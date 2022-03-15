Ooredoo الكويت داعم رئيسي لأصحاب الهمم لتفعيل دورهم التنموي في المجتمع وتحقيق الأهداف الانسانية

الكويت، مدينة الكويت: ضمن الأعمال الانسانية الخيرية والتطوعية التي تتبناها شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها، وقعت Ooredoo اتفاقية شراكة مع النادي الكويتي الرياضي للصُّم.

وتم توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء، الموافق 15 مارس 2022 في برج Ooredoo بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال - عيسى الموسى، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي - مجبل الأيوب، ومشاري العبدالجليل، مدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية لدى Ooredoo الكويت. فيما حضر ممثلاً عن النادي الكويتي الرياضي للصُّم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة – خالد سيد أمين، وأمين السر العام – أنور منيف الحربي، ومدير النادي ومترجم لغة الإشارة – عبدالعزيز الكندري.

وبموجب الاتفاقية، ستعزز Ooredoo البنية التحتية للمبنى الرئيسي للنادي الكويتي الرياضي للصُّم من خلال توفير شبكة إنترنت وأفضل حلول الاتصالات مع أجهزة تقوية الشبكة لتغطية إنترنت أكثر سرعة وفعالية وكفاءة لتشمل كافة مكاتب النادي. كما منحت الشركة موظفي وأعضاء النادي عروضاً حصرية على خدماتها ومنتجاتها وباقاتها.

ولطالما بذلت Ooredoo الكويت جهوداً ملموسة واضحة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن هذه الاتفاقية جاءت لتسلط الضوء على أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) وبالتحديد الصُّم للمساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وتوفير أدوات وسبل خاصة لتفعيل دورهم في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة اعترافاً من Ooredoo بدور أصحاب الهمم الكبير في المشاركة في تحقيق انجازات ترفع اسم دولة الكويت، فضلاً عن قدرتهم الاستثنائية على التغلب على التحديات المختلفة.

وستساهم هذه الخطوة في تأهيل أصحاب الهمم من خلال توفير فرص تعليمية أكثر كفاءة تعتمد على شبكة الإنترنت والبحث في الإنترنت ما يؤدي إلى توسيع مداركهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام والمساهمة بدمجهم في المجتمع، حيث سيتلقى موظفو شركة Ooredoo حصص مخصصة لتعلم لغة الإشارة.

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.