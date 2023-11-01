الكويت، أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات،عن قيامها بتوسيع شبكة المكالمات الصوتية المتنقلة عبر شبكة الجيل الرابع ( VoLTE) و توسيع تغطية 5G. تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية البارزة كجزء من التزام الشركة بتعزيز بنيتها التحتية، وتأكيدها على مكانتها الريادية في صناعة الاتصالات، واهتمامها المستمر بالابتكار والتطوير.

خدمات اتصال دولي متميزة:

حققت Ooredoo الكويت إنجازات استثنائية في مجال خدمات الاتصال، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث توفر شبكتها الواسعة خدمات التجوال في أكثر من 175 دولة، وتعمل بالتعاون مع أكثر من 350 مشغل خدمات. وذلك مايساهم في ضمان تجربة سلسة للعملاء عبر العالم.

أكبر شبكات5G و VoLTE

تفخر Ooredoo الكويت بامتلاكها أوسع تغطية لتقنية 5Gو VoLTE في الكويت و في الساحة الإقليمية.

هذه الشبكة الشاملة تضمن لعملاء Ooredoo البقاء على اتصال بسهولة وفاعلية عبر العديد من دول العالم.

مجموعة واسعة من العروض لتجربة سفر سلسة

تقدم Ooredoo خدمات الاتصالات الأكثر تميزاً من خلال مجموعتها الواسعة من باقات التجوال، والتي تم تصميمها بعناية فائقة لتحافظ على ميزتها التنافسية، مع إعطاء العملاء العديد من الاختيارات لتتناسب مع أسلوب حياة العميل .

علاوةً على ذلك، تقدمOoredoo الكويت أيضًا مجموعة متنوعة من باقات التجوال داخل الطائرة.

باقات تجوال غير محدودة

يجدر بالذكر أن Ooredoo تنفرد بتقديم خدمة الإنترنت غير المحدودة أثناء التجوال. حيث تضمن هذه الميزة الرائدة للعملاء ميزة توفير بيانات غير محدودةً أثناء السفر، مما يضمن تجربة سفر ممتعة.

تجربة تجوال مميزة

تمتاز باقات Passport بأسعارها التنافسية بالمقارنة مع غيرها من الشركات الأخرى، مما يوفر للعملاء وسيلة اقتصادية وموثوقة للاتصال أثناء سفرهم.

كما يُظهر التوسع السريع والإنجازات الملحوظة لشركة Ooredoo الكويت التزامها الثابت بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها، ليشكل حافزاً مستمراً لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع المعايير لخدمات الاتصالات في المنطقة والعالم.

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