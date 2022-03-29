الكويت، مدينة الكويت: تعتبر البيانات من أهم الأصول الرقمية للشركات والمؤسسات، فيتوجب عليهم اتباع نهجاً أكثر تطوراً بهدف تعزيز حماية هذه البيانات من أجل كسب ثقة العملاء وتطوير الأداء والانتاجية. لذلك عملت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال على توفير الحلول والخدمات الأكثر تطوراً لتصنيف البيانات، سعياً منها لإبقاء الأمن السيبراني كأولوية لعملية التحول الرقمي التي تسعى اليها الشركات والمؤسسات.

توفر Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات التي تتصدى لثغرات الأمن الإلكتروني في البيئة السحابية، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة لمواطن الضعف أو مراكز الهجمات وتقديم الدعم اللازم والمشورة لإدارة البيانات وتحقيق الحماية بشكل فعال.

وتأتي عملية تصنيف البيانات كخطوة أولى وأساسية لحماية البيانات، وهي تتضمن العديد من المراحل مثل التقييم الشامل للبيانات، وتحديد نوع البيانات وتشفيرها، سواء بيانات العملاء أو المنقولة من فرع لآخر داخل الشركة، بما يضمن حمايتها وانتقالها بسهولة ويسر.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: "تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لتحقيق المستوى الأعلى من الابتكار والنضج بين العملاء والعمليات والتكنولوجيا. وأحد مستهدفات هذه الرؤية هو التحول نحو العالم الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت "كويت جديدة" لعام 2035 ويؤكد مواكبتنا للتقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية. وعليه، يتطلب هذا التحول انسيابية البيانات وأمانها والمحافظة على الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية وعملائنا من الشركات".

ويذكر بأن Ooredoo business أقامت ملتقى خاصاً مؤخراً لمناقشة الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وبحضور نخبة من الخبراء في مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي وشرح جميع الجوانب المذكورة.

وضم الملتقى الخبراء سبيكة الوقيان الوكيلة المساعدة لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية، ومي العويش رئيس وحدة البيانات والتحول الرقمي في بنك الخليج، والمهندس خالد الذكير مدير دائرة تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية، وحسين البستان رئيس فريق أمن المعلومات في KNPC، والمهندسة منار الحشاش الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي ادارت الحلقة النقاشية التي تجمع أهم القطاعات في الدولة لتغطية جميع جوانب الحلول السحابية والبيئة السيبرانية الآمنة.

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