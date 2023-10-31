المؤشرات المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023:

· نمو الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 17.2 مليار ر.ق

· زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 4% لتصل إلى 7.4 مليار ر.ق مع تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 43% بزيادة تبلغ نقطة مئوية واحدة

· صافي الربح المعدل يصل إلى 2.5 مليار ر.ق بزيادة بنسبة 19%

· بلغ الإنفاق الرأسمالي 1.6 مليار ر.ق مع كثافة إنفاق رأسمالي مستقرة

· نمو قوي في التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 8% ليصل إلى 5.7 مليار ر.ق

· توسعت قاعدة العملاء (متضمنة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)) بنسبة 1% لتصل إلى 156.1 مليون.

· المجموعة تسير على طريق تحقيق أهدافها المالية لعام 2023.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: "جسدت مجموعة Ooredoo في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 التزامها الراسخ بتوفير خدمات اتصالات قوية، وتجربة استثنائية للعملاء، وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين. ولقد حققنا خلال الفترة نتائج مالية متميزة مع وصول الإيرادات إلى 17.2 مليار ر.ق، وتسجيل زيادة ملموسة في صافي الربح المعدل ليصل إلى 2.5 مليار ر.ق.

يسهم التحول الرقمي في نجاحنا ويزيد من مرونتنا الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق، والاستعداد لتحقيق مزيد من النمو مستقبلاً. فمرونتنا وقدرتنا على التأقلم مع طبيعة التغير السريعة للأسواق تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق إيرادات قوية.

وسنواصل في الفترة المقبلة استطلاع الخيارات الاستراتيجية المتاحة التي ستتيح لنا توفير رأس المال وتحسين القيمة للمساهمين بما يعزز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة في القطاع".

كما علق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: "حافظت مجموعة Ooredoo على مسار النمو الإيجابي في الربع الثالث من عام 2023، الأمر الذي يظهر جلياً في النتائج التشغيلية والمالية القوية التي تم تحقيقها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وسجلت الإيرادات نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 17.2 مليار ر.ق. كما أظهرت رافعة تشغيلية قوية مع زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 4% لتصل إلى 7.4 مليار ر.ق، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنقطة مئوية واحدة إلى 43% مدفوعاً بمعايير ضبط التكاليف المطبقة على امتداد عملياتنا. وكان النمو خلال الربع الثالث مدعوماً بالمساهمات الملموسة من كل من العراق والكويت والجزائر والمالديف. كما سجلت المجموعة معدل نمو مكون من خانتين لصافي الربح بلغ 19% ليصل إلى 2.5 مليار ر.ق.

ويعود النجاح المحقق في هذه النتائج إلى التفاني الكبير لموظفينا والتزامهم، الأمر الذي كان له دور حيوي في تحقيق هذه الإنجازات.

ونتطلع في الفترة المقبلة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية خلال سعينا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي ستبقينا على مسار تحقيق أهدافنا للعام المالي 2023. كما نواصل ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الاتصالات تطمح إلى تقديم خدمات تنافسية إلى عملائنا وتوفير قيمة استثنائية للمساهمين".

نظرة استراتيجية

تواصل مجموعة Ooredoo الالتزام بالعمل وفقاً لاستراتيجيتها التي تتمحور حول خمسة أركان أساسية هي: توفير تجربة عملاء استثنائية، وتمكين طواقم عملنا ورعاية المواهب المتميزة، ودفع الابتكار بصفتنا شركة اتصالات ذكية، ومواصلة التطوير وتدعيم عملياتنا الجوهرية، وتعزيز محفظتنا التي تركز على القيمة.

وتسرنا الإشارة إلى آخر التطورات التي تمت على الركن الخاص بمحفظتنا التي تركز على القيمة، فقد أعلنا في 24 يوليو 2023 عن دخول Ooredoo وزين و TASC Towers Holding في مفاوضات حصرية لإنشاء شركة أبراج اتصالات مستقلة تضم ما يصل إلى 30,000 برج. وتتواصل في الوقت الحالي المفاوضات نظراً للتعقيدات التي تتسم بها هذه الصفقة، وإننا نهدف إلى توقيع اتفاقيات نهائية قبل نهاية العام الجاري.

