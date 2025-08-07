دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن توفر حلها الجديد Vertiv™ OneCore على المستوى العالمي. ويعد الحل نظاماً مسبق التصنيع وقابلاً للتوسع يجمع تقنيات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتقنية المعلومات التي طورتها الشركة في منظومة واحدة متكاملة يتم تجميعها في المصنع. ويسعى هذا الحل لتسريع عمليات بناء مراكز البيانات عالية الكثافة، وتقليل التعقيدات المتعلقة بالتنفيذ في الموقع، وتقصير الفترة الزمنية اللازمة لإتمام المشروع. ويتوفر حل Vertiv OneCore عالمياً حالياً لمختلف مجالات التطبيق، بما في ذلك بيئات المؤسسات ومراكز بيانات المواقع المشتركة والبيئات السيادية ومنصات السحابة الحديثة.

يقدّم Vertiv OneCore نهجًا موحّدًا ومتكاملاً لتنفيذ مشاريع مراكز البيانات، يبدأ من التصميم وصولًا إلى التركيب والتشغيل الكامل، وذلك من خلال جهة تنفيذ واحدة تُشرف على جميع مراحل المشروع. ويعتمد هذا الحل على تصميم إنشائي مرن يستند إلى وحدات جاهزة مسبقة التصنيع تم اختبارها ميدانيًا، بما في ذلك تجهيز المساحات البيضاء باستخدام Vertiv™ SmartRun، والمركّبة داخل هيكل فولاذي من إنتاج فيرتف. يسهم هذا التصميم في تبسيط سلاسل الإمداد، وتقليل الحاجة للأعمال الميدانية والموارد البشرية في الموقع، ما يقلّص مستوى التعقيد ويعزز القدرة على تحقيق نتائج متسقة من حيث الجودة والتكلفة والجدول الزمني. كما يوفّر نظام Vertiv™ Unify طبقة موحّدة لمراقبة البنية التحتية وإدارتها مركزياً، ما يضمن رؤية شاملة وتحكماً أكثر كفاءة في مختلف الأنظمة.

وقال فيكتور بيتيك، نائب الرئيس الأول لحلول البنية التحتية في فيرتف: "يشكّل Vertiv OneCore استجابتنا الفعلية للحاجة إلى تقليل التعقيد وتسريع وتيرة إنشاء سعة مراكز البيانات على نطاق واسع. نحن ندرك أن التحدي لا يقتصر على تلبية متطلبات اليوم، بل يتعداه إلى بناء قاعدة قابلة للتوسع والتكيّف مع احتياجات المستقبل. يُسهم هذا الحل في تبسيط المشاريع عبر توحيد المكونات الأساسية، مع الإبقاء على المرونة اللازمة للنمو، وسهولة التوسع، والاندماج السلس مع التقنيات الحديثة، بما يواكب تطورات الأعمال ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات."

يُعد Vertiv OneCore حلاً مثاليًا لمراكز البيانات التي تتطلب معالجة أحمال متنوعة أو تتعامل مع كثافات عالية جدًا على مستوى الرفوف. ويعتمد النظام على تصاميم كهربائية وميكانيكية معيارية تدعم التصنيع المتوازي، مما يتيح تقليص جداول التنفيذ وخفض التكاليف بشكل ملحوظ. ويتميز هذا النهج بمرونة عالية دون التقيد بأبعاد أو أحجام ثابتة، مما يسمح بتهيئة تكوينات مخصصة تعزز الاستفادة من المساحات البيضاء إلى أقصى حد، وتحسّن تدفق الهواء بما يرفع كفاءة التحكم في البيئة التشغيلية.

تشمل أبرز مزايا نظام Vertiv OneCore ما يلي:

سعة طاقة قابلة للتوسّع: يدعم نطاق طاقة يتراوح من 5 إلى 50 ميجاواط ضمن وحدة واحدة، بما يتناسب مع متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعمليات ذات الكثافة العالية.

مرونة في تكوين كثافة الرفوف: قابل للتخصيص من 96 حتى 944 رفًا، مع دعم لمختلف مستويات الكثافة، لتلبية احتياجات البنية التحتية لتقنية المعلومات وفقًا لمتطلبات كل مشروع.

أنظمة طاقة وتبريد متكاملة: يوفر بنية تحتية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة والمساحة، تعتمد على تقنيات فيرتف المتقدمة، بما في ذلك أنظمة التبريد بالسائل، وحلول متطورة لتبديد الحرارة، وأنظمة طاقة قابلة للتوسّع، إلى جانب وحدات إمداد طاقة غير منقطعة (UPS).

إمكانية الصيانة المتزامنة: صُمّمت الأنظمة الكهربائية والحرارية بحيث تتيح إجراء أعمال الصيانة أو التحديث دون التأثير على استمرارية التشغيل أو تقليل مستويات التوافر.

كفاءة تشغيلية في بيئات مناخية متنوعة: تعمل بموثوقية ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة، من -20 إلى 55 درجة مئوية، ما يجعلها مناسبة لمختلف الظروف المناخية حول العالم.

خيارات تكرار متقدّمة: تشمل قدرات لتكرار الشبكات السائلة الأساسية والثانوية، إلى جانب خيارات تكرار موزعة للبنية التحتية الكهربائية لضمان جاهزية مستمرة.

توافق كهربائي مرن: يدعم مدخلات جهد متوسط تتراوح بين 11 و35 كيلو فولت، بالإضافة إلى مدخلات تيار متردد ثلاثي الطور ضمن نطاق 400 إلى 480 فولت، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الإقليمية.

دعم متكامل بعد النشر: مدعوم بشبكة خدمات فيرتف العالمية، مع إمكانية الاستفادة من خدمات تشغيل متخصصة يشرف عليها خبراء، وبرامج صيانة استباقية، واستجابة سريعة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية العمل طوال دورة حياة مركز البيانات.

يتكامل Vertiv™ OneCore بسلاسة مع مجموعة حلول فيرتف الشاملة في مجالات الطاقة، والتبريد، والإدارة، بما في ذلك أنظمة UPS Vertiv™ Trinergy™، ومعدات التبديل، ومسارات الطاقة، ووحدة التبريد المحيطي Vertiv™ CoolChip CDU، ومبرّد Vertiv™ CoolLoop Trim، إلى جانب منصة الإدارة المتكاملة Vertiv™ Unify.

كما يُساهم Vertiv™ OneCore في دعم جهود العملاء لتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض استهلاك الطاقة، وتبنّي تصميم مرن قابل للتكيّف مع تطوّر المتطلبات التقنية والمعايير البيئية.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

