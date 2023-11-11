الكويت: قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، باستضافة المتقدمين من الكوادر الوطنية عبر برنامجها الاستثنائي للتوظيف.

تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى توظيف وتدريب وتطوير مهارات الشباب الكويتي، مما يمكّنهم من صقل مواهبهم في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات الضرورية في هذا المجال.

تسلط Ooredoo في هذا السياق الضوء على أهمية استثمار الشركات في الأجيال الصاعدة وتمكينها في قطاع المبيعات، الذي يشهد تقدماً سريعاً.

أشاد عيسى البشير، مدير أول ادارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، بالموظفين الجدد، معبراً عن أهمية التعرف على خبراتهم ودورهم الرئيسي في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك في إطار توجيهات ورؤية الشركة. كما أثرت هذه الخطوة بشكل إيجابي في تعزيز دور الشركة في دعم الخريجين الجدد وتوجيههم من خلال التفاعل مع الإدارة العليا والمشاركة كفريق واحد.

وتأتي هذه الخطوة مؤكدة لقيم Ooredoo المتمثلة في تطوير مهارات الأفراد والاعتراف بالمساهمات الفردية والاحتفاء بها داخل وخارج المؤسسة.

وبينما يبدأ المنضمون الجدد أولى خطواتهم في رحلتهم المهنية، تقدم لهم الشركة فرص متعددة ومسارات مهنية مختلفة من خلال توزيعهم على مختلف الأقسام والإدارات، مما سيتيح لهؤلاء الخريجين الفرصة لاستكشاف مجالات متنوعة ورسم مساراتهم الخاصة للتقدّم المهني في مجالاتهم المفضّلة.

التزام Ooredoo لتحقيق الاستدامة بتطوير مواردها البشرية

تدعم رؤية Ooredoo استدامة الموارد البشرية وتطويرها ويأتي ذلك في أولويات التوجه الاستراتيجي للشركة. ويتوافق هذا التوجه مع المسؤوليات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تسعى الشركة إلى تمكين القوى العاملة المحلية للمساهمة الفعّالة في نجاح وازدهار الكويت بشكل شامل.

تُولي Ooredoo الكويت اهتماماً خاصاً لتحقيق التوازن في توظيف الكفاءات المحلية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق نسبة عالية من الشباب الكويتي في مناصب القيادة والإدارة داخل الشركة. و يعكس هذا التفرد التزامًا مستمرًا في الشركة، حيث تسعى الإدارة العليا باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف كجزء من رؤيتها الاستراتيجية.

تُظهر الأرقام الحالية أن أكثر من 90٪ من المناصب القيادية والإدارية في Ooredoo الكويت تُشغل حالياً بواسطة المواهب المحلية، وهي نسبة تعكس التزام الشركة القوي بتعزيز التوظيف المحلي وتمكين الشباب الكويتي في جميع أنحاء عملياتها العالمية.

تشجيع ثقافة التنوع والفرص المتساوية

تواصل Ooredoo تحقيق تقدم ملحوظ في التحول الرقمي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال التطوير المستمر بالموارد البشرية و خلق قيمة طويلة الأمد لعملائها والعاملين فيها. ولن تصبح هذه الإنجازات ممكنة من دون جهود الشركة المضنية لتوظيف الكوادر المحترفة والحفاظ على بيئة العمل الفريدة، ويعمل قسم الموارد البشرية بجد واجتهاد لدعم الأهداف الاستراتيجية ل Ooredoo المتعلقة بالتنوع من خلال توفير فرص عمل للكفاءات العالية وتعزيز الخبرات في مجال التكنولوجيا لتطوير قوة عاملة متنوعة وشاملة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الاستدامة للشركة ويعزز أيضًا موقعها القيادي المحلي ويسهم بشكل كبير في النمو والتطلعات المستقبلية. كما ان Ooredoo ملتزمة بتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين وتحقيق بيئة عمل عادلة وشاملة.

استقطاب أفضل الكفاءات

تدرك Ooredoo أهمية استقطاب الكفاءات العالية لتحقيق أهدافها على المدى الطويل. وبناءً عليه، قامت الشركة بتنفيذ خطة شاملة ودقيقة لتحديد انسب الكوادر/الخبرات واستقطابهم، مؤكدة بذلك التزامها بالنجاح والنمو المستقبلي. وتلتزم Ooredoo بنهج دقيق في اختيار وتوظيف المواهب، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب وتدريب وتنمية كوادرها البشرية، مدركة الدور الجذري الذي يلعبه الموظفين الكفء في إنجازات المؤسسة. ومن أجل ضمان نسبة أعلى من التكويت في الشركة، صرح عيسى البشير، مدير إدارة أول لقسم الموارد البشرية والشؤون الادارية في Ooredoo الكويت ، قائلاً: "في Ooredoo الكويت، نحن ملتزمون بأولوية توظيف الكوادر المحلية من خلال منح فرص عمل جاذبة و متساوية لجميع فئات الشباب الطموح الذي يتطلع للمساهمة في نجاحنا والانضمام الى عائلة Ooredoo بالإضافة إلى ذلك، تشجع Ooredoo التنقل الداخلي بين الإدارات المختلفة، لتتيح للموظفين تحقيق نمو مهني داخل الشركة. ويوفر هذا النهج فرصاً للتنمية الشخصية، حيث يمكن للأفراد تولي مهام ومسؤوليات مختلفة في الأقسام المختلفة؛ من خلال ذلك، يكتسب الموظفون فهماً شاملاً لقطاع الاتصالات، ويعزز التعلم المستمرو تحقيق النمو الوظيفي الأمثل. التزام Ooredoo في صقل مواهب الموظفين وتطوير كفاءاتهم تلتزم Ooredoo بشدة في الاستثمار في الكفاءات البشرية واثراء مهارات الموظفين. ويلعب قسم إدارة الموارد البشرية دورًا حاسمًا في تنمية ورعاية المواهب داخل الشركة كما يركز بشكل ثابت على تطوير الموارد البشرية وتوفير فرص النمو المهني للموظفين الطامحين لتولي مناصب قيادية في المستقبل.

من خلال هذه المبادرات، تضمن Ooredoo تحسين مستمر لخدماتها، وتلبية احتياجات عملائها المتطورة بطريقة احترافية، والحفاظ على التزامها بالتميز.

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