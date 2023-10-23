تحالف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج العربي يطلق مبادرة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية لدعم الاستدامة

اتخذت مجموعة Ooredoo بالتعاون مع شركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة لافتة نحو تعزيز الاستدامة في المنطقة. ومع إتمام العام الأول لها، فقد أطلقت مذكرة تفاهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج العربي مبادرة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية بهدف دعم الاستدامة في جميع شركات الاتصالات في منطقة الخليج العربي.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سبع شركات اتصالات في منطقة الخليج العربي خلال فعليات المؤتمر العالمي للجوال 2022، الأمر الذي يعكس الجبهة الإقليمية الموحدة والرامية إلى تقليل الأثر الكربوني للعمليات ولجميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتقديم شركات الاتصالات لخدماتها ومن ضمن ذلك التقليل من الانبعاثات في كامل سلسلة القيمة بدءاً من مرحلة تصميم الخدمات وصولاً إلى استخدامها من قبل العملاء.

وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تلتزم Ooredoo بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبأعلى معايير حماية البيئة. وبصفتنا شركة رائدة في قطاع الاتصالات، فإننا نبذل جهوداً حثيثة لتقليل الأثر الكربوني لعملياتنا إلى أدنى الحدود الممكنة، وبناء عالم صحي من جميع الجوانب. تهدف منتجاتنا الرقمية إلى مساعدة العملاء على تقليل الأثر البيئي، وتحرص في ذات الوقت على حصولهم على الخدمات التي ينشدونها، وإننا عازمون على مواصلة تحقيق تطلعات عملائنا، وبذل كل ما بوسعنا لبناء إرث مستدام لشركتنا".

من جهته قال عبدالله أحمد الزمان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة Ooredoo: "لطالما كانت القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وثيقة الارتباط بجوهر مجموعة Ooredoo وثقافتها المؤسسية. ولقد تعاونا ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 مع شركائنا لضمان إرث مستدام ومتنوع يمكن لأجيال المستقبل الاستفادة منه. وتتمثل مهمتنا بإثراء الحياة الرقمية للمجتمعات التي نعمل فيها، وإننا نقدم مثالاً يُحتذى به في ترسيخ التنوع والمساواة والشمولية. يجسد الجهد الجماعي لشركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة كبيرة إلى الأمام سترسخ مكانة المنطقة، وتمكنها من تجاوز التحديات المستقبلة التي تواجه الاستدامة، وتلبية المتطلبات التنظيمية اللازمة في هذا المجال".

ويتمثل الهدف المشترك في دفع عجلة الاستدامة والتركيز بشكل خاص على اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة، ولذلك فقد جرى تصميم هذا التحالف الاستراتيجي ليكون محفزاً قوياً للتنمية المستدامة، ونشر الوعي حول المسائل المتعلقة بالاستدامة والتي تهم قطاع الاتصالات.

ونصت مذكرة التفاهم التي تمتد لعامين على تعاون الأطراف الموقعة في عدد من المجالات الرئيسية منها تعزيز الاستدامة من خلال إبرام الشراكات التي تقدم إسهامات إيجابية إلى القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من أي أثر سلبي على المجتمعات المحلية التي تعمل فيها شركات الاتصالات.

كما تشمل المجالات الرئيسية الأخرى للتعاون القضايا المتعلقة بتغير المناخ وذلك من خلال بذل جهود مشتركة في مجالات خفض الكربون وإدارة النفايات التي تسهم في حماية البيئة.

وتتطلع رحلة شركات الاتصالات في دول الخليج العربي نحو الاستدامة والعمل المناخي إلى إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات في المنطقة، وتبني حلول مبتكرة، وتبادل المعلومات لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

وأضاف عزيز: "تعتبر شراكتنا مع أقراننا في القطاع سابقة في مجال الاتصالات، فهي تمثل رؤية مشتركة لقطاع اتصالات أكثر استدامة في منطقة الخليج العربي. ويسعدنا أن نكون في صدارة هذه الرحلة التحولية التي ستعود بالنفع على شركاتنا والمجتمع الأوسع والبيئة".

ومع مواصلة العمل تحت مظلة هذه الشراكة في الأشهر المتبقية من عام 2023 وما بعده، فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع مشتركة تعالج بشكل مباشر بعض المجالات الرئيسية التي سلطت مذكرة التفاهم الضوء عليها.

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.