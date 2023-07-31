النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023:

الدوحة، قطر: أعلنت Ooredoo (ش.م.ق.ع)، ورمز تداولها ORDS، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

المؤشرات المالية للنصف الأول:

نمو قوي للإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق

وصلت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 4.8 مليار ر.ق مع هامش قوي بلغ 42%

نمو استثنائي في صافي الربح المعدل مقارنة بالعام السابق بلغ 20% ليصل إلى 1.6 مليار ر.ق

سجل التدفق النقدي الحر المعدل نمواً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.9 مليار ر.ق

انخفضت كثافة الإنفاق الرأسمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 8%

توسعت قاعدة العملاء (متضمنة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)) لتصل إلى 156.2 مليون، مسجلة نمواً متميزاً بلغ 3% مقارنة بالعام السابق.

المجموعة تسير على طريق تحقيق أهدافها المالية لعام 2023.

النتائج الموحدة للمجموعة التحليل ربع السنوي التحليل نصف السنوي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيير % النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيير % الإيرادات (مليون ر.ق) 5,774 5,541 +4% 11,409 11,086 +3% الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون ر.ق) 2,404 2,491 -3% 4,812 4,824 0% هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (%) 42% 45% -3 نقطة مئوية 42% 44% -1 نقطة مئوية الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون ر.ق) - المعدلة 2,404 2,245 +7% 4,755 4,578 +4% هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (%) - المعدل 42% 41% +1 نقطة مئوية 42% 41% +0.4 نقطة مئوية صافي الربح المخصص لمساهمي Ooredoo (مليون ر.ق) 834 827 +1% 1,795 1,498 +20% صافي الربح المعدل المخصص لمساهمي Ooredoo (مليون ر.ق) 831 661 +26% 1,625 1,350 +20% الإنفاق الرأسمالي (مليون ر.ق) 477 593 -20% 873 965 -10% معدل الإنفاق الرأسمالي/الإيرادات (%) 8% 11% -2 نقطة مئوية 8% 9% -1 نقطة مئوية التدفق النقدي الحر المعدل (مليون ر.ق) 1,927 1,652 +17% 3,883 3,613 +7% عدد العملاء (مليون) 56 55 +3% 56 55 +3% عدد العملاء (متضمناً IOH) (مليون) 156 151 +3% 156 151 +3%

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: "حققت مجموعة Ooredoo في نهاية النصف الأول من عام 2023 أداء متميز حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار ر.ق، وسجلت ارتفاعاً ملموساً في صافي الربح المعدل بلغ 1.6 مليار ر.ق. وتعد هذا النتائج الممتازة دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات اتصالات قوية، وتجربة استثنائية للعملاء، وأعلى قيمة للمساهمين.

لقد أدت استراتيجيتنا الخاصة بالتحول الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، ومكنتنا من الاستفادة وبفعالية من الفرص المتاحة في الأسواق، والاستعداد لتحقيق مزيد من النجاحات والنمو مستقبلاً. فقدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة وتأقلمها مع طبيعة التغير السريعة للأسواق تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق عائدات قوية.

وسنواصل في الفترة المقبلة استطلاع الخيارات الاستراتيجية المتاحة التي ستمكننا من توفير رأسمال كبير وزيادة القيمة للمساهمين بما يرسخ مكانتنا كشركة رائدة في القطاع".

كما علق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: "تبرهن هذه النتائج القوية صحة استراتيجيتنا التي تركز على التميز التشغيلي وتضع خدمة العملاء في صلبها. لقد سجل صافي الربح المعدل زيادة كبيرة بنسبة 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، ولا زلنا على طريق تحقيق أهدافنا المالية لعام 2023.

نحن نعتز كثيراً بموظفينا إذ أسهم تفانيهم في العمل في تحقيق هذا الأداء الإيجابي لعملياتنا. وسجلت Ooredoo الكويت نمواً في الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.5 مليار ر.ق تقريباً. في حين سجلت آسياسل ارتفاعاً قوياً في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يزيد على 2.0 مليار ر.ق. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت Ooredoo الجزائر زيادة بنسبة 8% في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023.

كما نحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجينا، وإننا نسير على طريق تحقيق أهدافنا المالية للعام. كما نواصل ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الاتصالات تطمح إلى تقديم خدمات تنافسية إلى عملائنا وتوفير قيمة استثنائية للمساهمين".