وسنواصل المضي في جميع هذه البرامج الاستراتيجية، وسنعمل بدأب لتوفير قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

كما ستقوم مجموعة Ooredoo في 6 ديسمبر 2023 باستضافة فعالية "يوم أسواق المال" السنوية التي سنستعرض خلالها آخر التطورات المتعلقة بالتقدم المحرز بخصوص الأركان الاستراتيجية الخاصة بالمجموعة.

نظرة على الأداء المالي

الإيرادات

سجلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 17.2 مليار ر.ق مقارنة بـ16.9 مليار ر.ق خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتمت معادلة النمو القوي في العراق والجزائر والكويت والمالديف جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وعُمان وتونس، وبسبب تراجع سعر الصرف في كل من ميانمار وفلسطين.

وبعد نهاية فترة الربع تعرضت البنية التحتية في غزة إلى أضرار جسمية الأمر الذي أثر سلباً على عمليات المجموعة في فلسطين. وتسهم فلسطين في 2% تقريباً من إيرادات المجموعة، ومع احتساب النتائج على أسس موحدة فلن يكون هذا التأثير جوهرياً على مستوى المجموعة.

الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين

شهدت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 7.4 مليار ر.ق، مع تسجيل هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بنقطة مئوية واحدة وذلك بفضل النمو الأساسي القوي، ومعايير ضبط التكاليف المطبقة. وتمت معادلة التحسن الملموس في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء

الدين في كل من العراق والجزائر والكويت بالانخفاض في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من قطر وعُمان وتونس.

صافي الربح

حققنا صافي ربح مسجل بلغ 2.7 مليار ر.ق، مقارنة بـ2.1 مليار ر.ق المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي بزيادة بنسبة 28%.

وبالمثل، فإن صافي الربح المعدل الذي يأخذ بالاعتبار عدداً من التعديلات مثل أثر سعر الصرف، وانخفاض القيمة، وثلاثة أرقام غير متكررة (446 مليون ر.ق مكاسب القضية القانونية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة NMTC، ومكاسب الاكتتاب الأولي العام في شركة ميزة والتي بلغت 139 مليون ر.ق، ومبلغ 56 مليون ر.ق من مكاسب صفقة بيع أبراج الاتصالات في إندونيسيا)، فقد سجل نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 2.5 مليار ر.ق، مقارنة بـ2.1 مليار ر.ق المسجل في عام 2022. وتجسد أرقام النمو القوي هذه التركيز المتواصل للمجموعة على الربحية وعلى الإدارة الفعالة لعملياتها.

الإنفاق الرأسمالي

وصل الإنفاق الرأسمالي لمجموعة Ooredoo إلى 1.6 مليار ر.ق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكانت المجموعة قد قامت بتنفيذ استثمارات استراتيجية في عُمان والعراق وتونس والمالديف بهدف دفع النمو في هذه الأسواق. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأخير من العام بما يتوافق مع التوجه الفصلي المعتاد.

التدفق النقدي الحر

أظهر التدفق النقدي الحر المعدل زيادة ملموسة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.7 مليار ر.ق، حيث كان مدفوعاً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع

الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. وساهمت كل شركات المجموعة في التدفق النقدي الحر الناتج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي وقدرات توليد النقد.

الدين

حافظت مجموعة Ooredoo على تصنيف استثماري مرتفع وقوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع معدل صافي دين/إيرادات وأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين يبلغ 0.9× والذي يقل عن المعدل المحدد من قبل مجلس الإدارة والذي يتراوح ما بين 1.5× و 2.5×. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع المالي للمجموعة يتمتع بالحماية من مخاطر أسعار الفائدة، إذ أن نحو 97% من الديون هي بأسعار فائدة ثابتة، كما تمتلك المجموعة سيولة قوية مع احتياطيات نقدية تبلغ 9.9 مليار ر.ق وتسهيلات غير مسحوبة تبلغ 4.9 مليار ر.ق.

