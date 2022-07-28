الشركة تحقق صافي ربح إيجابي

الدوحة، قطــر: أعلنت Ooredoo (ش.م. ق.ع) (رمز تداولها: ORDS.QA) اليوم عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022.

أهم المؤشرات المالية:

نتيجة لاندماج إندوسات Ooredoo وشركة Hutchison في إندونيسيا اعتباراً من 4 يناير 2022، فقد تغيرت المعاملة المحاسبية لأكبر شركة دولية تابعة لـ Ooredoo سابقاً. ولذلك، فإن الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء والإنفاق الرأسمالي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison ( IOH ) لم تعد موحدة مع نتائج المجموعة وذلك لأن الشركة المدمجة حديثاً مصنفة على انها غير موحدة مع شركات Ooredoo ، فالشركة الجديدة مصنفة حالياً على أنها "شركة مشتركة". حيث أنه بالنسبة لمقارنة "المثل بالمثل" فقد أضفنا جدولاً مؤقتاً على الجهة اليمنى مستثنين النتائج الموحدة في إندونيسيا لعام 2021، مع تعديل النتائج الرئيسية غير المتكررة غير المتكررة.

وصلت الإيرادات لفترة نصف العام المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 11 مليار ر.ق، تشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 4.5 مليار ر.ق، بزيادة بلغت 2%. فقد تم تعديل الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لرقمين غير متكررين يتعلقان بإندونيسيا، وهما صفقة مركز البيانات في 2022، وصفقة بيع أبراج الاتصالات وإعادة استئجارها في 2021.

أما الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة فقد بلغ 965 مليون ر.ق.

وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 10% ووصل إلى 3.6 مليار ر.ق.

أما صافي الربح للفترة فوصل إلى 1.3 مليار ر.ق، مرتفعاً بنسبة 43% عما كان عليه في النصف الأول 2021،. وقد تم تعديل صافي الربح بنفس الطريقة التي استخدمت لتعديل الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين بالإضافة إلى أثر التعطل وأثر سعر الصرف.

أما فيما يتعلق بالقاعدة الموحدة للعملاء، فقد بلغت 55 مليون عميل، وذلك نتيجة لنمو عدد العملاء في معظم أسواقنا، وانخفاض عددهم في ميانمار.

المؤشرات التشغيلية:

التكنولوجيا المالية: في 13 أبريل، وقعت خدمات Ooredoo المالية في Ooredoo قطر اتفاقية شراكة مع Thunes وهي منصة دولية للدفع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وذلك لتوفر خدمة تحويلات مالية فعلية إلى العديد من محافظ الجوال الدولية.

المالية في قطر اتفاقية شراكة مع وهي منصة دولية للدفع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وذلك لتوفر خدمة تحويلات مالية فعلية إلى العديد من محافظ الجوال الدولية. في 21 مايو أصبحت Ooredoo الكويت أو شركة اتصالات تحصل على رخصة توفير خدمات الحوسبة السحابية.

الكويت أو شركة اتصالات تحصل على رخصة توفير خدمات الحوسبة السحابية. أعلنت مجموعة Ooredoo بتاريخ 3 يوليو عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة مع شركة BICS الدولية للاتصالات وذلك لإنشاء نموذج أعمال مبتكر لاتصالات الصوت سيؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة، والحماية من الاحتيال.

بتاريخ 3 يوليو عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة مع شركة الدولية للاتصالات وذلك لإنشاء نموذج أعمال مبتكر لاتصالات الصوت سيؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة، والحماية من الاحتيال. في 22 يونيو، شارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر في منتدى قطر الاقتصادي 2022 الذي نظمته بلومبيرغ، حيث شارك الشيخ محمد في مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى تناولت موضوع "المدن التكنولوجية: البنى التحتية لعالم متصل".

قطر في منتدى قطر الاقتصادي 2022 الذي نظمته بلومبيرغ، حيث شارك الشيخ محمد في مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى تناولت موضوع "المدن التكنولوجية: البنى التحتية لعالم متصل". تمكنت مجموعة Ooredoo خلال النصف الأول من العام من الفوز بسبعة عشر جائزة (17) عالمية، تكريماً لجهود الشركة والتزامها بتوفير منتجات وابتكارات رائدة في الأسواق.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: "كانت بداية العام جيدة بالنسبة لمجموعة Ooredoo. إذ أنه وبعد اندماج شركتنا في إندونيسيا مع شركة أخرى، تمكنا من تحقيق نمو في إيراداتنا، حيث بلغ صافي أرباحنا 1.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 43% عما كانت عليه في النصف الأول 2021. مما يدل وبكل وضوح على أن استراتيجيتنا التي تهدف لتوفير خدمات اتصالات قوية وتجربة عملاء مميزة تؤتي ثمارها.

ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فنحن عازمون ومتحمسون على استغلال الفرص المتزايدة في الأسواق لبناء تجربة عالمية المستوى لعملائنا في استخدام البيانات. وبقيادة استراتيجيتنا للتحول الرقمي لأنشطتنا المختلفة، فإننا نتمتع بمكانة تؤهلنا لتحقيق عائدات قوية، وذلك لما تتمتع به شركتنا من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات السريعة التي تتميز بها أسواقنا."

وكذلك، علّق السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: "حققت مجموعة Ooredoo نتائج قوية في النصف الأول من 2022. فقد ارتفعت إيرادات جميع شركاتنا عند احتسابها بالعملة المحلية. إذ تشير الأرقام المبدئية المعدلة إلى ارتفاع إيراداتنا بنسبة 4% مقارنة بإيراداتنا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بهامش ثابت للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 41%. ويتجلى نجاح استراتيجيتنا للتحول الرقمي من خلال تحسن التدفق النقدي الحر والبالغ 3.6 مليار ر.ق، مرتفعاً بنسبة 10%.

ففي سوقنا الأول قطر، بلغت إيراداتنا 3.8 مليار ر.ق، بزيادة 3% عما كانت عليه، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% ووصل عددهم إلى 3.2 مليون عميل.

أما في Ooredoo الكويت، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% ووصلت إلى 1.4 مليار ر.ق، وأصبحت أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم خدمات الكلاود (السحابة الإلكترونية) من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo عُمان ووصلت إلى 2.9 مليون عميل، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، بالرغم من دخول مشغل جديد لخدمات الاتصالات إلى سوق السلطنة.

وكذلك، حققت كل من Ooredoo الجزائر و Ooredooتونس نمواً في إيراداتهما بالعملة المحلية بلغ 4% و2% على التوالي.

أما آسياسل، فقد استمرت في تحقيق أداء قوي، حيث حققت نمواً في الإيرادات بلغ 3%.

وفيما يتعلق باندماج شركتي إندوسات Ooredoo مع Hutchison في إندونيسيا فتشير المعلومات إلى أن عملية الاندماج تسير بشكل جيد، فيما تعمل الشركة المدمجة حديثاً Indosat Ooredoo Hutchison لتحقيق أهدافها التي تم الإعلان عنها في بداية 2022.

ونتطلع للاستمرار في تحقيق هذا المستوى من النمو، وسنعلن عن أية مستجدات بهذا الشأن في حينه."

نظرة على الأداء التشغيلي

الشرق الأوسط

Ooredoo قطر

بلغت إيرادات Ooredoo قطر خلال الفترة 3.8 مليار ر.ق (كانت 3.7 مليار ر.ق في النصف الأول 2021)، ما يشكل ارتفعاً بنسبة 3% مدفوعاً بنمو خدمات كل من الاتصالات آجلة الدفع، وOoredoo tv، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الشركات. وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 1.9 مليار ر.ق (كانت 2.0 مليار ر.ق في النصف الأول 2021). وارتفع عدد عملاء الشركة ووصل إلى 3.2 مليون عميل (كان 3.0 مليون عميل في النصف الأول 2021)، ما يشكل نمواً بنسبة 5% ليعكس نمو عدد السكان في قطر.

كما ارتفعت قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv نمواً بنسبة 10% مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول 2021 مدفوعة بزيادة الإقبال على الخدمة الثلاثية. فيما ارتفعت إيرادات هذه الخدمة بنسبة 4%.

وفي إطار استمرار الشركة بالاستثمار في الابتكارات، وقعت Ooredoo قطر مذكرة تفاهم مع شركتي Siemens وMicrosoft لتطوير حلول رقمية، وحلول في مجال إنترنت الأشياء وأدوات تحليلية للبرمجيات، بحيث تخدم هذه الحلول تطبيقات البنية التحتية الذكية في مختلف قطاعات السوق، ومع التركيز بوجه خاص على البيئات الحضرية.

Ooredoo عُمان

على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في السوق، إلا أن Ooredoo عُمان حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول 2022.

فقد بلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار ر.ق خلال الفترة (مرتفعة بنسبة 2%)، ويأتي ذلك بشكل أساسي نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة. وكذلك، ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، ووصلت إلى 650 مليون ر.ق، مدعومة بهامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 53%.

وكشهادة على جهود Ooredoo عُمان في توفير المنتجات المبتكرة لعملائها، حصلت الشركة على جائزة ستيفي السنوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في فئة "التميز في الابتكارات في صناعات التكنولوجيا".

وبلغت قاعدة عملاء الشركة نهاية النصف الأول من العام 2.9 مليون عميل.

