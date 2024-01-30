الكويت: تواصل Ooredoo business مشاركة خبراتها في أهم المحافل والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي، مرسخةً مكانتها البارزة بين قادة صناعة الاتصالات، كشركة رائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية للمؤسسات، حيث قامت مؤخراً بالتعاون مع شركة Dell Technologies العالمية لإطلاق المنتدى التكنولوجي "Unlock the Possibilities"، والذي أقيم في فندق Waldorf Astoria الكويت بالتعاون مع Mindware.

شاركت Ooredoo Business بفاعلية في هذا المنتدى، وفي سلسلة الفعاليات المصاحبة له، وقامت بدور حاسم في تشكيل الحوار الذي يسلط الضوء على إمكانيات التكنولوجيا من Dell، والدور المهم الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة لتمكين المؤسسات وتعزيز قدراتها الرقمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأمان السيبراني وحماية البيانات.

في هذا السياق، يمثل التعاون الاستراتيجي بين Ooredoo Business وDell Technologies نقطة محورية ذات أهمية كبيرة. إن هذا التعاون يعكس التزام Ooredoo Business بدعم قطاع المشاريع الناشئة وتعزيز الروابط القوية وأوجه التعاون بين الشركات، مما يجعلها في طليعة جهود تسريع التحول الرقمي وخلق بيئة ريادية للمبادرين، عبر حلول تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمؤسسات، سواء من الشركات الكبرى أو من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عبّر السيد/ عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومبيعات الأفراد في Ooredoo الكويت، عن حماسه الكبير تجاه هذه الشراكة المميزة، قائلاً: "يسعدنا جداً أن تنضم شركة Dell Technologies إلى قائمة شركائنا المتميزين في مجالات التكنولوجيا. إن هذا الانضمام يعكس التزامنا في Ooredoo Business بتقديم حلول متطورة ومبتكرة لعملائنا في قطاع الأعمال. نحن دائماً نسعى لتطوير بنيتنا التكنولوجية وتحديث إمكانياتنا الرقمية بشكل مستمر، بهدف تلبية متطلبات البيئة التجارية المتغيرة وتمكين ريادة الأعمال في الكويت. هذه الشراكة تعزز من إمكانياتنا في تحقيق هذا الهدف بفعالية وكفاءة أكبر.

وتجدر الإشارة إلى الفرص الكبيرة والمثيرة التي سيتيحها هذا التعاون الاستراتيجي للطرفين، حيث سيفتح أبواباً جديدة لاستكشاف وتطوير العروض التكنولوجية الخاصة بكل من Ooredoo Business وDell Technologies ، كما سيساهم في تعزيز قدراتهما وتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المبادرين والشركات، ليكون لديها القدرة على اتخاذ نهج تحولي يرفع من أدائهم ويعزز من تطورهم المستدام.

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