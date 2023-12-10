الكويت: تستمر Ooredooالكويت -الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- ، في إطلاق عروضها المتميزة لتلبية احتياجات عملائها خلال مواسم السفر والعطل، حيث كشفت مؤخراً عن عرضها الجديد والحصري على باقات خدمة التجوال، والذي أطلقته لعملائها تزامناً مع اقتراب عطلة نهاية العام.

يتميّز العرض الجديد من Ooredoo على خدمة التجوال بباقة استثنائية، مما يتيح لعملائها التمتع بسعة بيانات تصل إلى 40GB .

يضمن هذا العرض اتصالاً متواصلاً لمدة 10 أيام أثناء رحلتهم في العديد من البلدان المختارة، استناداً إلى أبرز وأشهر وجهات السفر التي يفضلها المسافرون من الكويت ويتوافدون عليها.

وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند. يستفيد المسافرون الذين يتوجهون إلى هذه الوجهات من باقات حصرية تقدمها الشركة، مما يضمن لهم تواصلًا مستمرًا وسلسًا في أجواء العطلة.

علاوة على ذلك، يشمل عرض التجوال من Ooredoo على خدمة اتصال مجانية للعملاء طوال رحلتهم على متن الطائرة، مما يضيف إلى تجربة السفر مزيدا من الراحة وإمكانية التواصل والتسلية عبر الإنترنت.

وضمن تعليقه على أهم مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، عبر مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، ناصر العبد الله، عن تطلعه إلى ابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، ومنها خدمة التجوال، حتى تتمكن Ooredoo من أن تصبح الخيار المفضل لعملائها الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة، وكذلك على قيمتها من حيث التكلفة، خاصةً في ظل زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.

وفي تعليقه حول أبرز مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، أعرب ناصر العبد الله، مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، عن تطلعه لابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، بما في ذلك خدمة التجوال. وفسّر قائلا:"يهدف هذا الاهتمام المستمر إلى تعزيز مكانة Ooredoo كالخيار المفضّل للعملاء الذين يبحثون عن حلول تجوال فعّالة يمكن الاعتماد عليها من حيث التغطية و التكلفة، خاصةً في ظل زيادة معدّلات السفر خلال موسم العطلات."

وأضاف: "يسعدنا أن نقدّم هذا العرض الحصري على خدمة التجوال في نهايات هذا العام، والذي يعكس مدى اهتمامنا بالعملاء ورغبتهم في البقاء على اتصال وعلى تواصل مستمر، وتحديداً أثناء سفرهم".

ويتمثل التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات اتصال رفيعة المستوى في قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستخدمين المتغيرة، وتلبية الاحتياجات المختلفة لكل شريحة تقع ضمن قاعدة عملائها المتنوعة.

ومثال على ذلك، عرض خدمة التجوال الجديد الذي يؤكد حرص Ooredoo على استمرار خدمات التواصل بغض النظر عن تواجدهم خارج أو داخل البلاد، كما قامت الشركة بتوسيع نطاق العرض ليشمل العملاء الجدد الذين ينضمون إلى شبكة Ooredoo ويقومون بتفعيل خدمة التجوال.

كما تجدر الإشارة إلى إمكانية تفعيل عرض التجوال بسهولة عن طريق تطبيق Ooredoo الكويت للهواتف الذكية، بما يضمن لهم عملية تفعيل سلسة وخالية من المتاعب.

#بياناتشركات

-انتهى-