مواصلةً تميّزها بين رواد صناعة الاتصالات على مستوى العالم، بقيادتها لأحدث تكنولوجيات إنترنت الجيل الخامس (5G) وتوظيفها بأعلى مستويات الابتكار، اختتمت Ooredoo الكويت، رائدة مجال الاتصالات والحلول الرقمية المتكاملة، سلسلة نجاحاتها في دورة العام من برامج جوائز ستيفي العالمية لتضيف لقائمتها المتنوعة من جوائز ستيفي التي حازت عليها في 2023-2024 كل من:

جائزة الابتكار التقني في تكنولوجيا الاتصالات لعام 2024، في النسخة الأولى من برنامج جوائز ستيفي الجديد للتميّز في التكنولوجيا، Technology Excellence Awards، هو الإصدار الجديد والخاص الذي أطلقته مجموعة جوائز ستيفي لتكريم المبادرات التكنولوجية والاعتراف بأداء الشركات المتميّز في هذا المجال

بالإضافة إلى جائزة "أنجاز العام للابتكار في التكنولوجيا " من برنامج جوائز ستيفي السنوي لتكريم المؤسسات العالمية، International Business Awards.

هذا، وقد تم ترشيح Ooredoo الكويت ضمن فئات تلك البرامج المعنية بالابتكار التكنولوجي، لتفوز باللقب في كل منهما عن دورها الفعّال في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد وتعزيز الابتكار في الاستخدامات الرقمية من حيث التقنيات الحديثة التي تقدمها Ooredoo الكويت، وحلولها الشاملة والمبتكرة لتوسيع نطاق خدمات شبكة الـ 5G وتغطيتها على مستوى البلاد.

ذلك مع التركيز على دورها المجتمعي في تعيين تلك الخدمات، مثل خدمة Ooredoo الكويت الخاصة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) لتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد مكانتها الريادية على المستوى الدولي، فضلاً عن إسهاماتها البارزة في تطوير القطاعات الحيوية في الدولة والنهوض بها لتحقيق المزيد من التقدم، بما يعزز خطط التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية "الكويت الجديدة" 2035.

هذا ويشار إلى أن برامج ستيفي المتنوعة، تحت مظلة "جوائز ستيفي" العريقة، تُعد من أرقى الوجهات التكريمية وأشهرها على مستوى العالم، والتي يتم تنظيمها كل عام تقديراً للإنجازات المتميزة التي تحققها الشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم باختلاف أعمالها، وضمن فئات عديدة تغطي مجموعة واسعة مجالاتها، وذلك بالاعتماد على لجنة تحكيم مكونة من خبراء عالميين ومتخصصين في مختلف الصناعات للإشراف على هذه الجوائز، التي تقدم معياراً للتميز والابتكار، وشهادة ثقة وجودة في الأداء.

ومن هذا المنطلق، جاءت تقييمات لجان تحكيم جوائز ستيفي، لتقر بأن التطورات التي تشهدها تقنية إنترنت الجيل الخامس (5G) التي تتبناها Ooredoo الكويت توعد بتأثيرات تحويلية في صناعات عديدة، وتعزيز الاتصال النمو الاقتصادي على مستوى الكويت والمنطقة.

كما أشادت بتصدر Ooredoo الكويت في ابتكارات الـ 5G وقيادتها للتكنولوجيا لما توفره من حلول رقمية مبتكرة، سواءً للأفراد أو الشركات، التي تخدم العديد من المجالات، لا سيما نطاق تلك الخدمات، الذي يمتد بدايةً من الاتصالات الموحدة، والإنترنت الآمن وواسع النطاق للشركات، وخدمات دعم مراكز الاتصال والتفاعل مع العملاء، وصولاً إلى خدمات الاستضافة، والأمن، وإنترنت الأشياء (IoT) والخدمات الذكية والسحابية، وغيرها الكثير.

وكذلك، قدمت اللجنة تقييمها بناءً على الدور المحوري لتلك الخدمات والحلول المبتكرة من Ooredoo الكويت في تنمية أهم القطاعات الحيوية في البلاد، منها القطاع السياحي والترفيهي، والتعليمي والمهني، وأهمهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يشغل حيز كبير وبالغ الأهمية من استراتيجية Ooredoo الكويت لفترة طويلة.

ويعكس تتويج Ooredoo الكويت بجوائز ستيفي، ولسنوات على التوالي، مدى وعمق التزام الشركة بالتميّز والابتكار، وحرصها على الاستمرار في تطوير وتقديم خدمات متكاملة ورائدة لإثراء حياة الناس الرقمية، كما يعتبر دليل واضح على استمرارها في اتخاذ خطوات سباقة وفعالة لتحسين البيئة الحضرية في الكويت، مضيفاً لقائمتها الطويلة من الجوائز والتكريمات وشهادات التقدير من أكبر وأرقى المحافل الدولة والوجهات التكريمية المعنية بمجال تكنولوجيا الاتصالات.

وختاماً، يجدر الذكر بأن كل ما حققته Ooredoo الكويت من ابتكارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات خلال فترة وجيزة كان من العوامل الحاسمة في استيفاء معايير جوائز ستيفي وفوز الشركة بها، ومواكبة مجتمعها مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، استعداداً لدخول عهد جديد من التقدم التكنولوجي، ونهضة تزدهر بصناعات الدولة وإمكانات طاقاتها المحلية، وكفاءة كوادرها.

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