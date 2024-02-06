بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلساً

توصية بتوزيع أرباح 140 فلس للسهم الواحد

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

الأحداث الماليّة البارزة:

­­­­ تحليل سنوي 2023 2022 نسبة التغيير % الإيرادات الموحدة (مليون دينار كويتي) 653 620 5% الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (مليون دينار كويتي) 249 226 10% هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (%) 38% 36% صافي الأرباح العائدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (مليون دينار كويتي) 73 39 85% قاعدة العملاء الموحّدة (مليون) 25.3 24.7 3%

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار كويتي لسنة 2023 مقارنة بـ 620 مليون دينار كويتي لسنة 2022. وقد تأثرت هذه الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت والمالديف وتونس والجزائر.

ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 25.3 مليون عميل في نهاية سنة 2023 مقارنة بـ 24.7 مليون عميل في نهاية سنة 2022.

ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 10% ليصل إلى 249 مليون دينار كويتي لسنة 2023 مقارنة بـ 226 مليون دينار كويتي لسنة 2022.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ليصل إلى 73 مليون دينار كويتي لسنة 2023 مقارنة بـ 39 مليون دينار كويتي لسنة 2022. وجاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار كويتي في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " CITRA ".

مليون دينار كويتي لسنة 2022. وجاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار كويتي في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " ". بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلساً لسنة 2023 مقارنة بـ 79 فلساً لسنة 2022. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140 فلس للسهم الواحد. وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر إنعقادها في مارس 2024.

صرّح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً:

"يسرني أن أعلن عن عام آخر من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حيث حققت الشركة نمواً كبيراً في عام 2023. وحافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها وكانت الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلة.

استطعنا خلال عام 2023 تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إيراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 620 مليون دينار كويتي لعام 2022، وهو ما يمثل تسارعاً إيجابياً للنمو مقارنة بالسنوات السابقة.

كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2023 بنسبة 10% ليبلغ 249 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 226 مليون دينار كويتي لعام 2022 بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 38% لعام 2023. وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة بنسبة 85% ليبلغ 73 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 39 مليون دينار كويتي لعام 2022. ويرجع هذا النمو إلى حكم قضائي نهائي لصالح Ooredoo الكويت والذي أدى إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعه مسبقاً.

مما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز كفاءتنا التشغيلية قد أعطت نتائج إيجابية وعززت النمو في كافة أنشطة وأعمال الشركة وهو ما يتضح من نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا حيث يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام 2023 بلغت 140 فلس للسهم، بزيادة بنسبة 100% مقارنة بالسنة السابقة.

وستواصل الشركة مستقبلا تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة ككل مع توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمارمساهمينا."

من جانبه أعرب السيد عبد العزيز يعقوب البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عن تقديره لأداء الشركة في السوق الكويتي خلال العام 2023 وعن النتائج الواعدة والإنجازات البارزة التي حققتها. وصرح قائلاً: "تعكس هذه النتائج المتميزة الجهود الجادة التي بذلها فريقنا، وتبرز قوة التعاون بين أفراده والابتكار الذي قدموه طوال العام".

كما أضاف: "إن هذا النجاح هو حصيلة جهودنا المبذولة في عدة مجالات، منها: مواكبة وتطوير خدماتنا بما يتناسب مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية المبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي. أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فلم تتوقفOoredoo الكويت على تعزيز أدائها فحسب، بل عملت على تجاوز توقعاتهم أيضاً، وذلك انطلاقاً من التزامنا الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب صناعة الاتصالات."

وفيما يتعلق برحلة التحول الرقمي التي تقوم بها Ooredoo الكويت، أشار البابطين إلى نجاح الشركة في تكامل خدماتها بشكل سلس مع المنصات الرقمية الحكومية وخدماتها الإلكترونية، فضلاً عن تطوير وتكامل خدمات Ooredoo الكويت بشكل عام، معزّزة مكانتها كمزود رائد وشامل لجميع خدمات الاتصالات والحلول رقمية تحت سقف واحد، الأمر الذي قاد الشركة للفوز بثلاث جوائز ضمن برنامج جوائز "ستيفي"، أولهم في النمو الابداعي، والابتكار .

