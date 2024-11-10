"خليجسك" وضعت مفهومًا جديدًا للإبداع من خلال هذا المؤتمر.

سليمان الحمود: "ندعم المشاريع الصغيرة من خلال تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لهم."

تؤكد شركة Ooredoo الكويت، الرائدة في قطاع الاتصالات ومزود الحلول المبتكرة، التزامها بدعم الابتكار وتنمية مواهب الشباب في الكويت من خلال رعايتها للملتقى الإبداعي "كلمتين"، الذي نظمته "خليجسك" تحت شعار "صياغة المشاريع الإبداعية". استمر الملتقى على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 نوفمبر، في مقر الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، وجمع نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات التكنولوجيا، التصميم، ريادة الأعمال، والإعلام، لتبادل الأفكار ومناقشة سبل تطوير مستقبل الصناعات الإبداعية في الكويت.

أوضحت Ooredoo الكويت أن "خليجسك" ركزت في هذا الملتقى على تقديم سلسلة من الحوارات وورش العمل والنقاشات التفاعلية التي تناولت أبرز التحديات والفرص المتاحة للشباب المبدعين، مع التشديد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتطوير البيئة الإبداعية، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. كما أشارت إلى أن "خليجسك" وضعت مفهومًا جديدًا للإبداع من خلال هذا المؤتمر، وهو ما تسعى الشركة إلى دعمه عبر ملتقيات ومبادرات شاملة لتطوير المواهب الشابة.

تواصل Ooredoo الكويت التزامها بدعم المشاريع الشبابية والصناعات الناشئة، مؤكدةً أن هذا التعاون يعزز مكانة الكويت كبيئة حاضنة للإبداع ويساهم في بناء مجتمع مزدهر قائم على الابتكار. وتهدف الشركة من خلال هذه الرعاية إلى توفير الفرص المثلى للشباب للتعبير عن أفكارهم وإطلاق مشاريعهم، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمهيد مستقبل واعد للصناعات الإبداعية.

تعزيز الصناعات الإبداعية

بدوره، صرّح ناصر حمد العرفج، مدير أول العلاقات الاستراتيجية والابتكار، بأن Ooredoo الكويت حريصة على دعم المواهب والكوادر الكويتية عبر رعايتها لهذه المبادرات والملتقيات التي تجمع المبدعين من مختلف المجالات. وأكد أن "ملتقى كلمتين" يعدّ منصة رائدة تهدف إلى تمكين الصناعات الإبداعية وتعزيز مكانة الكويت كمركز للإبداع والابتكار.

وأوضح العرفج: "في هذه الفعاليات، نستغل الفرصة لعرض ما تقوم به الشركة من دعم للمبدعين، خاصة في مجالي الفن والإعلام، حيث قدمنا منصة 51 كإحدى مساحات الابتكار التي نديرها، ونعمل على استقطاب الكوادر الكويتية المبدعة لتطوير هذه المنصة. وقد التقى الملتقى هذا العام بمجموعة مميزة من المهتمين في مجالات الإعلام، الإنتاج، والفن، ونتطلع لأن تكون لهم مساحة في منصة 51 قريبًا. أبوابنا مفتوحة دائمًا لدعم هذه المواهب ولرفع اسم الكويت عاليًا."

وأضاف العرفج: "إننا في Ooredoo الكويت نلتزم بدعم المشاريع الشبابية والإبداعية، تماشيًا مع رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة". قيمنا المؤسسية ترتكز على الابتكار والتعاون المجتمعي كركائز أساسية، ونؤمن بأننا من خلال هذه المبادرات نساهم في خلق بيئة إيجابية تتيح للشباب الكويتي تحقيق طموحاته، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكويت كمركز إقليمي للإبداع والتكنولوجيا."

تمكين الشباب وتعزيز الابتكار

تعكس رعاية Ooredoo الكويت لهذا الحدث دورها الرائد في دعم المواهب المحلية وتنمية قدرات الشباب، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الابتكار والمشاريع الريادية. وضمن إطار مشاركتها في الملتقى، قاد سليمان الحمود، مدير إدارة التسويق في قطاع الشركات في Ooredoo الكويت، جلسة نقاشية بعنوان "الاستثمار في الصناعات الإبداعية"، حيث سلط الضوء على أهمية دعم وتوفير بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين، وما لذلك من أثر في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التطور.

وقال الحمود: "نحن في Ooredoo الكويت ملتزمون بدعم المشاريع الشبابية والإبداعية، ونعمل على توفير عروض خاصة لهم ضمن قطاع الشركات لدعم مشاريعهم، سواء على نطاق المشاريع الإبداعية التي تحتاج إلى خدمات اتصالات متخصصة أو غيرها من الخدمات التي نقدمها. إن استراتيجيتنا تهدف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل توفير البنية التحتية لهم بأقل التكاليف، وذلك كنوع من أنواع الدعم الذي نقدمه لهؤلاء المبدعين."

نبذة عن Ooredoo الكويت:

تأسست Ooredoo الكويت في ديسمبر 1999 كثاني مشغل اتصالات في البلاد من الدرجة الأولى، لتقدم الشركة اليوم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق والخدمات المدارة للشركات، ملبيةً لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات. وتُعد Ooredoo الكويت جزءًا من مجموعة Ooredoo الدولية ومقرها الدوحة، قطر، والتي تدير عدة شركات اتصالات في المنطقة تشمل Ooredoo الجزائر، Ooredoo تونس، Ooredoo المالديف، Ooredoo فلسطين.

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