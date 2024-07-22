بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 50 فلساً

مدينة الكويت: أعلنت اليوم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2024:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9 % لتصل إلى 346 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 318 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 3 202. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الكويت، والمالديف، وتونس، والجزائر.

% لتصل إلى مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 202. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الكويت، والمالديف، وتونس، والجزائر. ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 4% لتصل إلى 25.5 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 24.6 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2023.

مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2023. ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% ليصل إلى 125 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 116 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023.

مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 116 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023. انخفض صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ليصل إلى 25 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 64 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023. وقد سجلت الشركة مكاسب بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2023 فيما يتعلق بقضية التعرفة التنظيمية التي تم كسبها ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " CITRA " . وباستبعاد هذه المكاسب، سيكون صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 23% في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023.

" وباستبعاد هذه المكاسب، سيكون صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 23% في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023. بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 50 فلساً للنصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 128 فلساً للنصف الأول من سنة 2023 , ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التأثير المذكور أعلاه المتعلق بقضية التعرفة التنظيمية.

صرّح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسعدني أن أعلن أن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة واصلت أداءها القوي خلال الربع الثاني من السنة، والذي حصل نتاجاً للاستثمارات و المبادرات الاستراتيجية التي نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية. هذا، وقد حافظت الشركة على أدائها التجاري القوي، حيث سجلت قاعدة عملائنا نمواً بلغ 4% ليصل إلى 25.5 مليون عميل، كما ساعدت استثمارات الشركة في شبكاتها وأنظمتها على زيادة رضا العملاء.

وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2023 لتصل إلى 177 مليون دينار كويتي، بفضل الأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الكويت والمالديف وتونس والجزائر.

وقد واصلت الشركة تعزيز ربحيتها خلال هذا الربع من السنة، حيث تحسن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 8% وحافظ على الوتيرة ذاتها التي شهدناها خلال الفترات السابقة ، ليصل الربح الصافي إلى 66 مليون دينار كويتي. وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 18% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2023 ليصل الى 13 مليون دينار كويتي .

كلي ثقة بقدرتنا على المضي قدما في تطبيق استراتيجيتنا، فالشركة تتمتع بموقف قوي يسمح لها بالاستمرار بتحقيق النمو والربحية بشكل مستدام في السنوات القادمة.

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي للمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.9 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 8٪ لتصل إلى 133 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 123 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10٪ ليصل إلى 34 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 38 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الأثر المالي الناتج عن زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشيًا مع سياسة الشركة ، وباستبعاد المخصص سالف الذكر، فسنجد أن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء قد ارتفع بنسبة 3%.

وتعليقاً على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، قال السيد عبد العزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت: "تبرهن هذه النتائج المتميزة صحة استراتيجيتنا التي تركز على التميز في العمليات التشغيلية وتقديم خدمة عملاء استثنائية، وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافنا لعام 2024.

نحن فخورون جداً بكل عضو في فريقنا، سواء في المقر الرئيسي أو الفروع، حيث أسهم تفانيهم بشكل كبير في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.

في Ooredoo الكويت، نؤمن بأن الاستثمار في تطوير المواهب المحلية وتمكين الشباب في محيط العمل يمكن أن يسهم في خلق قوة عمل أكثر استدامة ودفع النمو المستدام، مما يعزز الابتكار والنمو.

إن هذه الرؤية التي تتبناها Ooredoo تتماشى مع التطلعات والتوجهات الحكومية بتنفيذ خطة كويت جديدة، عنوانها تحقيق مستقبل أفضل للكويت.

كما أضاف البابطين: "لقد قمنا بترقية خدماتنا باستخدام التكنولوجيا المطورة بالذكاء الاصطناعي، واضعين مصلحة عملائنا في صلب كل ما نقوم به، وأدت استراتيجيتنا المنصبة نحو التحول الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، ومكنتنا من الاستفادة بفعالية من الفرص المتاحة في الأسواق والاستعداد لتحقيق مزيد من التطوير والنمو مستقبلاً. قدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة وتأقلمها مع التغير السريع للأسواق مكّنتنا من مواصلة النمو وتحقيق عائدات قوية. كما سنواصل في الفترة المقبلة استكشاف الخيارات الاستراتيجية المتاحة التي تمكننا من تقديم خدمات ومشاريع مبتكرة، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في القطاع.”

Ooredoo – تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس لتصل إلى 6.9 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 62 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 59 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% ليصل إلى 25 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 21 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الجزائر بنسبة 5% لتصل إلى 13.7 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 114 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 99 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% ليصل إلى 47 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 39 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredooفي فلسطين بنسبة 9٪ لتصل إلى 1.5 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024. وانخفضت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 2% لتصل إلى 17 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% ليصل إلى 7 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024. واستمر تأثر أداء Ooredoo فلسطين سلباً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة في غزة.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في المالديف لتصل إلى 402 ألف عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2024. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 8٪ لتصل إلى 22 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 ، مقارنة بـ 20 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4٪ ليصل إلى 12 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بـ 11 مليون دينار كويتي في النصف الاول من سنة 2023.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 1.068 دينار كويتي بتاريخ 30 يونيو 2024، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.5 مليار دينار كويتي.

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