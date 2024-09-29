عبدالعزيز البابطين:" تمكين الكوادر الوطنية لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ."

" نؤمن بأن الأفراد يلعبون دوراً مهماً في نجاح الشركة واستدامة مشاريعنا ."

نؤمن بأن الأفراد يلعبون دوراً مهماً في نجاح الشركة واستدامة مشاريعنا عمر البسام : " انضمام الكوادر الوطنية يساهم في صياغة حاضر ومستقبل الشركة ."

انضمام الكوادر الوطنية يساهم في صياغة حاضر ومستقبل الشركة عيسى البشير : " واثقون بأن يكون لهم بصمة بارزة في التطور القادم ."

الكويت: في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل المباشر بين الإدارة العليا والموظفين الجدد، استضافت Ooredoo الكويت مؤخرًا لقاءً مميزًا جمع الرئيس التنفيذي مع المجموعة الجديدة من الموظفين المنضمين حديثاً إلى الشركة، كجزء من استراتيجية Ooredoo المستمرة لتعزيز بيئة عمل إيجابية تدعم الشفافية والتواصل والشمول على جميع المستويات، بحيث يتم تعريف الموظفين الجُدُد على ثقافة الشركة وقيمها ونموذج عملها، لتشكل هذه الفعاليات التعريفية منصة مثالية لعرض الفرص المتنوعة المتاحة داخل Ooredoo الكويت والتأهيل لخوض مساراتها المهنية، إلى جانب توطيد العلاقات بين أعضاء فرق العمل.

وفي إطار سعيها المستمر لبناء بيئة عمل شاملة وداعمة، تحرص Ooredoo الكويت على لقاء الرئيس التنفيذي بموظفي الشركة الجدد، لتعزيز روح الانتماء وتحقيق الاندماج السلس للموظفين الجدد منذ بداية مشوارهم مع Ooredoo، وإشراكهم في مسيرتها من خلال توضيح رؤية الشركة وأهدافها المستقبلية، التي سيكونون جزءاً منها.

وكجزء من استراتيجية Ooredoo في تطوير الذات والمهارات الاجتماعية، يترأس هذه الفعاليات الترحيبية كبار المسؤولين في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وممثلي الإدارة العليا، لضمان حصول المنضمين الجدد على الحفاوة التي يستحقونها وليشعروا بالدعم منذ اليوم الأول، والتي يتم تنظيمها لتشمل عروضاً تقديمية بقيادة هؤلاء المسؤولين، الذين يشاركون تجاربهم ونصائحه، ضمن جلسات واجتماعات تفاعلية، لكسر الحواجز بين الموظفين الجدد وليسهل عليهم التواصل الفعلي فيما بعد مع زملائهم ومرشديهم، مما يعزز تجربتهم ويسهل اندماجهم في بيئة العمل.

وفي تصريح من الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، السيد/ عبد العزيز البابطين، خلال اللقاء، قال: "نحن في Ooredoo نؤمن بأن كل فرد يلعب دوراً مهماً في نجاح الشركة، فانضمامهم إلى الفريق ليس مجرد خطوة وظيفية، بل هو جزء من رحلتنا نحو الابتكار والتميز في مجال الاتصالات".

كما عبر عن استمتاعه في كل مرة يلتقي فيها بالمستجدين في هذه الفعالية، وتحمسه الزائد للتعرف عليهم، معلقاً: "تسهم هذه الفعالية المميزة في تقليل الفجوة بين الموظفين الحاليين والجدد، وأنا أقدر حقاً رغبة المواهب الشابة بالانضمام إلينا ومشاركتنا أفكارهم العصرية ومشاريعهم الطموحة، فنحن في Ooredoo ، نعطي الأولوية لموظفينا دائماً، مرحبين بكل الفرص لتمكينهم، وتوفير منصة شبابية للتعبير عن أنفسهم، من خلال الابتكار والتطوير."

مشيراً في السياق ذاته إلى الجوانب العديدة التي تركز عليها Ooredoo الكويت فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد البشرية، أهمها استكمال خطة التكويت وتوطين المناصب الإدارية والتشغيلية على حد سواء، من خلال توفير فرص النمو الوظيفي والاستثمار في تطوير المواهب المحلية، وكذلك تمكين المرأة الكويتية العاملة وتعزيز التنوع والشمول بين فرق العمل لدفع النمو المستدام، حيث تهدف الشركة من خلال المبادرات التعليمية والبرامج التدريبية المكثفة، إلى تمكين المواطنين الكويتيين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مختتماً كلمته، أوضح البابطين أن "نجاح Ooredoo الكويت يعتمد أيضاً على تنوع مواهب فريقنا، وهو العنصر الأهم في تحقيق رؤيتنا للابتكار والتميز"، متطلعاً إلى إسهاماتهم المتميزة في مسيرة الشركة نحو النمو والتوسع.

وبدوره، شدد عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، على أهمية هذا اللقاء في دعم الموظفين الجدد ومنحهم الثقة اللازمة ودفعة أولى في بداية مشوارهم مع الشركة للاندماج في بيئة العمل، حيث قال: "نحن ملتزمون بتوفير كل الأدوات والموارد التي يحتاجها موظفونا لتحقيق النجاح في Ooredoo. إن هذا اللقاء يتيح فرصة فريدة لتعريفهم على قيمنا وتوجهاتنا الاستراتيجية."

وتابع قائلاً: "يعتبر انضمام أي عضو إلى فريق العمل فرصة للمساهمة بشكل جديد في صياغة حاضر ومستقبل الشركة، ونحن هنا لتقديم كل الدعم الذي تحتاجونه لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المهنية".

ومن جانبه، أضاف مدير إدارة أول للموارد البشرية في Ooredoo الكويت، عيسى البشير، بقوله: "الاستثمار في الموظفين الجدد هو استثمار في مستقبل الشركة، باعتبارهم حجر الأساس لاستمرارية أعمالها، ونحن سعداء بانضمام هذه المجموعة المميزة ونتطلع إلى إسهاماتهم القيمة في مختلف المشاريع."

معرباً ضمن تصريحه عن مدى فخره بالعمل ضمن فريق متنوع الاهتمامات والمواهب والخلفيات، "الأمر الذي يساهم في تطوير الخدمات التي نقدمها لعملائنا، لذلك، دورهم كمساهمين في نجاح الشركة يبدأ من اليوم، ونحن على ثقة بأنهم سيكون لهم بصمة في الابتكارات القادمة."

وهكذا، يعكس لقاء الإدارة العليا بموظفي Ooredoo الجدد التزام الشركة بتطوير المواهب وتعزيز رفاهية الموظفين، وكذلك التزامها ببناء بيئة عمل تحفز الابتكار وتقدر الشمولية، كما تواصل الشركة دعمها لموظفيها الجدد من خلال تقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني متنوعة تناسب جميع الموظفين وتنوع اهتماماتهم في شتى المجالات"

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم Ooredoo الكويت بتعزيز بيئة العمل الإيجابية التي تعزز النمو المهني والشخصي، حيث تولي الشركة أهمية خاصة لراحة موظفيها وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يعزز من أدائهم ويزيد من مستويات الرضا والولاء عبر المؤسسة.

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