق والمنافسة الإيجابية.

كما تضمنت الشراكة تقديم عرض خاص لعملاء Ooredoo الكويت، يتمثل في خصم حصري على اشتراكات نادي سبارك الرياضي، بما يشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، ويمنح العملاء قيمة إضافية ضمن منظومة مزايا متكاملة.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت فرح البابطين، رئيس قسم التصميم والابتكار بنادي سبارك الرياضي:

"تمثل هذه الشراكة مع Ooredoo الكويت خطوة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة تعريف تجربة اللياقة البدنية في الكويت. نحن في سبارك نؤمن بأن النادي الرياضي يجب أن يكون أكثر من مجرد مكان للتمرين، بل مجتمعاً متكاملاً يجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل الاجتماعي. وقد أسهم هذا التعاون في تعزيز تجربة الأعضاء وخلق بيئة حيوية تعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر تفاعلاً وابتكاراً في قطاع الرياضة."

وأضافت أن الشراكات الاستراتيجية مثل هذه تسهم في رفع مستوى تجربة الأعضاء، وتعزز مكانة النادي كوجهة رياضية وأسلوب حياة متكامل.

ومن جانبه، قال ناصر حمد العرفج، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية والعلاقات العامة في Ooredoo الكويت:

"تعكس هذه الشراكة التزام Ooredoo الكويت المستمر بتوسيع نطاق تجربتها مع العملاء خارج إطار الاتصالات التقليدية، من خلال مبادرات مبتكرة تمزج بين التقنية، والرياضة، والترفيه. نحن نحرص دائماً على دعم الشباب وتمكينهم، وخلق تجارب تفاعلية تضيف قيمة حقيقية لحياتهم اليومية."

وأضاف أن Ooredoo الكويت مستمرة في بناء شراكات استراتيجية نوعية تسهم في تعزيز الابتكار، ودعم المجتمع، وترسيخ أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتواصلاً.

وتؤكد هذه الشراكة التزام كل من Ooredoo الكويت وسبارك بتقديم تجارب مبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية للقطاعات، وتعكس رؤية مشتركة تقوم على الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز التواصل المجتمعي، بما يرسخ معايير جديدة للشراكات في قطاع أسلوب الحياة والرياضة.

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