تم مؤخراً تكريم Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال بجائزة "أفضل شريك في الحلول الأمنية لعام 2022 " من قبل شركة Cisco. تأتي هذه الجائزة كجزء من استراتيجية Ooredoo business وتعاونها المستمر مع شركات عالمية رائدة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الشركات من خلال تقديم أفضل الحلول الأمنية لهم.

وبهذه المناسبة قال عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo، "نفتخر في Ooredoo بتكريمنا بهذه الجائزة من شريكنا Cisco. شراكتنا الدائمة مع Cisco تمنح عملائنا حلول الأمن السيبراني، حلول إنترنت الأشياء (IOT)، حلول مركز البيانات، حلول الحوسبة السحابية، حلول تم تصميمها لتلبية احتياجات أصحاب الشركات. نسعى دائما لتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا ؛ نوفر أفضل الحلول في مختلف المجالات والتي صممت لتناسب احتياجات أصحاب الشركات لدعمهم في الوصول إلى تحقيق إمكانياتهم الكاملة وضمان نجاحهم في حماية ومراقبة بيانات عملائهم على مدار الساعة لمنع جميع التهديدات التي قد يتعرض لها أصحاب هذه الشركات. نقدم في Ooredoo business حلول مختلفة في كافة المجالات مصممة خصيصًا لأصحاب الشركات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وحماية كافة بياناتهم على مدار الساعة مع ضمان أعلى مستويات الأمان. وأضاف سنستمر في business Ooredoo في تقديم الحلول الأمنية التي تمكن الشركات والهيئات الحكومية من استضافة التطبيقات والبيانات عبر بيئة افتراضية آمنة".

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نبذة عنOOREDOO الكويت:

تأسست OOREDOO الكويت في ديسمبر 1999 كثاني مشغل في البلاد. واليوم، ومنذ ذلك الحين، تقدم الشركة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والنطاق العريض والخدمات المدارة للشركات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء والشركات. وتدير الشركة عددا من مشغلي الاتصالات في المنطقة: OOREDOO الجزائر، وOOREDOO تونس، وOOREDOO المالديف، وOOREDOO فلسطين. OOREDOO الكويت عضو في مجموعة OOREDOO الدولية التي تتخذ من الدوحة في قطر مقرا لها.