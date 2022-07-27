أطلقت شركة Ooredoo الكويت، أسرع شبكة إنترنت في الكويت، FIBER+ الجيل الجديد من حلول (FTTR: Fiber To The Room) الفريدة من نوعها لتعزيز وتحسين تغطية شبكة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية في المنازل والمساحات الكبيرة، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي.

وتم الإعلان عن الحلول الجديدة في حفل أقيم في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت بحضور ممثلي الشركتين، وذلك مساء الثلاثاء 26 يوليو2022.

ويتيح حل FIBER+ (FTTR) الجديد للعملاء استخدام شبكة إنترنت فائقة السرعة في جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والأدوار المتعددة، مع ضمان استمرار سرعة الشبكة بثبات و دون انقطاع لمنح العملاء تجربة ثرية تجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

وطرحت Ooredoo هذا الحل الذكي الفريد من نوعه، بعد اجتياز شبكتها جميع الاختبارات التشغيلية والفنية والتي قام بها الفريق التقني على قدم وساق لمدة 3 أشهر من خلال تركيب FIBER+ (FTTR) في عدد من المواقع والفلل لضمان تقديم هذه التقنية الجديدة بأعلى مستويات الكفاءة و الجودة.

و حول هذه الخدمة قال الرئيس التنفيذي في الشركة، عبدالعزيز يعقوب البابطين: " كعادتنا نواصل في Ooredoo توفير الحلول الذكية لاثراء تجربة عملائنا الرقمية، وتوفير أحدث ما يتم طرحه في الأسواق من تقنيات وحلول مبتكرة، لإثراء تجربتهم الرقمية، من خلال تعزيز شراكتنا المستمرة والمتواصلة مع شركات رائدة في تقديم مثل هذه الحلول الذكية كشركة هواوي."

و أضاف البابطين: " تأتي استمرارية شراكتنا مع هوواي لتقديم الحلول الذكية مثل FIBER+ (FTTR) ضمن خطتنا الاستراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال الشبكات و تعزيز كفاءة تشغيل شبكاتنا لتوفير فرص غير محدودة لعملائنا، حيثرسيستمتع المستخدمون بتجربة مخصصة بشكل أكبر تمتاز بسرعة فائقة وانسيابية عالية، ما سيساعدنا على تمكين الشركات من تطوير مدن المستقبل الذكية والمتصلة."

وأشار إلى أن إطلاق الحلول الجديدة يأتي انطلاقاً من حرص Ooredoo الدائم على تنفيذ الأفكار المميزة على أرض الواقع، لافتاً إلى أنها تأتي بعد عام ونصف العام من الأبحاث والدراسات في السوق الكويتي، وبعد إتمام جميع الإجراءات التنظيمية الرسمية، مؤكداً استمرار الشركة بالارتقاء بتجربة عملائها الرقمية من خلال الاستثمار المستمر وإدخال التقنيات المتطورة في السوق.

وذكر البابطين أنه ضمن مشهد الاتصالات المتغير بسرعة، تواصل الشركة إطلاق الحلول التقنية العاملة بتقنية الألياف الضوئية بما ينعكس إيجاباً على تطوير خدماتها المقدمة للعملاء في السوق المحلي وفق أعلى المستويات.

من جانبه قال ممثل شركة هواوي سيف وانغ، رئيس حساب Ooredoo الأساسي في شركة Huawei : " نفخر بشراكتنا المستمرة مع Ooredoo و التي نعتبرها أهم شريك استراتيجي على مدى العقدين الماضيين، فخلال فترة كوفيد 19 بذلت الشركتين جهودا مشتركة جبارة للخروج من الأزمة و تقديم أفضل الحلول المتطورة، والتي حصلت نتيجتها Ooredoo على المركز الأول في تقييم Ookla speedtest 2021. "

و أكد وانغ: "نحن سعداء باستمرار شراكتنا مع Ooredoo و تعاوننا لإطلاق تقنية هي الأولى من نوعها في الكويت FIBER+ (FTTR) والتي تهدف لإثراء حياة الأفراد الرقمية و تقديم تجربة لا مثيل لها مع إنترنت فائق السرعة بتغطية أوسع و ثبات مضمون. كما أننا نؤمن بان اطلاق هذه التقنية الحديثة سترسخ مكانة Ooredoo الرائدة في السوق المحلي و تساهم في نجاحها و تقدمها في بناء الاقتصاد الرقمي في السوق المحلي."

حل FIBER+ (FTTR) الذكي متاح حالياً ويمكن للعملاء طلبه عبر موقع الشركة على الإنترنت و في جميع أفرعOoredoo ابتداءً من 22.5 د.ك شهرياً.

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معلومات عن Ooredoo الكويت:

تعود بدايات شركة Ooredoo الكويت إلى شهر ديسمبر من عام 1999 عندما انطلقت كثاني مشغل للاتصالات يوفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي. واليوم، تعد Ooredoo الكويت شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، و Ooredoo فلسطين.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت