مسقط: في إطار مواكبة الجديد في العالم الرقمي لتسريع الأعمال وفرص النمو، وقعت OMPay ، الشركة التي تقدم الحلول المالية الرقمية في السلطنة، مذكرة تفاهم مع منصة زُمر. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، سيتم الدفع عبر بوابة الدفع التابعة لمنصة OMPay، مع تقديم حلول معرفة العميل للتشغيل التجريبي لمنصة زُمر عبر برنامج صندوق الرمل "ساند بوكس" التابع للبنك المركزي العماني.

تعد زُمر شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في السلطنة، حيث تتعامل مع الخوارزميات الذكية لتوفير منصة مالية آمنة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع لدوائر الادخار التقليدية، المعروفة باسم "الجمعيات". تهدف المنصة إلى تعزيز عادات الادخار الصحية في المجتمع العماني من خلال طرق دمج متنوعة في التكنولوجيا المالية.

وأفادت شمسة السلامي، الرئيس التنفيذي لمنصة زُمر: "نستهدف من خلال المنصة إلى جذب ربات البيوت وطلاب الجامعات الذين يهتمون بالمشاركة في الجمعيات لتوفير المال. حيث تتميز المنصة بالشفافية وسهولة الدفع الشهري والموثوقية عوضًا عن التسليم النقدي والتأكيد الشفوي للإيداعات بدون وجود أدنى دليل."

كما أضاف المهندس عبد العزيز الرواحي، الرئيس التنفيذي لشركة OMPay: "نسعى دومًا إلى التركيز على العملاء في مختلف عملياتنا حيث أن لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب الجميع، وهذا التعاون مع زُمر يتيح لنا التعامل مع دائرة صغيرة من المدخرين الذين سيكونون قادرين على استخدام بوابة الدفع الخاصة بمنصة OMPay لإجراء المدفوعات الشهرية من خلال عمليات التحقق من الحساب والتي تم إنشاؤها بواسطة استراتيجية معرفة العميل.

يتجلى الهدف الأسمى من هذا التعاون في إزالة الحواجز المالية والشفافية في التعاملات الشخصية؛ حيث أن هذه الشراكة تخضع حاليًا لمرحلة الاختبار في برنامج "ساند بوكس" التابع للبنك المركزي العماني.

والجدير بالذكر أن شركة OMPay تقدم مختلف الحلول المالية والدفع عبر التحويلات المالية، وخدمة التحويلات الدولية والحلول التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة برسوم معقولة، وتتميز هذه الخدمات بالأمن الرقمي وتقنيات التحقق الموثوقة والمرتبطة بقاعدة البيانات البشرية ذات المصداقية العالية في السلطنة.

يمكن تحميل التطبيق عبر أجهزة أبل وأندرويد وهواوي. يرجى زيارة الموقع لمعرفة المزيد: www.ompay.com

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