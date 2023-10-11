تتخذ شركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، خطوات جادة نحو تمكين موظفيها من خلال برامج القيادة المستمرة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بإطلاق برنامج مكثف مخصص لتمكين الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية خلال العامين 2023 و2024.

يهدف هذا البرنامج الطموح إلى دعم فئات مختلفة من موظفي الشركة، وهم: الموظفون ذوو الأداء المتميز، والموظفون الذين يشغلون مراكز قيادية مهمة، بالإضافة إلى توجيه اهتمام خاص نحو المواهب الشابة الموجودة في الشركة.

يأتي هذا البرنامج كجزء من التزام Ooredoo الكويت بتطوير مهارات وقدرات كوادرها القيادية والمستقبلية، وهو جزء مهم من استراتيجيتها للنجاح والتطور المستدام في عالم الاتصالات.

في إطار هذا البرنامج المتميز، قامت مجموعةٌ من الكتّاب والمفكرين البارزين على الساحة العالمية بتقديم مساهمات قيّمة، من خلال إلقاء الندوات والمحاضرات في عدد من المواضيع الجوهرية. من بين هؤلاء الشخصيات، يتألق الكاتب العالمي جون غراي، بمؤلفاته الرائدة في مجال العلاقات الإنسانية، وعلى وجه الخصوص، كتابه الأكثر مبيعاً على مستوى العالم "الرجال من المريخ، النساء من الزهرة". كما شارك كل من الكاتب وورن نايت، الخبيرة كلوديا لاموث، المدربة إينيس مورا، بالإضافة إلى الكاتب الشهير بول سلون، والمؤلف الغني عن التعريف، بول سميث، في تقديم جلسات مُلهمة وتوجيهات غنية طوال فترة البرنامج.

Ooredooالكويت وتمكين النساء في المناصب القيادية

تهدف الشركة إلى تعزيز دور المرأة والارتقاء بمكانتها في الوظائف التنفيذية والقيادية. من أجل تحقيق هذا الهدف، نظمت Ooredooالكويت برنامجا مكثفًا خصيصًا لتمكين موظفاتها في المناصب القيادية. شمل هذا البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تسعى إلى نشر الوعي وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من موظفي الشركة.

من بين هذه المبادرات، تأتي ندوة جون غراي التي نُظِمَت بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. يُسلط هذا الحدث الضوء على أهمية خلق بيئة عمل متجانسة ومتكاملة. وركزت المناقشات خلال هذه الندوة على تبني أساليب قيادية ملهمة وتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة، مع التأكيد على أهمية التنوع والابتكار في بيئة العمل.

نجحت الندوة باستقطاب جمهورٍ واسعٍ من كلا الجنسين، شارك فيها موظفون من مختلف الإدارات، سواءً أصحاب المراكز القيادية الحاليين والمستقبليين، أو المحترفين الذين يسعون لصقل مهاراتهم بهدف تحقيق تغيير إيجابي في بيئات عملهم.

من ناحيته عبّر الكاتب الشهير جون غراي عن سعادته لزيارته الكويت واستضافته من قبل Ooredoo الكويت. وشدد على أهمية دور المرأة في العالم الوظيفي، مؤكداً أن دعم المرأة في مكان العمل، يساعدها على تحقيق التوازن بين متطلباتها الشخصية والمهنية.

Ooredoo الكويت وتمكين الموظفين في القطاع التكنولوجي

إن "منتدى إطار التحول اليومي"، الذي قامت Ooredoo الكويت بتصميمه بدقة، يأتي كجزء من الجهود المُكثفة والمستمرة لدعم قطاع الأعمال في مواجهة تحديات عملية تبني التحول الرقمي ضمن إطار العمل. هذا البرنامج الشامل لا يقدم للمشاركين تقييماً عميقاً ومفصلاً للمشهد الرقمي فحسب، ولكنه يُزوِّدَهم أيضاً بإستراتيجيات فعّالة للتغلب على العقبات والتحديات المُرتبطة به، ليعزز إستمراريتهم ووجودهم في طليعة قطاعاتهم الصناعية.

