لمساعدة الشركات في رحلتهم نحو الابتكار

أطلقت Ooredoo business ، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، "Shamel Complete"، وذلك في إطار سعيها لمساندة و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو الإبتكار.

و قالت Ooredoo business أن "Shamel Complete" حل متكامل يشتمل على 5 مجالات أساسية: الإدارة والتواصل والإتصال بالإضافة للتواصل عبر الانترنت والتتبع من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتيح لأصحاب المشاريع وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة أعمالهم دون الحاجة إلى توظيف خبراء من مختلف المجالات.

و أوضحت أن "Shamel Complete" يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية إدارة العمليات اليومية بسهولة مع خيارات دفع مرنة من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها، و القدرة على البقاء على اتصال بفريق العمل من خلال توفير أفضل وأسرع تغطية للشبكة للبقاء على اتصال دائم وضمان عدم انقطاع العمليات اليومية.

و تعليقاً على هذا الإطلاق، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود: " نحن في Ooredoo business نتعاون مع نخبة من الشركات لتغطية أهم المجالات الأساسية التي تحتاجها أي شركة، أهمها الإدارة اليومية للعمليات التي تحتاجها الشركات في إدارة علاقات الموارد البشرية، حيث نوفر حلولاً تجمع أوقات حضور الموظفين وكشوف الرواتب والإجازات في مكان واحد، كما حرصنا أيضًا على توفير طرق الدفع الإلكترونية من خلال نظام نقاط بيع احترافي." كما قال الحمود: " أننا في مجال التواصل، حرصنا على توفير باقات Shamel للمكالمات والإنترنت بأفضل الخدمات والأسعار، و خدمة اللاسلكي لابقاء الفريق على تواصل دائم في مكان العمل، و في مجال الإتصال التي تتميز به شركة Ooredoo و تعتبر الشبكة الأسرع لتقديم الخدمات لعملائها، نضمن

للشركات أفضل حلول الانترنت الذكي (Smart Wi-Fi) لابقاء شركاتهم على إتصال دائم وعدم تفويت أي فرصة عمل." وأوضح: " أننا نتفهم حاجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإبتكار وايجاد الحلول الرقمية في السوق المحلي، ولهذا يسهم "Shamel Complete" في توفير حلول التواصل عبر الانترنت بكل سهولة من خلال منصة التجارة الالكترونية لإكمال رحلتك والبدء ببيع منتجاتك عبر الانترنت، بالإضافة إلى جميع المزايا التي يوفرها هذا الحل الشامل، حيث يمنحك "Shamel Complete" امكانية مراقبة أعمال شركتك والتتبع عبر برنامج البصمة والحضور - وهو نظام التعرف على بصمة الوجه أو بصمات الأصابع لمتابعة أوقات حضور موظفي الشركة و أنظمة المراقبة بالفيديو – وهي خاصية القدرة على مراقبة جميع عمليات الشركة اليومية على مدار الساعة وخدمة تتبع المركبات والتي تتيح إمكانية تتبع سجل السرعة ومراقبة المركبات والطرق بسهولة ؛ ويمكن لأصحاب الشركات الحصول على العديد من هذه الحلول المميزة في "Shamel Complete"، حلول صممِت خصيصاً للمساهمة في زيادة كفاءة عمل الشركة."

نتعاون في Ooredoo business مع نخبة من شركائنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شركة “One Source” ، أحد شركائنا في النجاح وفرت عن طريق “Shamel Complete” خدمة تتبع المركبات (VTS) و نظام مراقبة GPS متعدد الوظائف لجميع احتياجات النقل ، وهو نظام يساعد الشركات على رفع كفائتها الانتاجية ومستويات الأمان مع تطوير جودة عمليات أسطولها باستخدام برامج الاستشعار والاتصال بالإنترنت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “One Source” ، السيد عيسى بهمن، "نسعد بالشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo business لنوفر معا أفضل حلول الأعمال للشركات. خدمة تتبع المركبات من أبرز الخدمات الأساسية المقدمة من شركة One Source والتي نفخر بتقديمها بالتعاون مع Ooredoo business، الشريك الذي ساهم بدعمنا في رحلة نمو وتطور شركتنا.

