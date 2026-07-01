كشفت ديلويت اليوم عن إطلاق شبكة ذكاء وكيلي موحَّدة ضمن Deloitte Omnia، منصة التدقيق والضمان العالمية التابعة لشركة ديلويت، في خطوة ترسي معيارًا جديدًا لآليّات تقديم هذا النوع من الخدمات.

وصُمِّمَت شبكة الوكلاء الأذكياء المدمجة في Omnia لجمع وكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين والجدد ضمن إطار عمل موحّد، بما يتيح لهم العمل بأسلوب متكامل لتنسيق سير العمل وتنفيذ المهام بكفاءة وانسجام أكبر. ويُعزّز هذا النّهج المدعوم بذكاء مترابط ومتكامل قدرات ما يقارب 85 ألف متخصص في التدقيق والضمان لدى ديلويت عالميًا، عبر تزويدهم بمعطيات متقدمة وتحليلات معمّقة للمخاطر، ما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات موثوقة أكثر وتقديم قيمة أكبر للعملاء في بيئة أعمال متزايدة التعقيد.

ويمثّل هذا الإطلاق امتدادًا للاستثمارات التي أعلنت عنها ديلويت في مجال الذكاء الاصطناعي خلال يوليو 2025، بهدف تسريع تطوير الجيل القادم من الابتكارات الذكية. ويؤكّد التزامها المستمر بنهج ابتكاري يجمع بين الخبرات البشرية وقدرات الذكاء الاصطناعي.

نقلة نوعية في خدمات التدقيق والضمان

تستجيب قدرات الذكاء الوكيلي المتصل الجديدة في منصة Omnia لمتطلبات بيئات الأعمال المتزايدة التعقيد والمعتمدة على البيانات، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية في المنصة وتوسيع نطاقها، مع توقعات بإضافة مزيد من الإمكانات التي ستستفيد من هذه الأسس في المستقبل.

وتشمل بعض الأمثلة على المهام التي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذها ضمن أحدث إصدار من منصة Omnia ما يلي:

تحليل البيانات والمعلومات لتحديد عوامل الخطر المحتملة؛

تقديم استجابات فورية تراعي سياق العمل لدعم عملية اتخاذ القرار، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات العالمية لمتخصصي ديلويت، بما يعزز دقة أحكامهم المهنية وعمق تحليلاتهم؛

تنفيذ الإجراءات الأولية، بما في ذلك استخراج البيانات، وتحليل الأدلّة، وإعداد المسودات الأولية للوثائق، وصياغة الاستنتاجات المبدئية لمراجعتها من قبل المختصين؛

المساعدة في تقييم مدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإفصاح.

الارتقاء بالجودة من خلال نهج قائم على العنصر البشري ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يرتكز نهج ديلويت في خدمات التدقيق والضمان على قناعة مفادها أن الجودة والثقة تترسّخان عندما تتكامل الخبرة المهنية والتفكير النقدي والتقنيات المتقدمة في إطار عمل واحد.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال أكبر أحمد، قائد خدمات التدقيق والضمان لدى ديلويت الشرق الأوسط: "يمثل استثمار ديلويت في Omnia طموحا بارزا، وهو تمييز ديلويت من خلال منصة حديثة ومتكاملة للتدقيق والضمان، تعزّز تجربة كواردنا المهنيّة وتحقّق فوائد ملموسة لعملائنا. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والرؤى المستندة إلى البيانات، والحكم المهني، تُمكّن منصة Omnia من تنفيذ مهام التدقيق والضمان بكفاءة واستجابة أعلى، وإجراء تحليلات أكثر عمقًا، بما يساعد فرقنا على استباق المخاطر بشكل أفضل، والتركيز على الأولويات الأكثر أهمّية، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا.".

توسيع نطاق الابتكار عبر منصة عالمية موحّدة

تولّت فرق الهندسة الداخلية لدى ديلويت مهمّة تطوير الشبكة الجديدة المدمجة من الوكلاء الأذكياء ضمن منصة Omnia، والتي صُمِّمَت بما يضمن قابليّتها للتوسّع ومواكبة التقنيات الجديدة. كما يتمّ تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي وفقًا لإطار Trustworthy AI™ من ديلويت، مع مراعاة جوانب الحوكمة والضوابط ومتطلبات الامتثال في مختلف مراحل المسار، بما يدعم الاستخدام المسؤول والشفّاف لهذه التقنيات.

”يعمل عملاء ديلويت اليوم في بيئة تتّسم بالسرعة والتعقيد والتغير المستمر،” قال نايجل توماس، قائد الاستراتيجية والتحول الرقمي لخدمات التدقيق والتأكيد العالمية في ديلويت. “من خلال منصة Omnia، تمكّن ديلويت مهنيّيها من العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء لتقديم تدقيق مدعوم بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم على مواكبة التغيّرات في أعمالهم وإدارة مخاطرهم بفاعلية.”

وتدمج منصة Omnia قدرات الوكلاء الأذكياء مباشرةً ضمن بنيتها الأساسية، مستفيدةً من منهجية حصرية خاصة من ديلويت، وهو ما يتيح تطبيقًا متّسقًا لهذه القدرات عبر شبكتها العالمية وفي مختلف مهام التدقيق والضمان التي تتولاها.

”لقد تطورت منصةOmnia لتصبح منصة موحّدة قائمة على الوكلاء الذكيين، حيث يعمل مهنيّو ديلويت وبياناتها ومنهجياتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي معًا ضمن منظومة واحدة،” قال ويل بايبل، قائد المنتجات الرقمية العالمية لخدمات التدقيق والتأكيد في ديلويت. “تتولى تقنيّتنا تنفيذ مسارات العمل التي تستغرق وقتًا طويلًا، ممّا يتيح لمهنيّينا التركيز على التفكير النقدي والتحليل المتعمق. وهذه ليست سوى البداية. ”

تمهيد الطريق لمستقبل التدقيق والضمان

يمثّل إطلاق قدرات الذكاء الوكيلي ضمن منصة Omnia أحدث محطة في مسيرة استثمارية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، ويُعدّ إنجازًا محوريًّا ضمن استراتيجية ديلويت المستمرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات التدقيق والضمان.

مع تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي، تواصل ديلويت دفع عجلة الابتكار عبر مختلف خدمات التدقيق والضمان التي تقدمها. ويشمل ذلك الخدمات المقدمة ضمن عرض AI Assurance، والتي تهدف إلى تقييم أطر الحوكمة وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب مراجعة الضوابط المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومخرجاتها، وسلامة البيانات، وأداء النماذج، بما يدعم جهود المؤسسات في الاستعداد لإجراء تقييمات مستقلة تستند إلى الأدلة، وتعزيز الثقة في استخدام هذه التقنيات.

تطوير الكفاءات لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تواصل ديلويت الاستثمار في تطوير مهارات كوادرها وتعزيز إلمامهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات عدة، من بينها Deloitte AI Academy™ وScout، وهو مساعد تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الموظفين على اكتشاف فرص تعلّم مخصّصة تتناسب مع احتياجاتهم. كما تتضمن قدرات الذكاء الوكيلي الجديدة في منصة Omnia وضعيّة التدريب التفاعليtutor mode، التي توفر لمتخصصي التدقيق والضمان في ديلويت تدريبًا مصغّرًا وفوريًّا ضمن سياق المهام التي ينفّذونها.

ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني وتنمية الكفاءات، تمكّن ديلويت كوادرها من الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحقق من مخرجاتها وتوظيفها بفاعلية، بما يسهم في تقديم نتائج عالية الجودة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.

ديلويت تقود مستقبل التدقيق والضمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تقدم ديلويت ابتكارات مسؤولة ومجرَّبة، يقودها الإنسان وتدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، أمرٌ يساعد على معالجة التحدّيات المعقدة بالاستفادة من حلول عملية وموثوقة. وتتيح عروض ديلويت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب خبراتها الواسعة في القطاعات المختلفة والمجالات المتخصصة والمتطلبات التنظيمية، تحويل التعقيدات المالية إلى رؤى واضحة، تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويرتكز نهج ديلويت على الجودة والنزاهة والشفافية باعتبارها ركائز أساسية في جميع خدماتها.

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لمحة عامة عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

تُعدّ ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) مساهمًا في ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة. لا تقدم ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة ولا ديلويت توش توهماتسو المحدودة خدمات للعملاء. وقد تُقدَّم الخدمات من خلال مساهمي ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة أو الشركات التابعة لهم، والتي تُعدّ كيانات قانونية مستقلة ومنفصلة. وتُعتبر ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة بموجب قوانين بلجيكا (ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة)، شركة عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة.

إن ديلويت الشرق الأوسط هي شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط في عام ١٩۲٦ ولا تزال تعمل في هذه المنطقة دون انقطاع منذ ذلك التاريخ. وقد كرست ديلويت الشرق الأوسط حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة إليها والتي يتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة مرخصة لتقديم خدماتها وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية في البلد الذي تعمل فيه. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبل ديلويت الشرق الأوسط إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة ديلويت الشرق الأوسط تجاه أي طرف ثالث. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل واحدة من هذه الشركات والكيانات بشكل مباشر ومستقل مع العملاء الخاصين بها، وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال وتقصير الكيانات الأخرى.

تقدم ديلويت الشرق الأوسط خدماتها عبر 26 مكتباً منتشراً في 14 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

لمحة عامة عن ديلويت:

يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ”ديلويت توش توهماتسو المحدودة“، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية، والكيانات المرتبطة بها (ويُشار إليها مجتمعة باسم ”كيانات ديلويت“). تتمتع ديلويت توش توهماتسو المحدودة (ويُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“)، وكل واحدة من الشركات الأعضاء في شبكتها العالمية، والكيانات المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها، ولا تستطيع إلزام بعضها البعض تجاه أي طرف ثالث. تتحمل ديلويت توش توهماتسو وكل واحدة من الشركات الأعضاء في شبكتها العالمية والكيانات المرتبطة بها المسؤولية فقط عن أفعالها أو تقصيرها وحدها، وليس عن أفعال وتقصير الكيانات الأخرى. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة أي خدمات للعملاء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about.

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تخصصها لما يقارب ٩٠ % من شركات فورتشن غلوبال ٥٠٠ وآلاف الشركات الخاصة. ويقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، تساعد على تعزيز الثقة العامة في أسواق رأس المال وتمكين العملاء من التحول والازدهار. واستنادًا إلى تاريخ يمتد لأكثر من ١٨٠ عامًا، تنتشر ديلويت في أكثر من ١٥٠ دولة ومنطقة جغرافية. تعرَّف على كيفية عمل أكثر من ٤٧٠٠٠٠ من موظفي ديلويت حول العالم يوميًا لإحداث الأثر المنشود الذي يحقق القيمة المستدامة.

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