Ooredoo الكويت

رفعت الكويت القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في شهر مايو، مما أدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. فقد حققت Ooredoo الكويت ارتفاعاً في الإيرادات بلغ 13% ووصل إلى 1.4 مليار ر.ق، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 17% مدعومة بتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين الذي ارتفع من 29% في العام الماضي إلى 30%.

وفي إطار استراتيجية Ooredoo لتوفير حلول رقمية مستمرة لعملائها، أعادت Ooredoo الكويت التأكيد على التزامها بأن تكون إحدى الشركات الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات كونها أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم لخدمات الكلاود من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

آسياسل - العراق

بلغت إيرادات آسياسل 1.7 مليار ر.ق خلال الفترة، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 3%، وذلك نتيجة لاستراتيجية الشركة الرامية إلى التقليل من إيرادات خدمات الصوت المتدنية نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق.

غير أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الخطوط المستأجرة أثرت سلباً وبنسبة 3% على أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 755 مليون ر.ق.

ومن ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق تكنولوجيا 4G+ في معظم المدن الرئيسية في العراق أثر كبير في تعزيز السرعة وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

وقد بلغت قاعدة عملاء الشركة 16.3 مليون عميل، تشكل ارتفاعاً بنسبة 13%.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر في النصف الأول من العام 1.1 مليار ر.ق، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 397 مليون ر.ق. أما بالعملة المحلية فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4%.

وواصلت الشركة التركيز على الكفاءة وتحسين التكلفة الأمر الذي ساعد في تحقيق هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 37%.

وشهدت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر ارتفاعاً بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل.

وتواصل Ooredoo الجزائر تعزيز التزامها بتوفير خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها وهو ما تم تكريمها نتيجة له من قبل جوائز الأعمال الدولية، حيث حصلت الشركة على جائزة "الابتكار في منتجات وخدمات المستهلكين" وذلك عن تطبيق "يوز Yooz".

كما حصلت الشركة أيضاً على جائزة "أفضل موظف مثالي" عن استراتيجيتها للموارد البشرية التي طبقت أثناء جائحة كوفيد-19.

Ooredoo تونس

بلغت إيرادات Ooredoo تونس 741 مليون ر.ق خلال النصف الأول للعام المنتهي في 30 يونيو 2022، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 6% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق. أما بالعملة المحلية فقد حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 2%، ذلك بالرغم من الانخفاض الذي يشهده الاقتصاد التونسي والناتجة عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتسببت من جانب آخر في انخفاض قطاع السياحة.

وكذلك، بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة 324 مليون ر.ق.

وانطلاقاً من التزامها بعملائها، أطلقت Ooredoo تونس "Ooredoo EZ"، وهي أول منصة للألعاب الإلكترونية في تونس، فيما بلغت قاعدة عملاء الشركة 6.9 مليون عميل.

آسيا

Indosat Ooredoo Hutchison

أدى اندماج إندوسات Ooredoo مع 3 Indonesia، والذي تم الانتهاء منه في 4 يناير إلى تأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)، والتي تُعدُ الآن مشروعاً مشتركاً بدلاً من كونه شركة تابعة. وبذلك، تحصل مجموعة Ooredoo على 33% فقط من أرباح IOH كمساهمة في صافي دخل المجموعة، وبذلك لا تكون إيرادات وأرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين موحدة مع المجموعة.

وستصدر شركة Indosat Ooredoo Hutchison نتائجها عن النصف الأول من السنة في 29 يوليو 2022.

Ooredoo ميانمار

على الرغم من إغلاق خدمات الإنترنت في أجزاء من منطقة ساغينغ، ورفع الضرائب على خدمات البيانات إلى 15%، إلا أن Ooredoo ميانمار حققت إيرادات بلغت 545 مليون ر.ق خلال الفترة تشكل ارتفاعاً بنسبة 12%، وارتفاعاً بنسبة 101% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مدعومة بنمو قوي في معدل الإيرادات من كل عميل ARPU.

وانخفض عدد العملاء ووصل إلى 8.3 مليون عميل (منخفضاً بنسبة 40%) بسبب فرض ضريبة على شرائح الخط.

يذكر أن Ooredoo ميانمار قد استثمرت الكثير في إيجاد بيئة عمل إيجابية، فتم تكريمها لأجل ذلك في حفل جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث حصلت Ooredoo ميانمار على جائزة "إنجازات مبتكرة في الموارد البشرية"، وعلى جائزة "الشركة ذات الاستجابة الأعلى قيمة (الاستجابة لكوفيد-19)".

وستتوفر نتائج Ooredoo المالية عن النصف الأول من 2022 على موقعها على الإنترنت: www.ooredoo.com.

#بياناتشركات

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.