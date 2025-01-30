تورنتو- أعلنت اليوم شركة OneVest، المنصة التكنولوجية الشاملة المتخصصة في إدارة الثروات، عن إغلاق جولة تمويل الأسهم من الفئة ب، والتي جمعت فيها 20 مليون دولار أمريكي. انطلقت هذه الجولة تحت إشراف Salesforce Ventures، بمشاركة مستثمرين جديدين، وهما Allianz Life Ventures وTIAA Ventures، ومن بين المستثمرين العائدين، OMERS Ventures وDeloitte Ventures وFin Capital وLuge Capital وPivot Investment Partners.

صرح Amar Ahluwalia، المدير التنفيذي في OneVest، قائلاً: "نحن نواجه تحديات ضخمة في صناعة لطالما طالها البطء فيما يتعلق باعتماد تقنيات جديدة، ولكن وجود مستثمرين مرموقين من شأنه تدعيم مكانتنا وتحفيزنا على إعادة رسم ملامح تكنولوجيا إدارة الثروات بهدف تقديم خدمات متميزة للمؤسسات في كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا". "أود أن أشير إلى أنه بفضل هذا التمويل الجديد، فإننا على أتم استعداد لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح منصة إدارة الثروات الرائدة في أمريكا الشمالية."

صرح Zak Kokosa، مساعد أول في Salesforce Ventures، قائلاً: "تعد OneVest شركة رائدة ينصب تركيزها على إحداث تغيير جذري في تكنولوجيا إدارة الثروات، إذ تزود المؤسسات بالأدوات اللازمة لتوفير حلول مخصصة وقابلة للتطوير". "ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء دعم OneVest في غمار مواصلتها إرساء معايير جديدة في صناعة واعدة يمكن أن تشهد نموًا هائلاً."

تعزيز مستقبل إدارة الثروات

يشهد سوق إدارة الثروات تغييرات غير مسبوقة، إذ من المتوقع أن ينتقل ما مقداره 84 تريليون دولار أمريكي من جيل طفرة المواليد إلى ورثته من الجيل إكس وجيل الألفية على مدار العقود القادمة، وهنا يبرز دور منصة OneVest الابتكارية التي تتمتع بالإمكانات اللازمة لمساعدة المؤسسات على مواكبة هذه التحولات الهائلة.

تم تصميم منصة OneVest المتطورة بالاعتماد على منهج معياري ومرن، مما يتيح للشركات طرح حلها الشامل، بينما يمكن للمؤسسات الكبيرة، بما في ذلك البنوك ومستشارو الاستثمار المسجلون (RIAs) وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين اختيار وحدات معينة لتحديث برامج إدارة الثروات. كما يمكن للعملاء تقليل المدة اللازمة لتنفيذ العمليات وخفض التكاليف بشكل كبير عن طريق الاستغناء عن العديد من البائعين التقليديين والعمليات اليدوية. إضافةً إلى ذلك، تتمتع المنصة بقابلية تهيئة عالية، مما يتيح للعملاء تقديم تجارب هجينة مخصصة للمستثمرين، وتمكين المستشارين من إحكام سيطرتهم على دفاتر الأعمال والعلم ببواطنها.

البناء من أجل المستقبل: الذكاء الاصطناعي والاستثمارات البديلة

تعمل OneVest على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بغية تحسين عملية صنع القرارات وإشراك العملاء، كما ستعمل الشركة على تعزيز عروضها في الاستثمارات البديلة، الأمر الذي يسهم في تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتنويع محافظ العملاء في بيئة مالية ديناميكية. هذا، وتلتزم شركة OneVest بتحديد التغييرات الطارئة على الصناعة، وتوفير تجربة موحدة سلسة للعملاء.

الشراكات الإستراتيجية والتوسع

تسعى شركة OneVest إلى تعميق الشراكات الإستراتيجية مع جهات رئيسية فاعلة في الصناعة، مثل BlackRock وVanguard وSalesforce Financial Services Cloud في خطوة لدعم ريادتها في السوق وتعزيز بصمتها في قطاع الخدمات المالية، وبما أن العديد من عملائها يستخدمون Salesforce، فإن شركة OneVest ستعمل على تعزيز الخدمات القيمة المقدمة إلى العملاء المشتركين عن طريق توحيد تجربة العميل/المستشار.

تشكيل مستقبل الصناعة

تضع شركة OneVest معيارًا جديدًا لتجربة تكنولوجيا إدارة الثروات، إذ تزود المؤسسات بالقدرات اللازمة لتوفير خدمات مخصصة عبر منصة من الطراز الأول. وتجدر هنا الإشارة إلى أن جولة التمويل الأخيرة ستتيح لشركة OneVest فرصة للتركيز على دفع عجلة النمو وتطوير المنتجات.

نبذة عن OneVest

تعد OneVest شركة تكنولوجيا مالية تتمثل مهمتها في تحسين آليات إدارة الثروات على مستوى العالم، إذ تقدم منصة شاملة لإدارة الثروات، بدءًا من انضمام العملاء مرورًا بإدارة المحافظ ووصولاً إلى التحليلات وغيرها الكثير. هذا، وقد جرى تصميم برمجيات OneVest بحيث يتوفر فيها عنصر المعيارية، مما يتيح للمؤسسات المالية رأب الفجوات في عملياتها بناءً على احتياجاتها. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة visit onevest.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

-انتهى-

#بياناتشركات