إن إطار العمل الأساسي للمنتدى يتألف من ثلاث عناصر أساسية، تضمن نجاح رحلة التحول الرقمي للشركات. أول هذه العناصر هو "التوافق"، الذي يركز على ضرورة إحراز التناغم والتكامل بين استراتيجيات الشركة، وعملياتها، وتقنياتها، وفريق العمل، ومواردها، لضمان توجيه جهود الجميع نحو هدف التحول الرقمي الشامل بشكل متسق وفعّال. ثانياً، "التحسين"، الذي يهدف إلى تجهيز المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فاعلية وكفاءة العناصر التنظيمية في جميع أوجه العمل.

وثالثاً، يأخذ عنصر "التكامل" الأهمية الأكبر، حيث يسلط الضوء على ضرورة التعاون والتفاعل بين المكونات المختلفة، سواءً كانت عناصر داخلية أو خارجية. في سياق هذا التكامل، يتحول التنظيم إلى نظام ديناميكي ومتكامل، يشجع على الابتكار، يُسهل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويمكّن الشركات من التكيف والتطور للتعامل مع التحديات والفرص الديناميكية التي يُقدمها التحول الرقمي.

Ooredoo الكويت وتقوية مهارات إدارة الذات لدى الموظفين

بالإضافة إلى ما سبق، نظمت Ooredoo الكويت ورشة عمل متخصصة في إدارة التغيير،بعنوان "قيادة الذات والآخرين". وقد خصصت الورشة لاستعراض مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالقيادة وإدارة التغيير، مع تقديم تجارب تعلم عملية لتعزيز الأداء والسلوكيات. امتتازت هذ الدورة بالحماس لتمكين الأفراد والمجموعات وتثقسف الحضور بأن التغيير يمثل فرصة للنمو على الصعدين الشخصي والمهني، وفي هذا السياق، تم اعتماد نهج فعال خلال ورشة العمل لتحقيق التحول المرغوب.

اكتسب المشاركون مهارات لإدارة عواطفهم وطاقتهم الشخصية، بالإضافة إلى سد الفجوات في التواصل وكيفية التفاعل مع الآخرين. كما يتعلمون كيفية الرد بمهارة على الإحباطات والسلبية، وإدارة التغيير بسلاسة وبراعة.

لقد ساهمت التوجيهات الناتجة عن ورش العمل هذه بغرس قيم الثقة والكفاءة الذاتية في نفوس المشاركين، حيث اكتسبوا فهماً أعمق بشأن أهمية بناء جسور الثقة مع الآخرين، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحمله هذه القيمة إلى طاقتهم وتفاعلاتهم.

وفي تعليقه على برامج القيادة المستمرة، أعرب السيد عيسى البشيّر، مدير الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، عن سعادته واعتزازه بتنظيم مثل هذه الفعاليات. وقال: "تجسّد هذه الندوات التزامنا الراسخ بتمكين المرأة ودعم الفئات المختلفة من موظفي الشركة وحرصنا على تحقيق الشمولية في المناصب القيادية ضمن فريق العمل. نحن نؤمن بأن إنشاء بيئة عمل متنوعة وشاملة هو ركيزة نجاحنا، وأن مثل هذه المبادرات تمهد السبيل لموظفينا لاكتساب المهارات والثقة التي يحتاجونها للتميز في دورهم القيادي."

وفي هذا السياق، تستمر Ooredoo الكويت في تقديم مبادرات لتشجيع التنوع والاندماج ضمن كوادرها، مما يعزز من مكانتها الرائدة في مجال الاتصالات.

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حول Ooredoo الكويت:

تأسست Ooredoo الكويت في ديسمبر 1999 كثاني مشغل في الدولة. واليوم تقدم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت ذات النطاق العريض والخدمات المُدارة للشركات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء والشركات. تقوم الشركة بتشغيل عدد من مشغلي الاتصالات في المنطقة: Ooredoo الجزائر ، Ooredoo تونس ، Ooredoo المالديف ، و Ooredoo فلسطين. Ooredoo الكويت عضو في مجموعة Ooredoo الدولية ومقرها الدوحة ، قطر.