[مدينة الكويت] تزامناً مع الأعياد الوطنية، كشفت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، عن سلسلة من العروض والباقات الحصرية، مؤكدةً التزامها بتقديم خدمات متميزة وتعزيز التجربة الرقمية لعملائها.

ويأتي التزام Ooredoo الكويت بتقديم خدمات استثنائية، وتوفير قيمة مضافة لعملائها، ليعكس رؤيتها في تمكين العملاء في هذا العصر الرقمي، وإبقائهم على اتصال مستمر، ومحاطون بكل وسائل الترفيه التكنولوجية.

وكبادرة تقدير، أطلقت Ooredoo لعملائها بهذه المناسبة سلسلة من العروض المتميزة، تشمل باقات وخصومات حصرية على أجهزة الـiPhone 15 Pro. تشمل عروض هلا فبراير مجموعة من المزايا االحصرية ذات القيمة المضافة، حيث يمكن للعملاء الحصول على هذه الأجهزة المتطورة مع خطط دفع مرنة، مما يضمن شبكة انترنت عالية السرعة واتصال غير منقطع، ودعم عملاء على مستوى عالمي.

ولطالما اشتهرت Ooredoo بتعزيز الابتكار والموثوقية والعمل على تقديم القيمة الاستثنائية، فمن تلك العروض ما يقدم بخطط سداد طويلة الأمد، تصل لمدة 24 شهراً، ومنها ما يقدم بدقائق محلية غير محدودة وسعة بيانات يمكنها أن تصل ل100 جيجابايت من إنترنت 5G من Ooredoo، ليتمكن المستخدمون من البقاء على اتصال خلال العطلات والاستمتاع بسلاسة التصفح والبث والتنزيل.بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة Trade-in، حيث يمنكهم تبديل الأجهزة القديمة التي تصل قيمتها إلى 300 دينار كويتي، والانتقال بسهولة إلى أحدث الأجهزة المتطوّرة ومن بينها أحدث أجهزة Samsung Galaxy S24 و اجهزة iPhone15 ، مما يضمن تجربة ترقية محسّنة وفعّالة من حيث التكلفة.

والجدير بالذكر، أن هذه العروض الحصرية متوفرة في فروع Ooredoo لفترة محدودة فقط، ولمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع من فروع Ooredoo أو زيارة موقع Ooredoo الكويت على: https://store.ooredoo.com.kw/

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