قاعدة العملاء

وصلت قاعدة العملاء الموحدة للمجموعة إلى 56.7 مليون عميل ما يمثل نمواً بنسبة 2% مقارنة بـ55.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود الفضل في هذا الأداء إلى النمو القوي في معظم شركات المجموعة. ومع احتساب عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) فإن عدد العملاء يصل إلى 156.1 مليون عميل، أي بزيادة تبلغ 1%.

التوجيهات

تمضي Ooredoo بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المالية لعام 2023، ومن المتوقع أن يحافظ هدف الإيرادات على استقراره، مع توقعات ببقاء هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين عند المستوى المنخفض 40%. بالإضافة إلى ذلك، سيبقى الإنفاق الرأسمالي المخطط لكامل العام عند نحو 3 مليارات. ر.ق.

نظرة على الأداء التشغيلي لشركات المجموعة

الشرق الأوسط

Ooredoo قطر

انخفض إجمالي الإيرادات خلال الفترة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5,500 مليون ر.ق. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى قرار تخفيض حجم قطاع مبيعات المنتجات ذات هامش الربح المنخفض جداً، وبسبب انفصال Ooredoo للخدمات المالية، ومع معادلة هذه التأثيرات لمرة واحدة، فإن الإيرادات بقيت دون تغيير على الرغم من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وتزايد حدة المنافسة في قطاع الجوال. وسجلت أعمال الخطوط الثابتة زيادة بنسبة 2% مدفوعة بالعقود الجديدة مع العملاء من الشركات واستعادة عدد من العملاء القدامى.

كما انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5% لتصل إلى 2,699 مليون ر.ق بسبب التأثيرات لمرة واحدة. وبإجراء معادلة وفقاً للعناصر المسبوقة سابقاً والمخصصات لمرة واحدة، فإن الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بقيت دون تغيير كذلك.

كما بقيت قاعدة عملاء Ooredoo قطر ثابتة عند 2.9 ملايين عميل.

وبصفتها رائدة في مجال الاستدامة والابتكارات التقنية، فقد قامت Ooredoo قطر بإطلاق حل جديد يتيح لعملائها من الشركات إدارة النفايات بطريقة ذكية ومنخفضة الكلفة ومستدامة، كما كانت المجموعة المشغل الأول في العالم الذي يقوم بنشر تكنولوجيا اتصالات 50GPON القائمة على الألياف الضوئية. وأطلقت المجموعة كذلك خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف والتي تتيح للعملاء الحصول على سرعات إنترنت عالية عبر الألياف الضوئية في الغرف التي يختارونها، ما يتيح لهم تحقيق الاستفادة القصوى من اتصالهم بالإنترنت ومن المحتوى الترفيهي المتميز وبسرعات تقاس بالغيغابت.

وتم تكريم التزام Ooredoo قطر بالاستدامة بحصولها على جائزة أفضل حوكمة مؤسسية في قطر 2023 خلال حفل توزيع جوائز World Finance Awards.

Ooredoo عُمان

على الرغم من البيئة شديدة التنافسية التي شهدت دخول مزود خدمات ثالث إلى السوق، فقد نجحت Ooredoo عُمان بزيادة قاعدة عملائها بنسبة 6% لتصل إلى 3.1 مليون عميل. وانخفضت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 1,828 مليون ر.ق بسبب انخفاض إيرادات خطوط الجوال مسبقة الدفع ومبيعات المنتجات والخطوط الثابتة.

كما انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 11% لتصل إلى 878 مليون ر.ق، متأثرة بصورة رئيسية بانخفاض الهامش الإجمالي وارتفاع التكاليف التشغيلية. ولمعادلة هذا التأثير فإن الشركة تقوم حالياً بتطبيق برنامجاً لتحسين كفاءة التكاليف.

