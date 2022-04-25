بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 17 فلساً

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2022:

الأحداث الماليّة البارزة:

­­­­ تحليل ربع سنوي الربع الأول 2022 الربع الأول 2021 نسبة التغيير % الإيرادات الموحدة (مليون دينار كويتي) 152.9 146.0 5% الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء (مليون دينار كويتي) 55.8 50.8 10% هامش الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء (%) 37% 35% - صافي الأرباح العائدة للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (مليون دينار كويتي) 8.4 1.0 757% قاعدة العملاء الموحدة (مليون) 24.2 23.6 3%

بلغ صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة مبلغاَ وقدره 8 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 1.0 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2021 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت و Ooredoo تونس و Ooredoo الجزائر و Ooredoo فلسطين و Ooredoo المالديف.

مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 1.0 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2021 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من الكويت و تونس و الجزائر و فلسطين و المالديف. ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 10% لتصل إلى 56 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 51 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2021.

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 153 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 146 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2021. وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين و والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 17 فلساً للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 2 فلساً للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021.

بلغت قاعدة العملاء الموحدة 24 مليون عميل في نهاية الربع الأول من سنة 2022.

علّق الشيخ / محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:

"شهدت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بداية قوية لهذا العام وحققت نتائج جيدة جدا في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وشاهدنا خلال الفترة تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا في الكويت، وحققنا إيرادات قياسية في فلسطين، كما واصلت كل من تونس والجزائر تحقيق نمو مستمر بالعملة المحلية، الذي أدى إلى ارتفاع قوي في الإيرادات الإجمالية وإلى أداء أقوى للشركة.

وقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% حيث بلغت 153 مليون دينار كويتي كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء إلى 37%. في الكويت ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% بينما أدى تحسين الكفاءات التشغيلية إلى ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17%. وفي تونس ارتفعت إيراداتنا بنسبة 3% بالعملة المحلية. كما حققنا في الجزائر أرقاما جيدة كان أبرزها ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% كما بلغت الإيرادات 45.4 مليون دينار كويتي في ربع السنة. أما في فلسطين، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتبلغ 8.7 مليون دينار كويتي مدفوعة بزيادة قاعدة العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 1.4 مليون. وبفضل الانتعاش في قطاع السياحة، ارتفعت إيراداتنا في المالديف بنسبة 9% كما ارتفعت الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% في ربع السنة.

نواصل في سنة 2022 التركيز على التحوّل الرقمي في أسواقنا الأساسية وعلى توسيع خدماتنا ومنتجاتنا، والحرص على الاستمرار في توسيع وتنويع قاعدة عملائنا، ولا زلنا متفائلين بتحقيق المزيد من النتائج الجيدة خلال الجزء المتبقي من السنة وهو ما نتطلع للإبلاغ عنه في تقاريرنا القادمة."

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية للربع الأول لعالم 2022، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين:

" حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يُشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. " لم تكن هذه النتائج المبهرة قد تحققت لولا التعييرات الداخلية والتي انعكست بشكل ملحوظ على اداء الشركة المالي والإزدهار الذي حصل مقارنة بالسوق المحلي.

وأضاف البابطين قائلاً: "مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا".

جائزة "أسرع شبكة 5G في الكويت" لعام 2021

حصدت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تٌقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، على جائزة "أسرع شبكة 5G في الكويت" لعام 2021 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2022، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.

Ooredoo business تقيم ملتقى يناقش الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات

أقامتOoredoo business ، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، بالشراكة مع Oracle ملتقى خاص لمناقشة الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، بحضور نخبة من الخبراء في مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة في تصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي. لقد كان الملتقى فرصة جيدة لتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول السحابية والأمنية التي تمكن الشركات والجهات الحكومية من توفير البيئة الافتراضية الآمنة لاستضافة التطبيقات والبيانات حسب أحدث سياسات تصنيف البيانات.

تطوير الخدمات والمنتجات من حيث الجودة والابتكار والقيمة

وفي ظل محيط التغيير المستمر، تتغير رغبات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات. لذلك، تُواصل شركة Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، تعزيز جودة خدماتها وطرح أحدث الابتكارات التي تُحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في الدولة. وقد أطلقت الشركة خدمة Push-to-Talk وهي خدمة اتصالات معززة للشركات الكبرى والوسطى التي تتطلب شبكة خاصة قائمة على الاتصالات الصوتية ذات اتصالات بين أطراف عدة، وتوفر Ooredoo business هذه الخدمة بالشراكة مع شركة Telo Systems المتخصصة في خدمات اللاسلكي التي تتيح الوصول الفوري إلى الشبكة الرقمية التي تستخدمها الشركات. فعندما تستخدم الشركة شبكة إرسال ممكّنة، سيتمكن كل جهاز متصل بها من التواصل عبرها من خلال هذه الخدمة، وستكون قادرة على الوصول إلى الشبكة بضغطة زر. كما توفر Push-to-Talk خدمات الصوت والفيديو وتحديد الموقع.

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 57.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 50.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. وقد سجلت الشركة تقدماً قوياً للدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17٪ لتصل إلى 16.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 14.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.6 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

Ooredoo – تونس

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي ، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 31.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 32.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. ومن حيث العملة المحلية ، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 3٪. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس إلى 7.0 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 6.9 مليون عميل في الربع الأول من عام 2021.

Ooredoo – الجزائر

سجلت Ooredoo الجزائر أرقامًا قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري، والذي انخفض بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي. وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11٪ ليصل إلى 17.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 15.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. وبلغت الإيرادات 45.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022. ومن حيث العملة المحلية ، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 5٪. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2٪ لتصل إلى 12.9 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 12.7 مليون عميل في الربع الأول من عام 2021.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 8.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ 8.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. وسجلت الشركة ارتفاعًا جوهريا في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17٪ ليصل إلى 3.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 2.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021 مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 4٪ لتصل إلى 1.4 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون عميل في الربع الأول من عام 2021.

Ooredoo – المالديف

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 9.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ 8.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10٪ ليصل إلى 5.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 4.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 370,000 عميل.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.ooredoo.com.kw

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لإستفسار وسائل الإعلام:

الوطنية للإتصالات ("Ooredoo")

ناظم الغبرا، العلاقات العامة والإعلام

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 0.800 دينار كويتي بتاريخ 31 مارس 2022، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.4 مليار دينار كويتي.