مع اختتام فعاليات المؤتمر قبل أيام

رائدة الاتصالات تبرم شراكات واعدة وتشارك قطاع الاتصالات العالمي أحدث مستجداتها

Ooredoo الكويت تحصد جائزة "أسرع شبكة 5G في الكويت" لعام 2021

الدوحة، قطر: أعلنت مجموعة Ooredoo، الرائدة عالمياً في توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورائدة شبكة 5G، أنها ستواصل تعزيز تجربة عملائها بفضل الشراكات والاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مع كبريات شركات الاتصالات العالمية خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022 الذي اختتمت فعالياته قبل أيام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتمحورت الموضوعات الرئيسية لمؤتمر هذا العام حول تقنيات اتصال الجيل الخامس ((5G Connect، والذكاء الاصطناعي المتقدم والتقنيات السحابية (Cloud Net)، والتقنيات المالية، وإنترنت الأشياء وآفاق التكنولوجيا. والتقت Ooredoo بالعديد من شركائها المعروفين بالإضافة إلى شركاء جدد ومحتملين لاستكشاف فرص وآفاق التعاون المتاحة فيما يتعلق بتلك الموضوعات.

وقد أعلنت المجموعة خلال المؤتمر عن عدة أخبار مهمة ووقعت على العديد من اتفاقيات الشراكة رفيعة المستوى مع شركات عالمية رائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

ومن بين المستجدات المهمة التي أعلنت عنها Ooredoo كان اختيارها مزوداً عالمياً رسمياً لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث توفر Ooredoo شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا- لندن وفرانكفورت- وسنغافورة في آسيا.

كما أعلنت Ooredoo خلال المؤتمر عن إبرام شراكة مع عملاقي التكنولوجيا Ericsson و Nokia لإطلاق شبكة اتصالات LTE مخصصة لدعم المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز. وستوفر الشبكة الجديدة خدمات مكالمات صوتية وبيانات عالية التوفر لدعم عمليات تلك الشركات في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها عادة شبكات اتصالات تقليدية ثابتة أو جوالة.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن تعاونها مع Toyota و KDDI لتزويد السيارات المتصلة في قطر بتقنيات الاتصالات الحديثة.

ووقعت Ooredoo و Google Cloud مذكرة تفاهم بشأن شراكة تقنية استراتيجية من شأنها تعزيز خدمات Ooredoo الرقمية. وبموجب مذكرة التفاهم، ستسهم Google Cloud بدور مهم لتعزيز خدمات الأفراد والشركات التي تقدمها Ooredoo في أسواقها العالمية.

وأطلعت الشركة الحاضرين في المؤتمر على الآفاق والفرص المتاحة ضمن مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية، وعلى أحدث مستجدات مشروعها الجديد المتميز في هذا المجال، وشاركت أحدث المعلومات حول Ooredoo” نيشن- أرض اللاعبين"- علامة Ooredoo التجارية الخاصة بالرياضات والألعاب الالكترونية. ومن بين تلك المستجدات إطلاق خيارات إضافية مخصصة للألعاب مع الباقات آجلة الدفع، وإطلاق القناة رقم 0 على Ooredoo tv، وهي قناة مخصصة لنقل فعاليات وبطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وإطلاق بطولات Ooredoo Arena للألعاب الإلكترونية؛ والتعاون مع Dell Technologies لتعزيز الإسهامات في مجال الرياضات الإلكترونية في قطر والمنطقة.

وإضافة لما سبق، أعلنت Ooredoo خلال المؤتمر عن اختيارها لشركة إس إيه بي شريكاً لتمكين التحول الرقمي الكامل لأعمالها وتوحيد جميع حلولها لتخطيط موارد المؤسسات ضمن منصة سحابية (كلاود) مركزية، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة المستخدمين من خلال إجراءات متكاملة.

كما تم تكريم مجموعة Ooredoo من قبل Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت. إذ حصلت آسياسيل العراق، التابعة لمجموعة Ooredoo، على جائزة أسرع شبكة جوال وأفضل تغطية شبكة جوال في العراق.