Ooredoo الكويت

سجلت Ooredoo الكويت أداءً قوياً مع نمو قاعدة العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 2.9 مليون عميل.

ونمت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 2,195 مليون ر.ق، كما حققت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 12% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 710 مليون ر.ق بفضل الإيرادات الأعلى، والكفاءة العالية للتكاليف، فيما سجل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بنقطتين مئويتين ليصل إلى 32%.

وقامت Ooredoo الكويت خلال هذه الفترة بتنظيم مسابقة ناجحة للألعاب الإلكترونية على Twitch، كما أطلقت خدمة Trade In بالتعاون مع Switch، وهي الخدمة التي تمكن العملاء من تحديث أجهزتهم بسهولة عبر تبديل القديمة منها بأجهزة جديدة.

آسياسل – العراق

حافظت آسياسل على أدائها القوي خلال الربع الثالث من العام الجاري وسجلت نسبة زيادة من خانتين في إيراداتها وفي الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. وحافظت قاعدة عملاء آسياسل على حجمها عند 17.1 مليون عميل.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 3,221 مليون ر.ق بفضل ارتفاع إيرادات البيانات.

وأسهم هامش إيرادات البيانات المرتفع في زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 25% ليصل إلى 1,483 مليون ر.ق، وزيادة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنقطتين مئويتين ليصل إلى معدل قوي يبلغ 46%.

وشكلت ذكرى "الأربعين" علامة متميزة في الربع الثالث من عام 2023 حيث شهدت قدوم أكثر من 22 مليون زائر خلال فترة الأربعين يوماً. كما أدت الذكرى كذلك إلى زيادة في إيرادات التجوال بفضل إطلاق عدد من العروض وإبرام اتفاقيات. وسجلت آسياسل خلال فترة "الأربعين" استخدام بيانات بلغ 3,800 تيرابايت، وأكثر من 3.6 مليون عميل تجوال، و72 مليون مكالمة هاتفية. كما شهد الربع الثالث عدداً من الإنجازات منها إطلاق منصة تجارة إلكترونية.

Ooredoo فلسطين

سجلت Ooredoo فلسطين زيادة في الإيرادات المحتسبة بالعملة المحلية مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 305 مليون ر.ق. وعلى الرغم من التحديات والتقلبات السياسية والاقتصادية التي تشهدها، فقد كانت هناك زيادة في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي وذلك عند احتسابها بالعملة المحلية. إلا أنه وبسبب الانخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9% (العملة التي تم احتساب النتائج بها)، فإن الإيرادات شهدت انخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن الشركة استفادت من مزايا التحسين المستمر للتكلفة، والتي أسفرت عن زيادة ملموسة بنسبة 5% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مع المحافظة على هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 41%. وتم تحقيق هذا النمو بفضل التزام Ooredoo بتوفير تجربة عملاء فريدة وعروض المنتجات المتميزة والتي أدت إلى تحقيق زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي في قاعدة العملاء التي تبلغ حالياً 1.4 مليون عميل.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

حققت Ooredoo الجزائر أداءً جيداً وسجلت نمواً بنسبة 2% في قاعدة عملائها لتصل إلى 13.2 مليون عميل والذي كان مدفوعاً بتكثيف تغطية الشبكة بهدف تحسين رضا العملاء من حيث التغطية وتجربة الاستخدام.

ونمت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 1,806 مليون ر.ق مع ارتفاع سعر صرف الدينار الجزائري بنسبة 5% أمام الريـال القطري.

كما واصلت الشركة تحسين التكاليف في جميع عملياتها للمحافظة على الربحية، وسجلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 732 مليون ر.ق، في حين تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 41%.

