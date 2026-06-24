دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «إي آند الإمارات» عن إطلاق OneWork، وهي منصة سحابية موحّدة للاتصالات والتعاون، تتميّز ببنية رقمية سيادية بالكامل، وتم تطويرها وتشغيلها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات المؤسسات العاملة في الدولة.



وتوفّر منصة OneWork بيئة اتصالات مؤسسية آمنة وموثوقة، تُمكّن الجهات الحكومية والشركات الخاصة من إدارة خدمات الاتصال والتعاون عبر بنية تحتية محلية مستضافة ومُدارة داخل الدولة. كما صُممت المنصة لدعم وحفظ البيانات، مع تمكين المؤسسات من تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي بكفاءة ومرونة.



ويعكس تطوير وتشغيل المنصة بالكامل داخل دولة الإمارات التزام «إي آند الإمارات» بتوفير حلول رقمية سيادية تضمن بقاء بيانات العملاء واتصالاتهم داخل الدولة. ويمنح هذا النموذج المؤسسات مستوى أعلى من التحكم التشغيلي، ويعزز قدرتها على الالتزام بمتطلبات حفظ البيانات والحوكمة الرقمية، من دون التأثير على جودة الأداء أو قابلية التوسع.



وقال علي الرقباني، نائب الرئيس لتقديم الخدمات والعمليات الداخلية في «إي آند الإمارات»: يمثل إطلاق منصة OneWork خطوة مهمة في مسيرة توفير قدرات رقمية سيادية متقدمة داخل دولة الإمارات. ومع تزايد اهتمام المؤسسات بمكان استضافة البيانات واستمرارية الأعمال، تقدم المنصة حلاً متكاملاً تم بناؤه واستضافته وإدارته محلياً بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات وتطلعاتها المستقبلية. ولا يقتصر دور OneWork على تمكين اتصال آمن وسلس فحسب، بل يعكس أيضاً التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال خدمات موثوقة تتماشى مع الأولويات الوطنية ومتطلبات السوق المتغيرة.



وتجمع منصة OneWork خدمات الاتصال الصوتي، ومؤتمرات الفيديو، والمراسلة الفورية، ومشاركة الملفات، وأدوات التعاون ضمن تجربة موحّدة وسهلة الاستخدام. كما تتيح المنصة الانتقال من أنظمة الاتصالات التقليدية إلى خدمات الاتصالات الهاتفية السحابية، مع إمكانية نقل أرقام الشبكة الهاتفية العامة الحالية داخل دولة الإمارات إلى السحابة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويساعد المؤسسات على تحديث بنيتها التقنية من دون تعقيد.



ومن خلال اتصال مخصص لكل موقع، توفر المنصة خدمات صوت واتصال عالية الجودة بمستوى مؤسسي، مدعومة ببنية تحتية محلية آمنة وموثوقة. كما تعتمد OneWork على السحابة السيادية التابعة لـ«إي آند الإمارات» لتقديم تجربة اتصال عالية الإتاحة عبر مختلف الأجهزة، بما يدعم نماذج العمل الحديثة.

وصُمّمت المنصة كذلك لدعم متطلبات مراكز الاتصال السحابية المتقدمة، بما يساعد المؤسسات على تطوير قنوات تواصل أكثر كفاءة مع عملائها.

ويعزز إطلاق OneWork دور شركة "إي آند الإمارات" كشريك موثوق في التحول الرقمي، وذلك من خلال تقديمها لخدمات آمنة وقابلة للتوسع ومُدارة محلياً للمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات