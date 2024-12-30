اشرف مكارم : نطمح للوصول الى العالمية من خلال هذه المدينة الغير تقليدية

في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الترفيهية والثقافية في الكويت، أعلنت Ooredoo الكويت – الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا- عن شراكتها مع شركة «فييستا الكويت» لإطلاق مشروع المدينة الترفيهية الجديدة "مدينة العجائب فييستا سيتي"، التي تُعد أكبر وجهة ترفيهية في البلاد.

يهدف المشروع إلى دمج الترفيه العائلي مع الاحتفاء بالفخر الثقافي، ليكون نقطة التقاء لزوار الكويت من مختلف الجنسيات. ستفتح المدينة أبوابها للجمهور في اوائل يناير وتستمر حتى 28 فبراير، حيث من المتوقع أن تستقطب أعدادًا ضخمة من السياح والعائلات الكويتية.

فييستا سيتي: وجهة ترفيهية استثنائية

تمتد مدينة العجائب "فييستا سيتي" على مساحة 25,000 متر مربع، وتجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتعليم الترفيهي لتقديم تجربة فريدة لجميع الأعمار. تعكس المدينة روح مهرجانات فبراير الشهيرة في الكويت، التي تشتهر بالأجواء الاحتفالية الرائعة.

تعد "مدينة الأضواء" واحدة من أبرز معالم "فييستا سيتي"، حيث تقدم تجربة غامرة تمزج بين الفن والثقافة. تضم المدينة أكثر من 35 مجسمًا مضيئًا مستوحى من ثقافات مختلفة حول العالم، بما في ذلك قلاع شاهقة، وكائنات أسطورية، وتصاميم زهرية دقيقة. تخلق هذه الفوانيس المضيئة أجواء ساحرة تجعلها وجهة مثالية للعائلات والمحبين للفنون البصرية.

دور Ooredoo الكويت في المشروع

تستهدف Ooredoo الكويت من خلال رعايتها لهذا الحدث دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الكويت كوجهة إقليمية للسياحة والترفيه. وتؤكد الشركة التزامها بتطوير التكنولوجيا الرقمية في الكويت حيث أن منصة 51، ستوفر تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة تشمل عروضًا موسيقية وتراثية، مما يعزز من جاذبية الحدث للزوار.

الأثر الاقتصادي والسياحي

تُعد شراكة Ooredoo الكويت مع «فييستا سيتي» خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال هذه الشراكة، يتوقع أن تسهم Ooredoo في:

• تنويع مصادر الدخل المحلي.

• خلق فرص عمل جديدة في القطاع الترفيهي.

• دعم قطاعي التجزئة والضيافة.

• تعزيز إقبال السياح الخليجيين على الكويت.

• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منصة 51.

تصريح المتحدث الرسمي لـ Ooredoo الكويت

وفي تعليق على الشراكة، صرح ناصر العرفج مدير اول علاقات الاستراتيجية والابتكار في Ooredoo الكويت قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مشروع «فييستا سيتي»، التي تعكس التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية. من خلال منصة 51، نهدف إلى تقديم تجارب رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة الكويت كوجهة إقليمية متميزة في مجالات الثقافة والترفيه."

و بدوره قال المدير العام لشركة فييستا الكويت اشرف مكارم أننا حرصنا على توفير عمل فني غير تقليدي من خلال مدينة ضوئية تجمع بها كل معالم الكويت بمنطقة الصبية ، و التي ستكون محط أنظار العالم من دخولنا الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، كما سيتم توفير أماكن للأطفال ترفيهية و فعاليات مختلفة انطلاقا من يوم 1 يناير و بمشاركة سفارات دول العالم في الكويت ووزارة الإعلام و شركة Ooredoo الكويت ، ولا ننسى الشريك الرئيسي في هذا الحدث هو XCITE الذي حرص على توفير كل الاحتياجات لإنجاح هذا الحدث العالمي خاصة و أن الكويت تعيش هذه الأيام أجواء خليجية .

وختاماً...

تؤكد Ooredoo الكويت من خلال رعايتها لمدينة العجائب «فييستا سيتي» دورها كشريك استراتيجي في دعم المشاريع الوطنية الكبرى. كما تؤكد التزامها بتطوير الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل المحلي. تواصل الشركة جهودها لتعزيز مكانة الكويت كوجهة رائدة في مجالات الترفيه والثقافة على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

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