وبهدف تحسين قدرات شبكاتها، قامت Ooredoo الجزائر بإطلاق مواقع جديدة لشبكات الجيل الرابع 4G ما زاد من قدرة هذه الشبكات، وأسهم في محافظتها على موقعها المتقدم على معايير أداء شبكات البيانات، وضمان تجربة موثوقة وكفؤة للعملاء على هذه الشبكات.

Ooredoo تونس

على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة فقد نجحت الشركة في زيادة قاعدة عملائها بنسبة 1% لتصل إلى 7.3 مليون عميل. فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 1,096 مليون ر.ق. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 16% ر.ق لتصل إلى 417 مليون ر.ق. وواصلت الشركة مراجعة هيكل التكاليف لديها وطرحت مبادرات متعددة لتحسين فعالية العمليات وكفاءتها.

وسجلت قاعدة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) ارتفاعاً بنسبة 1% لتصل إلى 99.4 مليون عميل.

وكانت IOH قد أعلنت بتاريخ 30 أكتوبر 2023 عن نتائجها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وحققت الشركة بالعملة المحلية أداءً قوياً مقارنة بالعام السابق وسجلت نمواً ملموساً في الإيرادات بلغ 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46% أي بزيادة بنسبة 5.7 نقطة مئوية ما يجسد رافعة تشغيلية قوية.

Ooredoo المالديف

حققت Ooredoo المالديف مجموعة من النتائج المتميزة مع وصول قاعدة عملائها إلى 400 ألف عميل، أي بزيادة بنسبة 4%. وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 364 مليون ر.ق بفضل النمو في جميع قطاعات أعمالها. وتم تسجيل نمو قوي في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 10% لتصل إلى 201 مليون ر.ق بفضل ارتفاع الربح الإجمالي وكفاءة معايير ضبط التكاليف المطبقة.

وأطلقت الشركة مؤخراً عدداً من المبادرات ونظمت عدداً من الاحتفالات، إذ احتفلت بالذكرى الـ18 بعروض خاصة، وافتتحت مقرها الرئيسي المتطور الجديد. وقامت بدمج منصة eFaas للهوية الوطنية الرقمية لتسهيل التعرف على العملاء، وأطلقت منصة m-Faisaa كخيار للدفع بالتعاون مع مجلس لاندهو.

Ooredoo ميانمار

أعلنت مجموعة Ooredoo في سبتمبر 2022 عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار إلى شركة Nine Communications Pte. Ltd بقيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي حقوق ملكية بقيمة 162 مليون دولار أمريكي. وتُعد اتفاقية البيع هذه إنجازا مهماً ينطلق من القرارات الاستراتيجية للمجموعة، والذي يهدف إلى التركيز على الأسواق التي تتبوأ Ooredoo فيها مراكز متقدمة. وتخضع عملية البيع للظروف المعتادة لإتمام البيع، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في ميانمار. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الموافقات الحكومية التي يجب الحصول عليها، ونظراً لكونها لا تزال قيد الإجراء فإننا لم نحصل إلى الآن على جميع الموافقات المطلوبة.

وبعد عام حافل بالنجاح، قامت الرئيس التنفيذي بالإنابة هتار ثانت زين بالاستقالة من منصبها لأسباب شخصية، وتم تعيين كريس بيرس في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 4 نوفمبر. ويشغل كريس حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والحوكمة.

كما شهدت قاعدة العملاء زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.4 مليون عميل بفضل المبادرات المستمرة لإشراك العملاء وجهود الرقمنة الحثيثة التي تبذلها.

وعند احتسابها بالعملة المحلية، فقد نمت الإيرادات بنسبة 3% بفضل نمو قاعدة العملاء ومع تحسين الأسعار الذي جرى تنفيذه طوال العام. في حين حافظ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مستواه بسبب تحديات البيئة الخارجية. وواصلت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين محتسبة بالريـال القطري تأثرها بسبب تراجع الكيات الميانماري.

وقامت الشركة بتمكين الشابات في ميانمار وتزويدهن بمهارات رقمية وقيادية من خلال البرامج المستمرة التي تقوم بتنظيمها.



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