نظرة استراتيجية

يتمثل التزامنا في Ooredoo بالعمل وفقاً لاستراتيجية مُحكمة وراسخة وتتمحور حول خمسة أركان أساسية هي: توفير تجربة عملاء استثنائية، وتمكين طواقم عملنا ورعاية المواهب المتميزة، ودفع الابتكار بصفتنا شركة اتصالات ذكية، ومواصلة التطوير وتدعيم عملياتنا الجوهرية، وتعزيز محفظتنا التي تركز على القيمة.

ويسرنا أن نشير إلى آخر التطورات التي تمت على الركن الخاص بمحفظتنا التي تركز على القيمة، فقد أعلنا في 24 يوليو 2023 عن دخول Ooredoo وزين و TASC Towers Holding في مفاوضات حصرية لإنشاء شركة أبراج اتصالات مستقلة تضم ما يصل إلى 30,000 برج. وستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة Ooredoo ومجموعة زين من خلال هيكل رأس مال أكثر كفاءة. ويلتزم كلا المشغلين بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منهما لتوفير رأس مال كبير وتعزيز القيمة للمساهمين مع تقليل البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت نفسه. وستواصل الأطراف إجراء المفاوضات على أساس حصري بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من عام 2023، علماً بأن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عمان تتبع إجراءات مستقلة.

وسنواصل المضي في جميع هذه البرامج الاستراتيجية، وسنعمل بدأب لتوفير قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

نظرة على الأداء المالي

الإيرادات

سجلت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق مقارنة بـ11.1 مليار ر.ق خلال الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جميع مصادر الإيرادات نمواً خلال الفترة.

وتمت معادلة النمو القوي في العراق والجزائر والكويت والمالديف جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وتونس وبسبب أثر سعر الصرف في ميانمار وفلسطين.

الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين

بقيت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال النصف الأول من عام 2023 مستقرة عند 4.8 مليار ر.ق، مع هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 42%، وذلك بفضل النمو الأساسي القوي. وتمت معادلة التحسن الملموس في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من العراق والكويت والجزائر بالانخفاض في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من قطر وتونس وميانمار وعُمان.

صافي الربح

حققنا صافي ربح مسجل بلغ 1.8 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.5 مليار ر.ق المسجل في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق.

وبالمثل، فإن صافي الربح المعدل الذي يأخذ بالاعتبار عدداً من التعديلات مثل أثر سعر الصرف، وانخفاض قيمة الشهرة، ورقمين غير متكررين (446 مليون ر.ق مكاسب القضية القانونية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة NMTC، 56 مليون ر.ق من مكاسب صفقة بيع أبراج الاتصالات في إندونيسيا)، فقد سجل نمواً بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.6 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.4 مليار ر.ق المسجل في النصف الأول من عام 2022. وتعكس أرقام النمو القري هذه التركيز المتواصل للمجموعة على الربحية وعلى الإدارة الفعالة لعملياتها.

الإنفاق الرأسمالي

وصل الإنفاق الرأسمالي لمجموعة Ooredoo إلى 873 مليون ر.ق خلال النصف الأول من عام 2023 بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويسلط الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الضوء على الاستثمارات الاستراتيجية التي تم ضخها في الدول بهدف دفع النمو وتحسين العمليات. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام.

التدفق النقدي الحر

أظهر التدفق النقدي الحر المعدل خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملموسة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق (مرتفعاً بنسبة 17% خلال الربع الثاني)، ليصل إلى 3.9 مليار ر.ق، حيث كان مدفوعاً بارتفاع الإيرادات والأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وبانخفاض الإنفاق الرأسمالي. وساهم كل من قطر والعراق والكويت وعُمان والجزائر في التدفق النقدي الحر الناتج خلال الفترة، ما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي وقدرات توليد النقد في هذه الأسواق.

الدين

حافظت مجموعة Ooredoo على تصنيف استثماري مرتفع وقوي خلال النصف الأول من عام 2023، مع معدل صافي دين/إيرادات وأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين يبلغ 1.1× والذي يقل عن المعدل المحدد من قبل مجلس الإدارة والبالغ 1.5× و2.5×. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع المالي للمجموعة يتمتع بالحماية من مخاطر أسعار الفائدة، إذ أن نحو 94% من الديون هي بأسعار فائدة ثابتة، كما تمتلك المجموعة أرصدة نقدية كافية لتغطية جزء سعر الفائدة المعوم من الدين. إلى جانب ذلك، تتمتع المجموعة بسيولة قوية مع احتياطيات نقدية تبلغ 8,652 مليون ر.ق وتسهيلات غير مسحوبة تبلغ 4,636 مليون ر.ق.

