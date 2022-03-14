التزاماً منها بدعم الشباب في بناء مستقبلهم الوظيفي

الكويت، مدينة الكويت: شاركت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، برعاية ماسية في معرض الفرص الوظيفية الثالث والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذي أقيم على مدار يومين في حرم الجامعة بحضور عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الادارية وعيسى البشير، مدير أول قطاع الموارد البشرية والخدمات الادارية ومجبل الأيوب، - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي ومشاري العبدالجليل، مدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية وناظم يوسف الغبرا- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية وعبدالله الخطاف، اخصائي العلاقات العامة والإتصالات الداخلية لدى Ooredoo الكويت. وشهد المعرض مشاركة العديد من المؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى حضور جهات حكومية ممثلة في البرنامج الوطني لإعادة الهيكلة والقوى العاملة. وقد تم تكريم عمر البسام من قبل رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، السيد نواف ارحمه.

ورحبت الشركة في جناحها الخاص بكافة الطلبة من مختلف التخصصات للتعرف على فرص العمل والتدريب الميداني، إضافة إلى إجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة بالإضافة إلى تقديم النصائح عن المسار الوظيفي وتحضير السير الذاتية وغيرها من المواضيع التي تهم حديثي التخرج. كما تواجد موظفو قطاع الموارد البشرية في جناح Ooredoo للرد على استفسارات الطلبة حول العمل في الشركة والفرص الوظيفية المتاحة لهم فيها، إضافة إلى تعريفهم عن إمكانية الحصول على فرص تدريبية في الشركة.

تأتي هذه المشاركة إيماناً من Ooredoo بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصاً في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات. وتنفيذاً لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل Ooredoo جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة، وهذا يأتي إيماناً من إدارة الشركة بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل.

وفي تصريح عن المشاركة في المعرض، أكد رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الادارية لدى Ooredoo الكويت عمر البسام بأهمية الاستثمار بالشباب واستقطاب المبدعين منهم للانضمام إلى عائلة Ooredoo، حيث تسعى لأن تكون بيئة العمل محفزة للإبداع والاجتهاد، وأن تكون جاذبة خصوصاً للكوادر الوطنية التي تؤمن الشركة بما لديها من طاقات و مواهب تخدم مختلف القطاعات في الدولة وتساهم في بناء المجتمع.

وأضاف البسام "أصبح الشباب الكويتي وبالتحديد خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات بحاجة ماسة إلى الدعم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتهيئة المناخ الأنسب للطاقات الشبابية المبدعة، وهذا ما نسعى له في Ooredoo الكويت اليوم. فالعنصر الكويتي أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية. كما وأصبح لزاماً علينا أن نفتح لهم المجال لشغل الوظائف والمهن في قطاع الاتصالات الذي يشهد تغييرات ديناميكية تتطلب عقولا شبابية ملهمة مثل شبابنا الذين نفتخر بهم".

وأعرب البسام عن فخره بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في هذا المعرض، حيث تسعى الشركة بشكل مستمر للمشاركة في معارض وظيفية مع مؤسسات تعليمية مختلفة، وتسعى Ooredoo لمساعدة الشباب على اكتشاف آفاق جديدة تحقق لهم طموحاتهم الوظيفية وتسمح لهم بالاستفادة من تخصصاتهم العلمية في حياتهم المهنية.

وتتميز Ooredoo ببيئة عمل حيوية تشجع على تبني الأفكار الجديدة وتنمي الإبداع لدى الموظفين، حيث تقوم الشركة بشكل مستمر بتقديم فرص التدريب والخبرة لموظفيها في مختلف المجالات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية داخل وخارج الكويت، وذلك إيماناً من الشركة بأن ذلك يعود بالنفع على مصلحة العمل في الشركة.

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معلومات عن Ooredoo الكويت:

تعود بدايات شركة Ooredoo الكويت إلى شهر ديسمبر من عام 1999 عندما انطلقت كثاني مشغل للاتصالات يوفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي. واليوم، تعد Ooredoo الكويت شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، و Ooredoo فلسطين.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw