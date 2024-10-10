استعداداً لإطلاق نسختها الثالثة من بطولة كرة القدم الشهيرة للشركات (أو دوري الشركات لبطولة قرة القدم)، كشفت Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق للحلول المتكاملة للأعمال، عن إجراء قرعة البطولة الأسبوع الماضي في مقر Ooredoo الرئيسي، وذلك للاختيار بين الفرق التي تقدمت للتنافس على اللقب، من مختلف الهيئات والمؤسسات، في مبادرة مجتمعية تعكس روح التعاون والتضامن بين Ooredoo Business وشركائها، ليس فقط في عالم الأعمال، بل وفي الميدان الرياضي أيضاً.

وكانت Ooredoo Business قد وجهت دعوة سابقة لعدد من هيئات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، لحضور مراسم القرعة بالمقر الرئيسي، في برج Ooredoo، والتي شهدت حضوراً لافتاً من ممثلي تلك الكيانات، من عملاء وغير عملاء Ooredoo business، لتمثل الفرق المشاركة في البطولة قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك، والإلكترونيات، والنفط، والرعاية الصحية، والتجزئة، والعديد من القطاعات الأخرى.

ويذكر أن دوري الشركات لكرة القدم، التي تنظمه Ooredoo business للعام الثالث على التوالي، يعد بمثابة منصة تفاعلية وترفيهية، تجمع بين محبي كرة القدم من ممثلي الشركات، باختلاف مجالاتها، لتتنافس بروح رياضية على الوصول للمراكز الأولى والحصول على اللقب، إذ إن توحيد هذه القوى المتنوعة في هذا الحدث المشوق، يعزز التعاون والتنافس الإيجابي بين كل من Ooredoo Business وشركائها وغيرها من جميع المؤسسات المشاركة في البطولة.

في إطار التزامها بتعزيز نمط حياة صحي، تسعى Ooredoo Business من خلال تنظيم هذه البطولة إلى تشجيع جميع المشاركين على ممارسة النشاط البدني والرياضة، مما يسهم في تحسين الصحة العامة والرفاهية، حيث تعكس هذه الفعالية الرغبة في بناء مجتمع نشط ومترابط، حيث يُعتبر النشاط الرياضي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية وكذلك العملية، وتشجيع موظفي Ooredoo business على الانخراط في هذه الأنشطة الرياضية، نابع من حرصها على ترسيخ روح الفريق الواحد، مما يسهم في تطوير بيئة عمل صحية وإيجابية وتفاعلية.

وفي كلمة من السيد/ سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo الكويت، بهذه المناسبة قال: "نحن في Ooredoo business نهدف دائماً إلى تعزيز الأنشطة الاجتماعية وتمكين التواصل مع عملائنا من مختلف القطاعات، ونحن نستعد الآن لإطلاق هذه البطولة، لنجتمع مرة أخرى بشركائنا وعملائنا الكرام من مختلف الميادين، وننطلق في معاً بروح رياضية وإيجابية في جولات تنافسية ننغمس فيها في عالم كرة القدم التشويقي، الذي يثير ويشعل شغف العديد من موظفينا وكذلك من عملائنا وشركائنا".

كما تهدف هذه الفعالية المميّزة إلى تمكين الشباب واللاعبين من خلال توفير منصة لعرض مواهبهم الرياضية ومشاركة هوايتهم لكرة القدم، كما تتيح لهم أيضاً فرص التعارف وتبادل الأفكار، وتنمية المهارات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس، والعمل بشغف وثقة في مؤسستهم الرائدة.

وختاماً، تجدر الإشارة إلى سعي Ooredoo business تجاه تحفيز الجيل القادم من شباب الكويت على تبني أسلوب حياة صحي ونشط وإيجابي، من خلال تشجيع الشباب على المشاركة في المناسبات والفعاليات الرياضية وممارسة النشاط الجسدي، بما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها وشركاتها، ومنهم Ooredoo business، في دفع الطاقات الشبابية نحو الأنشطة السليمة والبناءة، وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق ومزدهر بقيادة هؤلاء الشباب.

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