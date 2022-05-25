الكويت، مدينة الكويت: التزاماً منها بتقديم الأفضل لعملائها لإثراء تجربتهم الرقمية، أعلنت شركة Ooredoo، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق My Ooredoo، والذي اصبح متوفّراً الآن للتحميل على App StoreوGoogle Play وHuawei AppGallery.

يمنح التطبيق العملاء إمكانية التحكم بخدمات حصرية أكثر وذلك تماشياً مع سياسة الشركة لتوفير الأفضل للعملاء. ويقدم التطبيق الرسمي بنسخته المطورة الكثير من المزايا الجديدة لتجربة مستخدم فريدة وأكثر سهولة. بإمكان العملاء التحكّم بباقاتهم بكل سهولة وإعادة التعبئة ودفع أو عرض الفواتير وتسجيل جميع المعاملات بالتفصيل والاطلاع على آخر العروض مع نجوم ومفاجأة Ooredoo بالإضافة الى الحصول على دعم كامل أونلاين وغيرها الكثير.

هذا التطبيق يعد استكمالاً لإستراتيجية الشركة الهادفة للتحول الرقمي، تماشياً مع نمط استخدام العملاء وتبنيهم للتكنولوجيا الحديثة، حيث يستطيع العملاء من خلال التطبيق القيام بالعديد من العمليات الأساسية حسب احتياجاتهم أينما كانوا، دون وسطاء، حيث يتم تسجيل دخول العملاء على لوحة التحكم الخاصة بحسابهم تلقائياً دون الحاجة لإدخال أي بيانات عن طريق شبكة Ooredoo.

يحتوي تطبيق My Ooredoo الذي تم تحديثه على مجموعة من الميزات الجديدة التي توفر تجربة فريدة ومثيرة لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل. تتضمن هذه الميزات عملية دفع سريعة للعملاء من خلال منصة KFAST والقدرة على حفظ تفاصيل بطاقة الائتمان بطريقة آمنة. يمكن للعملاء أيضًا إجراء عمليات شراء داخل التطبيق لجميع الباقات

المفضلة لديهم باستخدام بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم والتي تساهم في خلق تجربة سلسة لهم. ويمكن للعملاء الانتقال إلى شريحة eSIM في ثلاث خطوات بسيطة من خلال هويتي من أجل أمنهم.

تعمل Ooredoo الكويت باستمرار على تعزيز وتحسين تطبيق My Ooredoo ، والذي يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة ويثري حياة العملاء. تسعى Ooredoo الكويت باستمرار إلى تزويد العملاء بتجربة رقمية سلسة يمكن للعملاء من خلالها الآن التسوق للحصول على عروض حصرية داخل تطبيق My Ooredoo. تم أيضًا إنشاء عروض خاصة وفريدة ومميزة.

يتيح تطبيق My Ooredoo الذي تم تجديده حديثًا للعملاء إنشاء ألقابهم الخاصة على أرقام هواتفهم المحمولة لتحديد أرقام عائلاتهم وأصدقائهم تحت هويتهم المدنية. لن يحتاج العملاء أيضًا إلى الاتصال بمركز اتصال Ooredoo وانتظار الاتصال بجدمة العملاء ، حيث يوفر تطبيق MyOoredoo للعملاء القدرة على التحدث مع فريق دعم الشركة عبر الإنترنت باستخدام Whatsapp أو Facebook Messenger أو الاتصال عبر الإنترنت للحصول على الخدمة من خلال برنامج smart chat bot الذكي الخاص بالشركة.

إضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق ميزة التعرف على الوجه والبصمة وإمكانية الاطلاع على لوحة تحكم متكاملة لنسبة استخدام اشتراكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة المقدمة من Ooredoo، مع إتاحة إمكانية شراء سعة إنترنت أكثر من خلال ضغطة زر.إضافة إلى ما سبق، يستطيع العملاء من عرض تفاصيل استخدام العملاء للخدمات من مكالمات وإنترنت ورسائل قصيرة، وتحديث أو شراء باقات تتماشى مع استخدام واحتياجات العملاء، كما يمكن للعملاء دفع الفواتير أوإعادة التعبئة، وتفعيل باقة Ooredoo Passport و My Country للتجوال والاطلاع على تفاصيل الإستخدام، كل ذلك بضغطة زر من خلال تطبيق My Ooredoo.

يجدر الذكر على أن تطبيق My Ooredoo حصل على الجائزة الذهبية كأفضل تطبيق للهواتف الذكية ضمن "جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021"، ، والذي يسمح للعملاء بالتحكم التام بحسابهم حتى أثناء التنقل عبر الهاتف الذكي في أي وقت ومن أي مكان، فيمكن لهم إتمام العديد من العمليات مثل دفع الفواتير أو إعادة تعبئة الرصيد، وتفعیل حساب نجوم الخاص بهم وتتبع عدد النقاط، وتفعيل العديد من الخدمات الرقمية وشراء القسائم الإلكترونية والمزيد.

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

تواصل معنا:

· خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع

· الموقع الإلكتروني www.ooredoo.com.kw

· تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store

· حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw