ملتقى ناقش الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات

الكويت، مدينة الكويت: كرمت Ooredoo الكويت، شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، نخبة من المختصين في مجال تصنيف وأمن البيانات والذين شاركوا في الحلقة النقاشية خلال ملتقى Ooredoo business والذي أقيم يوم الأحد الماضي، حيث ناقش الملتقى الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة. وكانت الحلقة النقاشية تحت عنوان " أهمية تصنيف البيانات ودورها الفعال في الأعمال المختلفة". وقد تم تبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي وشرح جميع الجوانب المذكورة.

وقام الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت- عبدالعزيز يعقوب البابطين بتكريم السيدة سبيكة الوقيان – الوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والسيدة مي العويش رئيس وحدة البيانات والتحول الرقمي في بنك الخليج والمهندس خالد الذكير – مدير دائرة تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية والسيد حسين البستان – رئيس فريق أمن المعلومات في KNPC والمهندسة منار الحشاش الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي ادارت الحلقة النقاشية.

وأكد البابطين على فخر الشركة بريادة مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني في الكويت، حيث نجح الملتقى باستقطاب نخبة مميزة من المختصين في التكنولوجيا الرقمية ومن أهم القطاعات في البلاد.

وأضاف البابطين "تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لتحقيق المستوى الأعلى من الابتكار والنضج بين العملاء والعمليات والتكنولوجيا. وأحد مستهدفات هذه الرؤية هو التحول نحو العالم الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت "كويت جديدة" لعام 2035 ويؤكد مواكبتنا للتقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية. وعليه، يتطلب هذا التحول انسيابية البيانات وأمانها والمحافظة على الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية وعملائنا من الشركات".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

تواصل معنا:

خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع

الموقع الإلكتروني www.ooredoo.com.kw

تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store

متوفر على و حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw