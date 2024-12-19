عبدالعزيز يعقوب البابطين : نفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية و نؤكد التزامنا لتحقيق رؤية كويت 2035

مبنى Ooredoo يتزين بصورة "مشعل العز"

احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وسدّد خطاه، مقاليد الحكم، أعلنت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، عن تغيير اسم شبكتها إلى "مشعل العز" تعبيراً عن فخرها واعتزازها بقيادة سموه الحكيمة ورؤيته المستقبلية. كما قامت الشركة بتزيين شاشات برجها في قلب الكويت بصورة سموه، احتفاءً بهذه الذكرى المباركة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود Ooredoo لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال عام من حكم صاحب السمو، حيث شهدت الكويت تطورات هائلة على مختلف الأصعدة، منها دعم الاقتصاد الوطني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.

مسيرة عام من العطاء والإنجازات

شهدت الكويت عاماً حافلاً بالإنجازات التاريخية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه. فقد عززت الدولة مكانتها الإقليمية والدولية، وركزت على تحقيق تطورات ملموسة في مسيرتها نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما عملت على دفع عجلة التطوير والنمو في شتى المجالات.

واتسمت قرارات سموه بالحكمة والرؤية الثاقبة، ما انعكس إيجاباً على مصلحة البلاد والمواطنين

Ooredoo الكويت تجدد العهد في دعم رؤية كويت جديدة 2035

وفي هذا السياق، تجدّد Ooredoo الكويت التزامها وتعاهدها بدعم رؤية وجهود صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل -سدد الله خطاه- نحو تحقيق "رؤية كويت جديدة 2035"، وذلك من خلال:

الابتكار التكنولوجي: مواكبة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتقديم حلول مبتكرة تعزز التحول الرقمي في البلاد.

تمكين الشباب: توفير برامج تدريبية وفرص عمل للشباب الكويتي لتطوير مهاراتهم ودعمهم ليكونوا قادة المستقبل.

تعزيز الاستدامة: تبني استراتيجيات صديقة للبيئة ودعم المبادرات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

الشراكة مع القطاع الحكومي: تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الحياة في الكويت.

كما تؤكد Ooredoo الكويت على دعمها للقطاع الحكومي و للفعاليات المجتمعية التي تعود بالمنفعة على المجتمع الكويتي اجمع ، و بهذه الاحتفالية قد تم تزين مبنى الشركة الواقع في قلب الكويت بصورة سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله و رعاة.

و من جانبه صرح عبد العزيز يعقوب البابطين، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، قائلاً: “نفخر بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035. وفي هذه الذكرى المباركة، ومرور السنة الأولى على توليه مقاليد الحكم، نتشرف في شركة Ooredoo الكويت بأن نرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني والتبريكات، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة لتولي سموه مقاليد الحكم داعيين الله أن يسدد خطاه ويوفقه ويعينه، وأن ينعم على دولة الكويت وأبناء الكويت تحت قيادته الحكيمة والرشيدة، بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن، والأمان والاستقرار.”

وأضاف: "تغيير اسم شبكتنا إلى 'مشعل العز' و تزيين مبنى الشركة بصورة سموه ما هو الا تعبير عن تقديرنا للإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واحتفالنا بهذه الذكرى المجيدة بمناسبة توليه مقاليد الحكم".

دعوة للاحتفال والعمل المشترك

تؤمن Ooredoo الكويت بأن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق طموحات الكويت المستقبلية. وبهذه المناسبة، تدعو الشركة جميع المواطنين والمقيمين إلى الاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعمل يدًا بيد من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للكويت.

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