قاعدة العملاء

وصلت قاعدة العملاء الموحدة للمجموعة إلى 56.2 مليون عميل ما يمثل نمواً بنسبة 3% مقارنة بـ54.8 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق. وشهد النصف الأول من عام 2023 نمواً قوياً في قاعدة العملاء في جميع عمليات المجموعة باستثناء قطر. ومع احتساب عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) فإن عدد العملاء يصل إلى 156.2 مليون عميل، أي بزيادة تبلغ 3%.

التوجيهات

تمضي Ooredoo بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المالية لعام 2023، ومن المتوقع أن يبقى هدف الإيرادات مستقراً، في حين من المتوقع أن يبقى هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين عند المستوى المنخفض 40%. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الإنفاق الرأسمالي المخطط للعام زيادة خلال النصف الثاني منه ليصل إلى نحو 3 مليارات. ر.ق.

نظرة على الأداء التجاري

شهدت مجموعة Ooredoo خلال هذا الربع تطورات ملموسة على امتداد جميع شركاتها العاملة.

Ooredoo الكويت فازت بالجائزة الآسيوية للاتصالات (Asian Telecom Award) 2023 المرموقة عن فئة أفضل تطبيق وأفضل موقع إلكتروني لهذا العام في الكويت.

Ooredoo فلسطين: تولى الدكتور سامر فارس منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة اعتباراً من 15 مايو.

Ooredoo الجزائر واصلت جهود تكثيف شبكاتها لتحسين مستويات رضا العملاء من حيث التغطية والتجربة. وسجلت الشركة ما مجموعه 6,556 موقعاً.

نظرة على الأداء التشغيلي لشركات المجموعة

الشرق الأوسط

Ooredoo قطر

لم تشهد الإيرادات تغيراً مادياً ملموساً حيث انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق متأثرة بتوقف أعمال الشبكات الوسيطة (هامش ربح منخفض جداً، وحركة المكالمات الصوتية الدولية)، وبنقل نتائج الخدمات المالية الجوالة إلى هيئة قانونية منفصلة. وبتعديل النتائج بسبب هذه العوامل الثلاثة، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.

وانخفضت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% بسبب الهامش الإجمالي الأقل.

ووصلت قاعدة عملاء Ooredoo قطر إلى 3 ملايين عميل، بانخفاض يبلغ 7% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب التغير في تعريف قاعدة عملاء الخطوط مسبقة الدفع بفترة 90 يوماً من الاستخدام النشط للخط مقارنة بـ365 يوماً. وبالمقارنة على أساس المثل بالمثل فقد ارتفع عدد العملاء بنسبة 1%.

واحتلت Ooredoo قطر موقعاً متقدماً في مبادرات الاستدامة، حيث أبرمت شراكة مع مجموعة شاطئ البحر لتنفيذ برنامج إعادة تدوير أجهزة الجوال القديمة، كما حصدت جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 في حفل توزيع جوائز قطر للمسؤولية الاجتماعية.

Ooredoo عُمان

حققت Ooredoo عُمان في بيئة شديدة التنافسية إيرادات بلغت 1,230 مليون ر.ق بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدعومة بالمبيعات الأعلى للأجهزة، وإيرادات تكنولوجيا المعلومات/إنترنت الأشياء، والإيرادات الأعلى للباقات آجلة الدفع، والتي تمت معادلتها جزئياً بإيرادات الخدمات مسبقة الدفع والخطوط الثابتة.

وانخفضت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10% لتصل إلى 588 مليون ر.ق والتي تأثرت بانخفاض الهامش الإجمالي والتكاليف التشغيلية المرتفعة. ويتم حالياً إجراء تقييم لهكيل التكاليف بهدف تحسين كفاءة العمليات.

وشهدت قاعدة العملاء توسعاً ملحوظاً بزيادة قوية بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3.1 مليون عميل.

وحصل التزام Ooredoo عُمان بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشكل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجيتها الكلية، على تكريم خلال هذا الربع مع فوز الشركة بجائزة شركة الاتصالات الأكثر ابتكاراً للتحول الرقمي في سلطنة عُمان وذلك خلال جوائز Global Business Outlook.

Ooredoo الكويت

سجلت Ooredoo الكويت أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023 حيث وصلت الإيرادات إلى 1,460 مليون ر.ق بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 7% في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين مقارنة بالعام السابق، مسجلة بذلك هامش أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 31%. ويعود هذا النجاح إلى النمو القوي في الإيرادات.

كما سجلت قاعد عملاء Ooredoo الكويت زيادة ملموسة بلغت 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.8 مليون عميل، ويعود الفضل في ذلك إلى التحسن في الأوضاع الاقتصادية.

