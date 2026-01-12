دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أومودا وجايكو الإمارات OMODA&JAECOO عن توقيع مذكرة تعاون وشراكة مع مركز بطاقة إسعاد Esaad، في خطوة تعكس التزام العلامة بتعزيز ارتباطها بالمجتمع وتوفير حلول تنقّل متطوّرة تتمحور حول احتياجات العملاء في مختلف أنحاء الدولة.

أُقيمت مراسم التوقيع بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث وقّع العقيد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد Esaad، الاتفاقية ممثلاً عن شرطة دبي، بينما مثّل أومودا وجايكو الإمارات OMODA&JAECOO السيد ويل لي، نائب الرئيس التنفيذي.

وبموجب هذه الشراكة التي تم توقيعها في 10 ديسمبر 2025 وتستمر لمدّة عام كامل، سيحصل حاملو بطاقة إسعاد Esaad على مجموعة من المزايا الحصرية عند شراء أي من طرازات أومودا وجايكو OMODA&JAECOO في مختلف صالات العرض المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات.

وفي إطار هذا التعاون، يمكن لأعضاء إسعاد Esaad الاستفادة من خصومات نقدية فورية على جميع طرازات أومودا وجايكو OMODA&JAECOO، تُضاف إلى أي عروض ترويجية سارية في صالات العرض. وتشمل المزايا خصماً بقيمة 1500 درهم إماراتي على كافة الطرازات، بالإضافة إلى خصم حصري بقيمة 2000 درهم إماراتي على سيارة JAECOO J8 SHS (جايكو J8 SHS) المزودة بنظام هجين فائق التطوّر.

كما ستوفّر أومودا وجايكو الإمارات OMODA&JAECOO خصومات مباشرة إلى جانب مجموعة من المزايا الإضافية، تشمل التأمين المجاني، الصيانة، التسجيل، تظليل النوافذ، والكفالة، فضلاً عن حوافز مالية إضافية على طرازات محددة.

وأكدّ الطرفان أنّ هذه الشراكة تجسّد التزامهما المشترك بدعم أطر التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في إحداث أثر إيجابي ملموس يعود بالنفع على المجتمع.

يسري هذا العرض لمدة عام كامل من تاريخ التوقيع، ويشمل جميع الطرازات من دون أي استثناء، ما يجعله من بين أبرز المزايا الشاملة المتاحة لأعضاء برنامج إسعاد Esaad في قطاع السيارات.

آلية الاستفادة

يمكن لحاملي بطاقة إسعاد Esaad تفعيل الخصم بسهولة عبر زيارة قسم الخصومات على القنوات الرسمية للبرنامج، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على البطاقة في أي من صالات عرض أومودا وجايكو OMODA&JAECOO داخل الدولة. ويُطبّق الخصم مباشرة بعد التحقّق من العضوية في صالة العرض.

تعكس هذه الشراكة التزام أومودا وجايكو الإمارات OMODA&JAECOO المستمر بدعم المبادرات الوطنية، وتقدير أفراد المجتمع المتميّزين من خلال تقديم حلول تنقّل راقية، مبتكرة وسهلة الوصول تلبّي تطلّعات الجميع.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

