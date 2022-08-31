المنامة، البحرين: أعلنت منصة (Global Zone)، أول منصة عبور محايدة في مملكة البحرين، عن إبرامها لعقد شراكة مع )business Ooredoo( الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال. ويأتي ذلك بهدف توفير حلول اتصال سلسلة وتعزيز نطاق تواجد (Ooredoo business) العالمي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن زبائن وشركاء (Global Zone) و(Ooredoo business) - الكويت من الوصول إلى أسواق ونطاقات جديدة، وذلك دون الحاجة إلى الاتصال بمشغلي الشبكات ومزودي خدمات الإنترنت بشكل منفرد.

كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز نمو حركة مرور الإنترنت لدى شركة (Ooredoo business)، وذلك عبر انضمام الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مزود خدمات الإنترنت في الكويت، للاستفادة من الإمكانات المتاحة على المنصة.

وفي تعليقه حول هذه الشراكة، صرح السيد هاني عسكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال العالمية في بتلكو قائلًا: "يسرنا أن نرحب بانضمام (Ooredoo business) - الكويت لمنصة Global Zone)) كعضو أساسي واستراتيجي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعمل على خلق تعاون مثمر بين مستخدمي كل من Global Zone)) و(Ooredoo business) وهو ما سيدعم بدوره تسريع حركة تبادل البيانات في الاتجاهين، بما يسهم في تسهيل وتسريع الاتصال بين الطرفين."

وواصل حديثه قائلاً: "من منطلق رغبتنا في تبسيط الأعمال ودعم حركة مرور الإنترنت، فإننا نتطلع إلى استضافة المزيد من المشغلين ومزودي الخدمات الرئيسيين من المنطقة في Global Zone، وذلك من أجل توفير أداء أمثل للشبكة والتخلص من كافة الحواجز التي قد تعيق الاتصال؛ ونأمل من خلال ذلك مواكبة متطلبات حركة البيانات المتزايدة."

ومن جهته، صرح السيد عيسى الموسى المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة )Ooredoo( الكويت: "ستتيح هذه الشراكة مع Global Zone)) فرصة لـ (Ooredoo) للوصول إلى حلول جديدة ومن شأن ذلك أن يعزز من خدماتنا. كما سيسهم في منح زبائننا من الشركات الوصول إلى مسارات عالمية إضافية عبر شبكة الفايبر بوقت استجابة قليل وأداء أفضل، بالإضافة إلى تعزيز إمكاناتنا لدعم الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية في مساعيها لمواكبة المتطلبات المعنية بالتطبيقات السحابية في هذا العصر الحديث."

وتعد منصة Global Zone))، البوابة الإقليمية للوصول إلى نطاقات عالمية، نظام بيئي مثالي لجذب المشغلين ومزودي خدمات الحوسبة السحابية والمحتوى. وهي منصة تتيح الربط بين الزبائن والشركاء الإقليميين والدوليين بشكل سلس، وذلك بما يعزز من حركة تبادل البيانات.

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