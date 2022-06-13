أعلنت Ooredoo business عن تعاونها مع شركة هواوي لإطلاق خدمة Ooredoo Cloud Connect في الكويت وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية والمدعومة من منصة Huawei Cloud Campus MSP.

يأتي هذا الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم في حفل توقيع على هامش مؤتمر هوواي Huawei Middle East IP Club 2022 الذي تم عقده في دبي الأسبوع الماضي.

وحول هذا التعاون، قال مدير ادارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود: "سنقدم من خلال هذا التعاون خدمات SD-LAN وSD-WAN للمؤسسات والشركات لتمكينها من مواكبة التطور في مجال الشبكات والتقنيات الرقمية بما يتوافق مع متطلبات أعمالها المتغيرة باستمرار، وتوفير أفضل الحلول لها لصياغة مستقبل أفضل لأعمالها في ضوء التحول الرقمي المتسارع".

و أضاف الحمود: " خدمة Ooredoo Cloud Connect ستمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الرائدة لتخدم كافة القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والرعاية الصحية ومراكز التسوق و الحلول الذكية للقطاع العقاري و قطاع الضيافة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واضاف الحمود بأنه سيتم استضافة هذه المنصة في مركز بيانات شركة اوريدو الكويت، الأول من نوعه في الكويت، والذي يضمن خصوصية بيانات المستخدم بما يتوافق مع لوائح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA".

من الجدير بالذكر أن Ooredoo الكويت حصلت على ترخيص "مزود الخدمة السحابية" من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الشهر الماضي.

- انتهى -

معلومات عن Ooredoo الكويت:

تعود بدايات شركة Ooredoo الكويت إلى شهر ديسمبر من عام 1999 عندما انطلقت كثاني مشغل للاتصالات يوفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي. واليوم، تعد Ooredoo الكويت شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، و Ooredoo فلسطين.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw