الدوحة، قطر: استعرضت Ooredoo ش.م.ق.ع. ("Ooredoo") و(رمز تداولها ORDS) بقيادة فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة أحدث المستجدات حول استراتيجية الشركة، وذلك ضمن فعالية "يوم أسواق المال" التي امتدت لنصف يوم وجرى تنظيمها استكمالاً لعنوان الحدث العام الماضي "طوّر عالمك – طوّر محفظتك الاستثمارية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 06 ديسمبر 2023.

وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مدراء صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين

وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مدراء صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين. وجرى خلاله بحث مسيرة أسهم لمجموعة Ooredoo بناءً على أحد أركان استراتيجيتها والخاص بمحفظتها التي تركز على القيمة، والكيفية التي يتم من خلالها تطوير الشركة لتصبح شركة اتصالات ذكية.

وجرى إطلاع الحضور على التقدم المحرز بخصوص استراتيجية المجموعة في عدد من المجالات التي تشمل الأبراج، ومراكز البيانات والتقنيات المالية، والنظرة المستقبلية حول مجالات النمو، إلى جانب سجل العائدات القوي والاستدامة في المجموعة. كما تطرق جدول أعمال الحدث إلى المشروع المشترك للمجموعة Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH).

وعلق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على الحدث قائلاً: "سررنا باستضافت فعالية "يوم أسواق المال" الافتراضية صباح الأربعاء، ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا على مشاركتهم الفاعلة في اللقاء. لقد سلطنا خلال الحدث الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتنا الاستراتيجية في مجالات الأبراج ومراكز البيانات والتقنيات المالية، كما استعرضنا النظرة المستقبلية حول مجالات النمو، وسجل العائدات القوي لمجموعتنا والتزامنا الراسخ بالاستدامة. إننا نعمل في قطاع يشهد تطورات متسارعة وتعتبر التطورات التقنية فيه محركاً قوياً للتغيير. وتحرص مجموعة Ooredoo على التكيف بسرعة والاستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة وذلك خلال مسيرة تحولها إلى شركة اتصالات ذكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيجابية اللافتة التي تتمتع بها شفافيتنا والتي ظهرت جلياً اليوم وفي لقاءاتنا الفصلية، تسلط الضوء على التزامنا بالانفتاح وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات سديدة".

من جهته قال عبدالله أحمد الزمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة Ooredoo: "تحقق الجهود الجماعية التي نبذلها نتائج ممتازة، إذ نجحنا في تحسين توليد النقد وزيادة عائدات المساهمين. وسنواصل حرصنا على اتباع نهج متوازن ومتعقل لتخصيص رأس المال من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية لمجموعتنا. ونحن واثقون بأن أركان النمو الجديدة ستسهم في توليد إيرادات متنامية، وذلك خلال ترسيخنا لموقع مجموعة Ooredoo كمؤسسة تعد الأفضل في فئتها على المدى الطويل.".

يمكنكم الاطلاع على تسجيل للفعالية مع جميع العروض التقديمية التي جرى استعراضها خلالها وذلك عبر الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين لمجموعة Ooredoo.

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.