وحققت Ooredoo الكويت خلال الفترة تقدماً كبيراً في مبادرات التحول الرقمي، إذ أطلقت بنجاح توجهاً استراتيجياً جديداً لإدراج مبيعات شرائح SIM الإلكترونية من خلال الشركاء والمنتديات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، فقد طرحت منصة مبيعات رقمية مبتكرة ومؤتمتة بالكامل لتكون بذلك أولى الشركات العاملة تحت مظلة Ooredoo تقوم بذلك. كما تم تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية بهدف تحسين تجربة المستخدم، ما أسفر عن تحسن عدد المستخدمين النشطين شهرياً. وساعد إطلاق خيارات دفع متطورة ومن ضمنها الدفع الذكي (smartpay) لخدمات الأفراد في تحسين التجربة الرقمية. كما جرى تعزيز جهود تبني الحلول الرقمية من خلال التحسينات المستمرة على شرائح eSIM الإلكترونية والمحفظة الحصرية عبر الإنترنت.

آسياسل – العراق

سجلت آسياسل إيرادات قوية جداً خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,204 مليون ر.ق، حيث يعود الفضل في هذا النمو إلى الزيادة في إيرادات البيانات.

كما شهدت الشركة زيادة في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق بفضل النمو الأساسي القوي. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الخطوط المؤجرة والطاقة إلا أن عمليات الشركة حققت هامشاً قوياً للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46% خلال النصف الأول.

وشهدت قاعدة عملاء آسياسل خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملحوظة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.1 مليون عميل. ويعود هذا النمو إلى تركيز الشركة على تحسين تجربة العملاء وجهود استبقائهم. كما أطلقت الشركة عدداً من المبادرات خلال النصف الأول من عام 2023 من ضمنها برنامج جديد لولاء العملاء وطرح شرائح eSIM الإلكترونية.

Ooredoo فلسطين

سجلت Ooredoo فلسطين في النصف الأول من عام 2023 إجمالي إيرادات بلغت 203 مليون ر.ق بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق بسبب الانخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9%.إلا أن (العملة التي تم احتساب النتائج بها). إلا أن إيرادات البيانات عززت من مكانة Ooredoo فلسطين كشركة رائدة في مجال تجربة العملاء في البيانات، وأسهمت في تحقيق نمو قوي في الإيرادات.

وسجلت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نتائج إيجابية تمثلت في زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 82 مليون ر.ق، حيث كان هذا النمو مدفوعاً بمعايير ضبط التكاليف المطبقة، ما أسهم في تحقيق هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 41% مقارنة بـ37% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين خلال الفترة زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.4 مليون عميل، حيث تعود هذه الزيادة إلى التزام الشركة بتوفير تجربة عملاء متميزة وعروض محسنة ومن ضمنها عدداً من العروض الترويجية الموسمية في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

سجلت الإيرادات زيادة كبيرة بنسبة 3% بالعملة المحلية مقارنة بالعام السابق، وأدى توسيع حزم البيانات إلى الإيرادات الأعلى. وأسهم التحسن القوي في قيمة الدينار الجزائري في زيادة الإيرادات بنسبة 8%، حيث سجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 هامشاً قوياً للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 40%، بزيادة 3.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تركيز الشركة على تطبيق معايير فعالية لضبط التكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، حققت Ooredoo الجزائر نمواً بلغ 1% في قاعدة العملاء لتصل إلى 13.0 مليون عميل خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما واصلت الشركة تحسين التكاليف في جميع عملياتها للمحافظة على الربحية ولتكون من ضمن أوائل شركات المجموعة خلال الربع.

وبهدف تحسين قدرات شبكاتها، قامت Ooredoo الجزائر بإطلاق مواقع جديدة لشبكات الجيل الرابع 4G ما زاد من قدرة هذه الشبكات، وأسهم في محافظتها على موقعها المتقدم على معايير أداء شبكات البيانات، وضمان تجربة موثوقة وكفؤة للعملاء على هذه الشبكات.

Ooredoo تونس

سجلت Ooredoo تونس خلال النصف الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 707 مليون ر.ق بانخفاض بلغ 5% مقارنة بالعام السابق، حيث تمت معادلة الأداء القوي لإيرادات الخطوط الثابتة بإيرادات أقل لخدمات الجوال وذلك بما يتماشى مع توجهات سوق الجوال في البلاد.

وشهدت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال نفس الفترة انخفاضاً بنسبة 21% بالعملة المحلية مقارنة بالعام السابق متأثرة بالضغط على الأعمال الأساسية والديون المعدومة الاستثنائية خلال الربع الأول. وباستثناء المبالغ المستحقة المشكوك في تحصيلها، فإن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 40%.

