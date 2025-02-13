يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع الكشف عن أحدث الإبداعات المعمارية من " OMNIYAT BESPOKE "–"لونا سكاي بالاس" في مشروع "أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، سكاي بالاس يمتد على مساحة 58,476 قدم مربع، ليكون من بين الأكبر والأكثر ندرة عالميًا

"–"لونا سكاي بالاس" في مشروع "أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، سكاي بالاس يمتد على مساحة 58,476 قدم مربع، ليكون من بين الأكبر والأكثر ندرة عالميًا تقدم “ OMNIYAT BESPOKE ” مفهوماً فريداً لتجارب معيشية إستثنائية تتخطى معايير الحصرية والتميّز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "أمنيات"، الشركة الرائدة في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، مفهومًا جديدًا يُعرف باسم “OMNIYAT BESPOKE”، لتشكل بذلك فئة متفردة في سوق الفخامة العالمي. تستعد هذه الفئة الحصرية لإعادة تعريف مفهوم العيش الفاخر عالميًا، من خلال إتاحة الفرصة للمالكين لتحديد معاييرهم الخاصة وإضفاء تطلعاتهم الفريدة في جميع جوانب أسلوب حياتهم.

تم تصميم هذه الابداعات الفريدة بالتعاون مع نخبة من أهم المواهب العالمية في مجالي التصميم والحرفية، يأتي إطلاق هذا المفهوم ليعلن عن أحدث إبداعات “OMNIYAT BESPOKE” للعقارات الفاخرة –" لونا سكاي بالاس " المميز في مشروع "أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي". هذا السكاي بالاس الذي يمتد على مساحة 58,476 قدم مربع، يُعد واحدًا من أضخم وأندر الوحدات من نوعه على مستوى العالم.

استلهم هذا المفهوم من رؤية إبداعية أحدثت نقلة نوعية في ديناميكيات السوق عبر مشاريع رائدة، تجسدت في التحفة المعمارية الأولى لأمنيات: السكاي بالاس الذي يتوّج مشروع "وان" في نخلة جميرا ، دورشيستر كوليكشن، دبي. وقد صمم هذا الصرح المعماري بالتعاون مع مالكيه ونخبة من المصممين المرموقين، ليجسد مفهوم العيش المصمم حسب الطلب، ويصبح أغلى سكاي بالاس في دبي في عام 2017.

مع كل وحدة سكنية من “OMNIYAT BESPOKE”، ترسخ "أمنيات" فلسفة من التميز الذي لا يُضاهى، وصولاً إلى "ذا سكاي بالاس" في مشروع "آڨا" في نخلة جميرا ،دورشيستر كوليكشن، دبي– جوهرة تاج هذه الابداعات الفاخرة، والذي أصبح أغلى سكاي بالاس على الإطلاق في نخلة جميرا عند بيعه. لم تكتفِ هذه الإنجازات بتجاوز المعايير السابقة، بل حطمت الأرقام القياسية في المبيعات، مما رفع معيار التميز. ومن خلال ذلك، أحدثت "أمنيات" تحولًا جوهريًا في مفهوم العقارات فائقة الفخامة، مؤسِّسةً بذلك فئة “OMNIYAT BESPOKE” كشهادة على التزام الشركة بالارتقاء بأسلوب الحياة.

بعد النجاح الذي حققته العقارات الحالية من “OMNIYAT BESPOKE” تستعد "أمنيات" لتوسيع محفظتها بالكشف عن أربع عقارات إضافية غير مسبوقة، في مواقع مختارة بعناية. وستضم هذه المشاريع سكاي بالاس لا نظير له على الإطلاق فضلاً عن مجموعة من أندر وحدات سكاي بالاس التي ستدخل السوق، بدءاً بإطلاق "لونا سكاي بالاس" في مشروع "أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي.

يمتد السكاي بالاس الفاخر "لونا سكاي بالاس " على مساحة 58,476 قدمًا مربعًا، ويشكل تحفة معمارية تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة. يُجسد هذا السكاي بالاس المميز، الممتد على ثلاثة طوابق، قمة الرفاهية، حيث يتوج بحديقة علوية خلابة تبلغ مساحتها 13,500 قدم مربع، تضم مسبح إنفينيتي ساحر بطول 36 مترًا. ويستقبل "لونا سكاي بالاس" ضيوفه برفاهية مطلقة من لحظة الوصول، مع ردهات استقبال خاصة في كل من الطابق الأرضي والسرداب، ما يمنح تجربة فريدة من الخصوصية والرقي . يضم "لونا سكاي بالاس" مجموعة من المرافق المصممة خصيصًا لتلبية كل احتياجاته. من مكتب خاص للمساعدين إلى منتجع صحي شامل يضم صالة لياقة بدنية، صالون، غرف علاجية، غرف بخار وساونا، ومساحات هادئة للاسترخاء. علاوة على ذلك، يحتوي على مرآب خاص يتسع لعشر سيارات، مما يعكس اهتمامًا دقيقًا بتفاصيل نمط حياة المالك، ليجسد مفهوم الفخامة المصممة حسب الطلب بأبهى صورها.

يمثل "لونا سكاي بالاس" في مشروع "أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، جوهرة جديدة تضاف إلى محفظة "OMNIYAT BESPOKE"، التي تتربع على عرش الفخامة وأسلوب الحياة الراقي في المنطقة، لتكون محفظة عقارية لا مثيل لها على مستوى العالم.

صرّح مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمنيات"، قائلاً: “OMNIYAT BESPOKE” هي تجسيد حقيقي لتحويل الأحلام إلى واقع، حيث نقدم إبداعات فريدة ونادرة تعكس أعمق تطلعات عملائنا. نسعى لإلهام الأفراد، وتمكينهم من تصميم بيئات تعبر عن رؤيتهم وتُرقي أسلوب حياتهم إلى مستويات استثنائية. وأضاف: "الأمر يتجاوز مجرد تصميم مساحات فاخرة، بل يتعلق بصياغة إرث من اللحظات، والمشاعر، والتجارب التي تترك بصمة فريدة ودائمة في حياة كل شخص. إنها تعبير حقيقي عن الفخامة، يتجاوز حدود الإبداع الفردي ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة عملائنا."

تشهد دبي حقبة جديدة من التجارب الاستثنائية والفريدة في سوق العقارات فائقة الفخامة، مع تحقيق الإمارة نموًا اقتصاديًا متسارعًا يعزز مكانتها بصفتها وجهة عالمية. وقد أدى هذا التحول إلى تزايد الطلب على أنماط الحياة الشخصية النادرة، وهو ما تلتزم "أمنيات" بقيادته من خلال إرثها العريق في تطوير العقارات الفاخرة، معززة ذلك بمفهوم “OMNIYAT BESPOKE”.

عن "أمنيات"

"أمنيات" هي مطور عقاري رائد محلي يتمتع برؤية إبداعية، تؤثر في البصمة الجمالية، الثقافية، والاقتصادية لدبي. من خلال إتقان "فن الارتقاء" ودمج الفخامة الفائقة مع نمط الحياة المصمم بعناية، تقدم "أمنيات" تصاميم وتجارب مخصصة تغطي المساحات السكنية والضيافة والتجزئة.

تستند فلسفة "أمنيات" إلى دفع الحدود الفنية للتصميم والحرفية والتميز، بهدف الارتقاء بتجربة الإنسان. قدمت الشركة أيقونات معمارية بارزة مثل "ذا أوبوس"، "وان" في نخلة جميرا، "أورلا" و"ذا لانا".

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