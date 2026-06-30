مسقط، سلطنة عُمان– أعلنت OMPAY، محفظة عمانتل الرقمية ومنصتها التقنية المالية، عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27001:2022، المعيار الدولي لنظم إدارة أمن المعلومات، في خطوة تعزز التزامها بحماية بيانات العملاء وتطبيق أعلى معايير الأمان عبر خدماتها المالية الرقمية.

وتغطي هذه الشهادة خدمات محفظة OMPAY الرقمية وحلول المدفوعات للأعمال، بما يشمل الأنظمة والبنية التحتية والعمليات المرتبطة بها، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية.

ومع تسارع نمو المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، أصبحت الحاجة إلى منظومات أمنية متقدمة عاملاً أساسياً لبناء الثقة ودعم النمو. وتوفر شهادة ISO/IEC 27001:2022 إطاراً عالمياً يعزز حماية البيانات ويرتقي بمستوى الأمان بشكل مستمر.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سامي اللومي، الرئيس التنفيذي لشركة OMPAY:

"تُعد الثقة أساس كل تجربة وكل معاملة تتم عبر منصتنا. ويعكس حصولنا على شهادة ISO/IEC 27001:2022 التزامنا المستمر بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.

ومع استمرار توسعنا في تقديم خدماتنا المالية الرقمية للأفراد والشركات، نركز على توفير حلول آمنة وموثوقة ومبتكرة تمكّن عملاءنا من إجراء معاملاتهم بكل ثقة."

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة OMPAY، حيث يعزز قدرتها على تقديم تجارب مالية رقمية آمنة وسلسة ضمن منظومة خدماتها المتنامية.

ومن خلال محفظتها الرقمية، تتيح OMPAY للمستخدمين إجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإدارة نفقاتهم بسهولة عبر منصة آمنة ومتكاملة. كما توفر OMPAY Business حلول دفع موثوقة تدعم نمو الشركات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان المعتمدة عالمياً.

كما تؤكد OMPAY التزامها بتطوير منظومة أمن المعلومات بشكل مستمر، من خلال المراقبة الدائمة، وعمليات التدقيق الدورية، والتحسين المستمر بما يتماشى مع متطلبات ISO/IEC 27001.

ويعكس هذا الإنجاز استثمار OMPAY المتواصل في التقنية والحوكمة وحماية العملاء، دعماً لدورها في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان وضمان أمن وسلامة الخدمات التي تقدمها.

نبذة عن OMPAY

OMPAY هي محفظة رقمية ومنصة تقنية مالية مدعومة من عمانتل ومرخصة من البنك المركزي العُماني، وتسهم في تنمية منظومة المدفوعات الرقمية في السلطنة. ومن خلال خدماتها التي تشمل المحافظ الرقمية، والبطاقات الافتراضية، وتحويل الأموال، وحلول التجار، تُمكّن OMPAY الأفراد من إدارة أموالهم بسهولة، وتساعد الشركات على قبول المدفوعات وإدارتها بكفاءة.

وتعمل OMPAY تحت مظلة شركةالتقنية المالية العالمية ش م م، دعماً لرؤية عُمان نحو اقتصاد رقمي متكامل وأقل اعتماداً على النقد.

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