وشرح البابطين أن هذه الريادة تجسدت عبر استمرار Ooredoo الكويت بنيل الاعترافات والتقديرات الدولية ؛ حيث حصلت على سلسلة من الجوائز التقديرية في مجالات مختلفة، منها تحقيق تطبيق Ooredoo الذي نال جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards ، بالإضافة إلى جائزة "الشراكة الرائدة في تقنية الـ G5” وجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، نظراً لتحقيقه أرقاماً قياسية في الاستخدام من قبل العملاء، مختتماً حديثه بذكر وجود Ooredoo ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.

وحول خططها المستقبلية، أكد البابطين التزام الشركة بتمكين مستقبل الكويت من خلال مبادرات وحملات مبتكرة، تركز على تطوير تجربة العملاء وحياتهم الرقمية، معرباً عن امتنانه لجهود فريق العمل، حيث قال: "تؤكد استثماراتنا الكبيرة في تطوير شبكة 5G حرصنا على الوصول إلى القيمة والتميّز في كل ما نقدمه لعملائنا".

وتابع البابطين ليثمن جهود وابتكارات رواد التكنولوجيا في Ooredoo، متوجهاً للفرق التقنية بالشكر والتقدير على مساهمتهم في فتح آفاق جديدة والانتقال بـOoredoo نحو عهد جديد من سرعة وكفاءة الاتصالات الرقمية، مسلطاً الضوء في هذا الإطار على نجاح اختبار تقنية 5.5G mmWave بهدف توفير تجارب متطورة للإنترنت، مما يسهل نقل البيانات بسرعة قياسية في بيئة عمل حية."

وفي ختام تعليقه، أشاد البابطين بالتقدم الذي أحرزته Ooredoo في عبور حدود التكنولوجيا الرقمية، مشدداً على التزامها العميق بتصميم خدمات تلبي جميع الاحتياجات وتتناسب مع كافة أنماط حياة العملاء على اختلافها، قائلاً: "نحن مستمرين في قيادة التطوير، وقيادة مسيرتنا نحو التميّز.

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo – الكويت

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في عام 2023، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بعام 2022. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 246 مليون دينار كويتي في سنة 2023 مقارنة بـ 236 مليون دينار كويتي لسنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15٪ ليصل إلى 82 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 72 مليون دينار كويتي لعام 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.

Ooredoo – تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 2% لتصل إلى 7.3 مليون عميل في عام 2023. وارتفعت الإيرادات إلى 124 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 123 مليون دينار كويتي في عام 2022. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 47 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 55 مليون دينار كويتي لعام 2022.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 3% لتصل إلى 13.4 مليون عميل في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 208 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 187 مليون دينار كويتي في عام 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% ليصل إلى 84 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 66 مليون دينار كويتي لعام 2022.

Ooredoo – فلسطين

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2٪ لتصل إلى 1.4 مليون عميل في عام 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 34 مليون دينار كويتي في عام 2023 ، مقارنة بـ 35 مليون دينار كويتي في عام 2022. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13 مليون دينار كويتي في عام 2023. خلال الربع الرابع من سنة 2023، حدثت أضرار جسيمة للشبكة في غزة مما أثر سلباً على الأعمال التجارية لـ Ooredoo فلسطين.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف لتصل إلى 392 ألف عميل في عام 2023. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 42 مليون دينار كويتي في عام 2023 ، مقارنة بـ 38 مليون دينار كويتي في عام 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15٪ ليصل إلى 24 مليون دينار كويتي في عام 2023 مقارنة بـ 21 مليون دينار كويتي في عام 2022.

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-انتهى-