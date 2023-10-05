تكريم مجموعة الاتصالات الرائدة بجائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى، والشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات

حصلت شركة Indosat Ooredoo Hutchison على جائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام

الدوحة قطر: أعلنت Ooredoo اليوم عن تكريمها في جوائز الأعمال الدولية 2023، حيث حصلت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى.

كما حصلت مجموعة Ooredoo في تصويت لافت على ثقة العملاء وأصحاب العلاقة والموظفين ما أسهم في فوزها بجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "يشكل حصولنا على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى وجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات، تجسيداً متميزاً لالتزامنا الثابت بالتميز. يسلط هذا التكريم الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميين في Ooredoo، وتزيد من إصرارنا وعزمنا على مواصلة تحديد معايير جديدة في القطاع بما يحفزنا أكثر على متابعة تقديم خدمات استثنائية وتطوير تجربة عملائنا على النحو الذي يريده الجمهور الواسع الذي نقوم بخدمته".

كما حصلت شركتها العاملة في إندونيسيا Indosat Ooredoo Hutchison على جائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام.

وأضاف الشيخ محمد: "يتمتع الاستثمار في طواقم عملنا بالأهمية ذاتها التي يحظى بها التزامنا بتطوير تجربة عملائنا، وهو ما أهّلنا للفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الموارد البشرية. ونحن فخورون بهذا التكريم. ونشكر لجنة التحكيم على ثقتها في مجموعة Ooredoo وفي أعمالنا. ونتطلع لمواصلة جهودنا والحصول على المزيد من الجوائز مستقبلاً".

وتعد جوائز الأعمال الدولية برنامج جوائز رائداً عالمياً وهو يكرم الأداء المتميز والمساهمات الإيجابية للأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات من جميع أنحاء العالم. وتم خلال العام الجاري استلام مشاركات الترشح من مؤسسات في 61 دولة ومنطقة حول العالم.

وتمت مراجعة المشاركات وتقييمها من قبل لجنة مكونة من قبل أكثر من 230 مسؤولاً تنفيذياً للأعمال في جميع أنحاء العالم، مقسمين إلى 11 لجنة تحكيم عبر الفئات المختلفة. وحصلت المؤسسات الفائزة بجائزة ستيفي الذهبية على أعلى الدرجات في كل فئة من الجوائز، تقديراً لإنجازاتها سواء في مجال الأعمال بشكل عام أو في فئة محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة Ooredoo وصلت إلى الأدوار النهائية في جائزة ستيفي للسيدات في قطاع الأعمال - إنجازات الموارد البشرية والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في شهر نوفمبر 2023.

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.