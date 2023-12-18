الشركتان تخطّطان لدعم الجهات الفاعلة في قطاع الويب اللامركزي Web3 المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي: أبرمت OneDegree، أول شركة مرخصة في آسيا لتأمين الأصول الرقمية، شراكة مع شركة دبي للتأمين بهدف تقديم حلول تأمين الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الجهات الناشطة في قطاع الويب اللامركزي Web3 في المراكز الإقليمية الفاعلة في هذا المجال، لا سيّما في الإمارات. وكانت شركة OneDegree قد نجحت في مساعدة العديد من العملاء للحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة ضمن نطاق عملها في مختلف الدول الرائدة في مجال الأصول الرقمية.

قبل عامين، أطلقت شركة OneDegree باقة منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لشركات الأصول الرقمية باسم OneInfinity، ما عزّز مكانتها وحوّلها إلى شركة مؤثّرة ورائدة في مجال إدارة المخاطر المتعلّقة بقطاع الويب اللامركزي Web3، حيث تسعى لتمكين الجهات الفاعلة فيه وتمكّنها من الازدهار.

في خطوةٍ أولى، تسعى الشراكة الجديدة القائمة بين شركة OneDegree وشركة دبي للتأمين لتقديم خدمة تأمين المسؤولية التجارية، وتحديداً التعويض المهني وتأمين المديرين والموظفين. بعدها، سيتعاون الطرفان للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على المزيد من المنتجات التأمينية التي تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة للمرّة الأولى، ومن أهمّها تأمين محفظة العملات المشفرة المركزية. علاوة على ذلك، وفي إطار التعاون بين الشركتين، قامت شركة دبي للتأمين باستثمار استراتيجي في جولة تمويل السلسلة ب لشركة OneDegree.

في هذا السياق، قال السيد ألفين كووك، أحد مؤسّسي شركة OneDegree: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة دبي للتأمين لتقديم باقة المنتجات التأمينية OneInfinity للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منتجات نوعيّة تساعد نخبة من الشركات العاملة في مجال الويب اللامركزي Web3 في العالم على تنمية وتطوير أعمالها بطريقةٍ آمنة وبالتوافق مع النُظُم المرعية. نحن على ثقة بأنّ قيام شركة دبي للتأمين بتوفير باقة منتجات OneInfinity لدعم الجهات الفاعلة في قطاع الويب اللامركزي Web3 يشكل معادلة ناجحة ومتكاملة لا سيّما مع استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، في النمو وجذب شركات الأصول الرقمية الرائدة".

من جهته، أضاف السيد عبد اللطيف أبوقورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: “تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الأصول الرقمية، ونحن يشرفنا أن نؤدّي دورنا في هذا القطاع بالتعاون مع شريكنا الجديد، OneDegree، حيث تتكامل باقة منتجات OneInfinity مع حلولنا التأمينية للشركات". وتابع أبوقورة قائلًا: "لا شك أنّنا نفتخر بتاريخنا العريق حيث كانت شركة دبي للتأمين أول شركة تأمين وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكننا نفتخر أيضًا بتمسّكنا بمفهوم الابتكار لمواكبة كل ما هو جديد في القطاع التأميني. هكذا، يخوّلنا التعاون مع شركة OneDegree من طرح منتجات تأمين مُخصّصة لقطاع الويب اللامركزي Web3 في السوق، ما يعزز مكانة شركة دبي للتأمين الريادية ويضعها في طليعة مبتكري حلول التأمين على المستوى العالمي".

من الجدير بالذكر أنه خلال العقد الماضي، تحولت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حاضنة فاعلة لقطاع الأصول الرقمية وكل ما يتعلّق به، ما عزّز موقعها كمركزٍ رئيسي فاعل في مجال الويب اللامركزي Web3. ويعتبر سوق أبوظبي العالمي من أوائل الجهات التي طرحت لوائح تنظيمية لشركات الأصول الرقمية، وتحذو حاليًا دبي حذوه بإطلاق VARA، أول جهة تنظيمية مستقلة للأصول الرقمية في العالم. وباعتبارها إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد شركة دبي للتأمين الشريك المثالي لشركة OneDegree، لكون الشركتين تتشاطران الرؤية ذاتها وهي تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي آمن وعالي التنظيم في قطاع الويب اللامركزي Web3.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة OneDegree

تقدم شركة OneDegree حلول تأمين الأصول الرقمية وإدارة المخاطر المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم. من خلال حلول التأمين المخصّصة للجهات الفاعلة في مجال الأصول الرقمية الشاملة (بما في ذلك منصات التداول، وموفّري خدمات الحفظ الأمين، ومديري الأصول، والبنوك، والمكاتب العائلية، ومقدمي التكنولوجيا)، تساهم باقة الحلول التأمينيةOneInfinity التي طوّرتها شركة OneDegree في تعزيز الميزة التنافسية لعملائها من خلال تمكينهم من اعتماد أفضل الممارسات في ظل إطار متماسك وفاعل لإدارة المخاطر.

تعتمد باقة حلول OneInfinity على تقنيات متطورة جدًّا في مجال الأمن السيبراني طوّرتها شركة Cymetrics، وهي شركة شقيقة لشركة OneDegree ومهمّتها مراقبة نظام الأمن السيبراني للعملاء بهدف درس وتحديد مخاطر التسلل التي قد تطرأ في مجالات الأمن السيبراني وسلسلة الكتل Blockchain والأصول الرقمية.

وتتضمن مجموعة حلول OneInfinity تأمين محفظة الأصول الرقمية (الجريمة والمسكوكات) وتغطية مسؤولية الشركات (التعويض المهني وتأمين المديرين والمسؤولين وإدارة الاستثمار والإنترنت).

حول "دبي للتأمين"

تأسست شركة "دبي للتأمين" عام 1970 بمرسوم خاص من قبل صاحب السمو الشيخ المرحوم راشد بن سعيد آل مكتوم، لتكون أوّل شركة تأمين وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. على مرّ العقود، لعبة شركة دبي للتأمين دورًا محوريًّا في رسم ملامح القطاع التأميني في المنطقة واشتهرت بثباتها المالي وتميّزها في مجال خدمة العملاء. تقدّم "دبي للتأمين" باقة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين المُخصّصة لمختلف القطاعات، لتصبح على مر السنوات محط ثقة الأفراد والشركات على حدٍّ سواء. وقد نالت الشركة تقييم "A- (ممتاز) مع نظرة مستقبلية إيجابية" من شركة AM BEST، بالإضافة إلى تصنيف "A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة" من "موديز"، بما يعكس مكانتها القوية في السوق والسمعة الراقية لعلامتها التجارية وقوّة أدائها.