وقامت شركة "TELOX"، بتوفير خدمة "اللاسلكي" بالتعاون مع شريكها التكنولوجي الموثوق، الرئيس التنفيذي للعمليات، السيد براك الكعاك سلط الضوء على أهمية خدمة "اللاسلكي" وفعاليتها، وأضاف: Ooredoo business

ساهمت بتزويدنا بحل متطور، يمكن الموظفين من التواصل بضغطة زر واحدة. قطاعات كالأمن والحماية، الوزارات، المستشفيات، المنظمات والإنشاءات بامكانها الاستفادة من هذه الخدمة. جهاز آمن، موثوق وسهل الاستخدام يمكننا في “TELOX” من تعزيز طرق التواصل الصوتية ورفع مستوى كفاءتها.

“Tap Payments” تقدم خدمات goSell و goCollect، منتجات سهلة الاستخدام ذات جودة عالية تساعد الشركات من جميع الفئات على البيع عبر الإنترنت وقبول المدفوعات بشكل فعال. قال السيد فيصل الهارون، المدير التنفيذي لشركة Tap Payments – الكويت، goCollect يعتبر حل آمن وسلس للفواتير لتعزيز تجربة الدفع عبر الانترنت والتي تسهم في تعزيز تجربة نظام البيع الموحد (Omni channel). goSell هي بوابة دفع تتيح للشركات من جميع الفئات الاستفادة من كل فرصة مالية من خلال منصة تجارة إلكترونية صلبة. تسمح هذه المنتجات للشركات بالتركيز على تنمية أعمالها وتطويرها.

شركة MenaITech المتخصصة في مجال أنظمة ادارة الموارد البشرية للشركات من شركاء Ooredoo business. توفر هذه الشركة نظام متكامل يساعد ادارة الموارد البشرية لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اتمام مهامهم اليومية كاجراءات التعيين، الوظائف الداخلية، بالإضافة إلى مزايا أخرى. قال الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمجموعة MenaITech السيد بشار حوامدة : "بفضل شراكتنا مع قطاع الاتصالات وتبادل الخبرات العميقة في مجال التحول الرقمي، قمنا بتصميم هذا النظام المتكامل والذي يساعد الشركات على تخفيض تكاليفها التشغيلية وتوفير الوقت لإنشاء خططها الاستراتيجية".

شركة MNASATI شريك Ooredoo business الإستراتيجي الذي إستطاع دخول السوق الكويتي في سنة 2020 بتقديمه نموذجًا مبسطًا للتجارة الإلكترونية التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. MNASATI حريصة على فتح قنوات بيع جديدة لأصحاب المشاريع عن طريق توفير أدوات سهلة لإدارة المنتجات، الطلبات وتقارير المبيعات المفصلة. قال السيد / عبدالله أبوزيد (المؤسس - المدير التفيذي) للشركة" بالتعاون بين MNASATI و Ooredoo business، أصبح لأصحاب المشاريع القدرة على إطلاق متاجر إلكترونية خلال 24 ساعة والاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية بأقل تكلفة ووقت ممكن".

و في الختام قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo ، سليمان الحمود "إن مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة تنمو في مختلف القطاعات، وإن أصحاب المشاريع من الكويتيين يهدفون إلى تحقيق أفضل الأهداف والنتائج، ومن هذا المنطلق، نحن في Ooredoo نفخر بتزويدهم بأفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم لتصبح أولى خطوات بناء حجر الأساس نحو رحلة نجاحهم، وقد تم اطلاق "Shamel Complete" ليكون الحل المتكامل لأصحاب المشاريع والذي يلبي احتياجاتهم في رحلة الابتكار الخاصة بهم. "Shamel Complete" هو الحل الذي نقدمه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجعل النجاح هدفها الرئيسي، بالإضافة إلى الحلول الفعالة والمعززة تقنيًا ورقمياً والتي تعتبر من أفضل الأدوات التي نرغب في تزويد أصحاب المشاريع بها.

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- انتهى -