التصنيف جاء تكريماً لريادة المجموعة في جهود الاستدامة والتزامها بالمسؤولية البيئية

الدوحة، قطر: حققت مجموعة Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة، مركزاً متقدماً على قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط التي تضم 100 شركة لمجلة فوربس الشرق الاوسط ما يعكس التزام الثابت بالاستدامة وحماية البيئة.

وتسلط قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط الضوء على الشركات الرائدة التي تتبنى ممارسات مستدامة في جميع أرجاء المنطقة. ويغطي التقييم 11 قطاعاً رئيسياً بناءً على معايير مختلفة تشمل تأثيرها البيئي الإيجابي، والتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومستويات الشفافية، والتعاون، وإطلاقها المبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام الماضي، كذلك خارطة الطريق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حصلت مجموعة Ooredoo على المركز الرابع لترسخ بذلك مكانتها من بين أول خمس شركات تحقق إنجازات لافتة في مجال الاستدامة.

وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "إننا ملتزمون في مجموعة Ooredoo بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبتطبيق أعلى معايير حماية البيئة، إذ أن الاستدامة بالنسبة لنا ليست مجرد مسؤولية مؤسسية، بل تعد كذلك دليلاً إرشادياً للمجموعة في كل ما تقوم به. نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والوعي البيئي والمساهمة بفعالية في بناء عالم أكثر استدامة. يعزز هذا التصنيف الذي حصلنا عليه من فوربس التزامنا ويزيدنا إصراراً على رسم معايير جديدة في القطاع بمجال الاستدامة".

ومن ضمن الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، قامت مجموعة Ooredoo بضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة وذلك لتخفيض أثرها الكربوني، ولتأكيد حرصها على الاعتماد على الطاقة النظيفة وضمان عمليات مستدامة.

وتسعى المجموعة في إطار جهودها لدعم الاستدامة إلى التحول من المولدات العاملة بوقود الديزل إلى حلول أكثر رفقاً بالبيئة مثل استخدام كهرباء الشبكات، مع القيام في ذات الوقت بتعزيز المسؤولية في الاستهلاك والإنتاج عبر توظيف حلول ذكية لإدارة النفايات.

وتعتبر مجموعة Ooredoo عضواً فاعلاً في مذكرة تفاهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج العربي والتي تعد مبادرة تعاون حيوية بين سبع شركات اتصالات رائدة في منطقة الخليج العربي. ويعد هذا التحالف الأول من نوعه في قطاع الاتصالات، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة مع تركيز خاص على تغير المناخ، كما يسعى إلى تبادل المعلومات والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة.

وفي سياق متصل، أبرمت مجموعة Ooredoo مؤخراً عقد شراكة مدته عشرة أعوام مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ينص على توفير عدادات مياه ذكية لتحسين عمليات خدمات المياه التي تقدمها كهرماء. وتهدف Ooredoo من خلال هذه الشراكة إلى توظيف تقنياتها المتطورة لتحسين قدرات مراقبة شبكة المياه وإدارتها، وزيادة كفاءة التوزيع لشركة كهرماء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخراً أيضاً بالإعلان عن قطع خطوات كبيرة في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعياً الذي يُعدُ أحد الجوانب الأساسية في تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبخصوص الشؤون الاجتماعية، ركزت المجموعة بشكل خاص على النواحي المرتبطة بتمكين المرأة، ودعم المساواة بين الجنسين، والعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين، ودعم تكافؤ الفرص والرواتب، وتطوير المواهب على مستوى الشركة ككل.

واختتم عزيز بالقول: "إن الالتزام الراسخ الذي تتمتع به Ooredoo بالبيئة والاستدامة، إلى جانب توجهها المبتكر الرامي إلى تحقيق التميز في خدمة العملاء، قد ضمن لها هذا الموقع المتقدم على قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط التي تضم 100 شركة من فوربس الشرق الأوسط. وستواصل المجموعة المضي في رحلتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مبادرات الاستدامة، مستلهمة في ذلك من رؤيتها الواضحة والمحددة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة في المجتمعات التي نعمل بها".

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.