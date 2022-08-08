القاهرة: وقعت شركة كونتكت للتخصيم، إحدى شركات مجموعة كونتكت، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر،اتفاقية بقيمة 125 مليون جنيه مصري مع شركة وان أوردر (OneOrder) المصرية الناشئة لخدمات المطاعم، وذلك ضمن سلسلة الاتفاقيات التي تحرص شركة «كونتكت» على إتمامها باستمرار في إطار خطتها التوسعية التي تهدف إلى إتاحة مجموعة الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها والوصول لمختلف القطاعات، مما يعكس دور وكفاءة إستراتيجية الاستثمار وخدمات التخصيم والتي تعد واحدة من أبرز الحلول التمويلية التي تبنتها الشركة على مدار العام الماضي، وأثمرت عن تعزيز تفاعلها المباشر مع العملاء.

وفي هذا السياق، قال سعيد زعتر،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "اليوم نحن نوقع واحدة من أهم الاتفاقيات والتي تدعم وان أوردر، وتمكنهم بدورها من الوصول إلى هدفهم الرئيسي ومساعدة المطاعم على تجاوز المشكلات التي تواجههم مع عملية التوريد عبر شراء احتياجاتهم من منصة واحدة بجودة عالية وتكلفة مقبولة، مؤكداً على أن هذه الشراكة في الوقت الذي تواصل فيه كونتكت حركة النمو في خدماتها التمويلية، تعد خطوة هامة فيما يخدم المنصات الرقمية ودليل على جهود الشركة تجاه تمكين المشاريع الناشئة ودعم قطاع التمويل في مصر."

ومن جانبه، علق تامر عامر، الرئيس التنفيذي لشركة "وان أوردر": "نحن سعداء بالتعاون مع شركة كونتكت، أحد أهم قادة السوق المصري في قطاع التمويل، بخبرة تربو على 20 عاماً، تعاون بلا شك سيمكننا من تحقيق تجربة ذات جودة عالية ومساعدة عملائنا من المطاعم والفنادق، على تجاوز المشكلات التي تواجههم فى عملية توريد الأغذية والمشروبات.

وأضاف عامر، ندرك جيداً في شركة "وان أوردر"، أن هناك فجوات في سلاسل توريد المطاعم في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا نتحدث عن مصر فقط، لذلك نحن نطمح بتوقيعنا لهذه الاتفاقية إلى توسيع حلولنا جغرافيًا والوصول إلى جميع أنحاء المنطقة مع مرور الوقت، والتمكن من تحقيق وبناء رؤيتنا نحو خلق بيئة رقمية قوية تتيح لأصحاب المطاعم التسوق عبر الإنترنت، وهذا هو التحدي الأكبر.

وجدير بالذكر، أن شركة وان أوردر هي شركة تقنية مصرية متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية للمطاعم عبر استخدام البرمجيات والذكاء الاصطناعى، تم تأسيسها عام 2021 على يد رائد الأعمال تامر عامر، والمؤسس لسلاسل مطاعم "فويجو سوشى" و"لونغهورن تكساس باربيكيو" في مصر، هذا بالإضافة إلى فريق العمل الذي يمتلك ما يكفي من سابقة أعمال قوية في قطاع الأغذية والمشروبات، فالرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ومؤسس الشركة هو كريم موريس، الذي أسس سابقاً شركة كيوب المتخصصة في خدمة الحجز الإلكتروني للمطاعم، و المدير المالي سليمان الأشقر الذي يمتلك خبرة في قطاع الإئتمان بالبنك التجاري الدولي سابقاً.

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عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم ثروة برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.