وواصلت الشركة مراجعة هيكل التكاليف لديها وطرحت مبادرات متعددة لتحسين فعالية العمليات وكفاءتها.

وواصلت الشركة الزيادة الإيجابية في قاعدة عملائها التي نمت بنسبة 1% لتصل إلى 6.9 مليون عميل.

وبهدف تحسين تنافسيتها في السوق، واصلت الشركة بذل الجهود وفقاً لاستراتيجيتها الموضوعة التي تركز على التوسع في أعمال الألياف الضوئية.

آسيا

Indosat Ooredoo Hutchison

مضى أكثر من عام على استكمال عملية الاندماج بين إندوسات Ooredoo و3 Indonesia بتاريخ 4 يناير 2022، والتي نتج عنها تأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). وتخطت هذه الشراكة الاستراتيجية التوقعات، حيث أصبحت IOH تعتبر شركة مشتركة بدلاً من كونها شركة تابعة. وبذلك، فإن مجموعة Ooredoo تستحق 33% فقط من أرباح IOH كمساهمة في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لمجموعة Ooredoo. وتخطى أداء IOH كل التوقعات حيث حققت نتائج أفضل بكثير مما كان مخططاً له.

وكانت IOH قد أعلنت عن نتائجها للربع الثاني من عام 2023 بتاريخ 28 يوليو 2023، وحققت الشركة بالعملة المحلية نتائج قوية مقارنة بالعام السابق وسجلت نمواً ملموساً في الإيرادات بلغ 10%. كما سجلت ارتفاعاً في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24%، مع هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46%، ما يجسد رافعة تشغيلية قوية.

وضمت قاعدة العملاء خلال الربع نحو 100 مليون عميل، بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق.

Ooredoo المالديف

حققت Ooredoo المالديف نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2023 مسجلة زيادة في الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 240 مليون ر.ق، حيث كانت الزيادة مدعومة بخدمات الجوال والهاتف الثابت.

وحققت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً قوياً مقارنة بالعام السابق بنسبة 8% لتصل إلى 133 مليون ر.ق، مدفوعة بالإيرادات الأكبر، ما ساهم في تحقيق هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 55%.

ووصلت قاعدة عملاء الشركة إلى نحو 400 ألف عميل في زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وحققت Ooredoo المالديف خلال الربع عدداً من الإنجازات اللافتة عبر توسيع خدماتها وتقديم عروض متميزة. كما قامت الشركة بتنظيم فعاليات Ooredoo Business Connects، وتوسيع شبكة البرودباند SuperNet لتغطي أربع جزر جديدة، كما قدمت خصومات خاصة للمسافرين لأداء فريضة الحج. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق باقات البيانات الحصرية والجديدة كلياً Magey Plan Exclusive إلى جانب عروض التخفيضات Moolee Enme Agu Heyo Sale التي وصلت إلى حسومات بقيمة 80% على الأجهزة. وشهدت منصة m-Faisaa اشتراك بعض التجار الجدد مثل OdiApp ما أسهم في تحسين تجربة المسافرين من خلال الحلول المبسطة للدفع.

Ooredoo ميانمار

أظهرت Ooredoo ميانمار مرونة كبيرة في أدائها وتمكنت خلال النصف الأول من عام 2023 من تحقيق نمو في إيراداتها بالعملة المحلية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق على الرغم من التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال ومن بينها تواصل إغلاق خدمات الإنترنت في ميانمار العليا، ومعدلات التضخم المرتفعة، وانخفاض قيمة العملة، والآثار المدمرة لإعصار موكا. وكانت هذه النتائج مدعومة بشكل رئيسي بأداء إيرادات الجوال.

كما شهدت قاعدة العملاء زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.5 مليون عميل بفضل المبادرات المستمرة لإشراك العملاء. بالإضافة إلى ذلك، واصلت Ooredoo احتفاظها بمكانتها الريادية في ما يتعلق بصافي نقاط الترويج (NPS) في ميانمار خلال الربع الثاني من عام 2023.

وكانت مجموعة Ooredoo قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار إلى شركة Nine Communications Pte. Ltd بقيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي حقوق ملكية بقيمة 162 مليون دولار أمريكي. وتُعد اتفاقية البيع هذه إنجازا مهماً ينطلق من القرارات الاستراتيجية للمجموعة، والذي يهدف إلى التركيز على الأسواق التي تتبوأ Ooredoo فيها مراكز متقدمة. وتخضع عملية البيع للظروف المعتادة لإتمام البيع، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في ميانمار.

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معلومات عن "أريدُ"

تُعدّ "أريدُ" شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد "أريدُ" شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم "أريدُ" مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.