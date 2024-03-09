الكويت: عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة الـ 1:00 ظهر يوم الخميس - الموافق 7 مارس 2024- والذي أقيم بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، بنسبة حضور بلغت 93.421 % من مساهمي الشركة، حيث أقرت الجمعية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 140% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 140 فلساً للسهم عن العام المالي المنتهي بـ31 ديسمبر2023، والتي مثلت التوزيعات الأكبر في قطاع الاتصالات في الكويت.

وبحسب بيان بورصة الكويت ليوم الخميس، فإن تلك التوزيعات ستكون بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق التوزيعات للمساهمين المقيّدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له بتاريخ 31 مارس 2024.

كما وافقت العمومية على مكافأة مجلس الإدارة عن العام الماضي بقيمة 538 ألف دينار، وتعيين خالد الشطي، من مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" الشطي وشركاه، كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي السياق أشارت "Ooredoo الكويت" إلى أن العمومية قد وافقت على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال.

كما ارتفعت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "Ooredoo الكويت" في عام 2023 بنحو 85 %، لتسجل 73 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت 39 مليون دينار في عام 2022.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته أمام الجمعية "أن المجموعة ركزت طوال العام عن تحقيق أهدافها، التي تتمثل في بناء شركة اتصالات رقمية مستدامة، عبر تبني استراتيجيات تعطي الأولوية للخدمات الرقمية والاعتماد على الخبرات المكتسبة لخدمة المجتمع ولتعظيم أرباح مساهمينا".

مضيفاً: "يسرني أن أعلن اليوم نجاح عاماً أخر للشركة الوطنية الاتصالات المتنقلة، إذ حققت الشركة نمواً كبيراً في عام 2023 كما حافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها التصاعدي، ما كان الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية.

وتمكنا أيضاً خلال العام 2023 من تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل الى 653 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 620 مليون دينار كويتي لعام 2022.

وهو ما يمثل تسارعاً إيجابياً للنمو مقارنة بالسنوات السابقة. فمما لاشك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز الكفاءة التشغيلية قد أسهمت بهذه النتائج الإيجابية وعززت النمو في كافة أعمال الشركة، والواضحة في نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا هذه السنة".

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أن التقنيات الرقمية حملت معها أفاقا واسعة أمام تشكيل هيكليات أكثر ذكاء وشمولاً، وزادت من ارتباطها بشبكات الاتصالات والمعلومات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن إدارة الشركة ستواصل مستقبلاً تحسين الكفاءات التشغيلية لدعم نمو الشركة مع توفير خدمة عملاء متميزة، بهدف تعظيم قيمة استثمار المستخدمين.

ومن جانبه صرح السيد عبد العزيز البابطين الرئيس التنفيذي لشركةOoredoo الكويت، بأن :"هذا النجاح، يجسد جهودنا المتواصلة في عدة مجالات، منها: تطوير وتحديث خدماتنا لمواكبة المستجدات العالمية على صعيد التكنولوجيا، مع اعتماد بنية تحتية مبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي. كما تستمر Ooredoo الكويت بتحسين مستوى خدمة العملاء بشكل لافت، حيث لم تقتصر جهودها على تلبية احتياجاتهم فقط، بل عملت أيضا على تجاوز توقعاتهم بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الجهود نتيجة لالتزام الشركة الثابت بتحقيق التميز والتطور في كافة جوانب تجربة الاتصالات".

كما أضاف البابطين أن الشركة ستستثمر في التكنولوجيا والابتكار، متبنيةً نهجًا محوريًا حول العميل، في سوق يشهد منافسة متسارعة، كما ستركز Ooredoo على استراتيجيتها لتحقيق قيمة للمساهمين، وستتعاون الشركة مع السلطات التنظيمية لتعزيز مصلحة الشركة والعملاء والمساهمين على حد سواء.

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