وحصلت Ooredoo الكويت على جائزة أسرع شبكة 5G في الكويت. أحدثت Ooredoo الكويت نقلة نوعية في عالم الاتصالات وشبكات الهاتف المحمول منذ أعوام واستمرت في تعزيز شبكاتها حتى يومنا هذا. فكانت السباقة كعادتها بتحقيق إنجازات تٌضاف إلى مسيرة نجاحها. ليس هذا فحسب، بل خطت الشركة خطوات استباقية في السوق الكويتي وتفوقت على منافسيها في توفير أفضل وأسرع تغطية خاصة بعد تطوير البنية التحتية لشبكتها على مدى العاميين الماضيين حيث استثمرت ما يفوق الـ250 مليون دولار بهدف تطوير شبكتها، علاوة على تعزيز وإثراء تجربة العملاء وتوفير أفضل تجربة 5G وأكثر كفاءة بفضل السرعات الفائقة ومعدلات الإستجابة المنخفضة (latency) جداً لنقل البيانات. وهنا يأتي استحقاق Ooredoo الكويت جائزة "أسرع شبكة 5G في الكويت" والتي مٌنحت بعد أن اجتازت كافة المعايير المطلوبة واختبارات السرعة المعتمدة من Ookla Speedtest.

كما عملت Ooredoo الكويت وبجهود حثيثة من العاملين في قطاعي التكنولوجيا والشبكات وبدعم مباشر من الإدارة العليا على زيادة عدد أبراجها على مستوى الدولة لضمان تغطية أوسع وأشمل لجميع مناطق الكويت السكنية والشاليهات والمزارع والجٌزر، إلى جانب إطلاق 5G للنطاقات المستخدمة حالياً لتشمل المناطق الداخلية المغلقة لتوفير أفضل وأسرع تغطية لتكنولوجيا الـ5G . وطورت الشركة أيضاً من تقنية التطور طويل الأمد (Long Term Evolution) بهدف توفير سرعات بيانات أعلى بكثير وتحسين الأداء بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل.

وبهذا الصدد، قال الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "سعدنا بالمشاركة مجدداً في المؤتمر العالمي للجوال، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومثّل بالنسبة لنا في Ooredoo فرصة مهمة لعرض آخر مستجدات أعمالنا والتواصل مع كبرى الشركات العاملة في مجالنا. ونحن الآن بصدد الانتقال إلى مرحلة تطور ونمو جديدة غنية بالفرص والإمكانات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا شك أن المؤتمر العالمي للجوال يعد المنصة المثالية التي يمكننا من خلالها استكشاف آفاق التعاون الجديدة مع الشركات الرائدة عالمياً. ومن بين المحاور الرئيسية لاستراتيجية Ooredoo تعزيز الروابط وبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للارتقاء بمكانة Ooredoo وتعزيز الخدمات والمنتجات التي نوفرها للعملاء. ونحن سعداء بتحقق أهداف مشاركتنا في المؤتمر. ونتوجه بالشكر لمنظمي المؤتمر العالمي للجوال على إقامة هذا الحدث الهام ونتطلع إلى حصد ثمار مشاركتنا الناجحة خلال المستقبل القريب".

وعقدت Ooredoo خلال المؤتمر لقاءات مع Ericsson و Nokia و HUAWEI دارت حول عملية الاندماج التي تمت مؤخراً بين شركتي إندوسات Ooredoo و CK Hutchison، لتأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات في إندونيسيا. وبحثت الأطراف المجتمعة دورها الهام في المساهمة بمشروع دمج الشبكة للشركة الجديدة.

وتضمنت الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مناقشات مع Amazon Web Services و Samsung و ZTE و Meta و Oracle و Cisco و Microsoft و Tofane / iBasis.

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- انتهى -

معلومات عن Ooredoo

تعد Ooredooشركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ريال قطري، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.