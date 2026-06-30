​​​​​​ أعلنت شركة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud)، المزود العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذراع السحابية لمجموعة "علي بابا"، تصنيفها ضمن فئة القادة في تقرير Omdia Market Radar: Agentic AI Cloud Titans in Asia & Oceania, 2026، بعدما حققت أعلى تقييم في 6 من أصل 9 معايير رئيسية شملها التقرير، وهي: البنية التحتية للوكلاء الذكيين (Agent Infrastructure)، وخدمات النماذج وأدوات التطوير (Model Services & Development Tools)، ومنصة تطوير الوكلاء (Agent Development Suite)، ودعم الوكلاء الأصلي (Native Agent Support)، وأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Security for Agentic AI)، إضافة إلى النماذج مفتوحة المصدر (Open-Source Model).

صورة: خريطة Omdia لتقييم مزودي الخدمات السحابية في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي في آسيا وأوقيانوسيا

ويقدم تقرير "Omdia" تقييمًا شاملًا لقدرات مزودي الخدمات السحابية، من خلال قياس الإمكانات التقنية، ومدى الانتشار في الأسواق، والتمركز الاستراتيجي عبر مختلف طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي الوكيلي. كما يقسم التقرير هذه المنظومة إلى ثلاث طبقات رئيسية تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الوكيلي، وخدمات النماذج كخدمة (Model-as-a-Service – MaaS) وبيئات التطوير، بالإضافة إلى تطبيقات البرمجيات كخدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وأشار التقرير إلى أن "علي بابا كلاود" تُعد واحدة من الشركات القليلة التي تمتلك منظومة متكاملة تغطي جميع طبقات هذه التقنية، بدءاً من الرقائق المتخصصة للذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصال عالية الأداء، ووصولاً إلى عنقود الحوسبة "Lingjun AI"، ومنصة التعلم الآلي "PAI"، وأدوات "Model Studio" و"AgentScope" و"AgentRun" و"AgentBay" و"ACS Agent Sandbox" وخدمة "Function Compute".

وقال الدكتور لي فاي فاي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس الأعمال الدولية في علي بابا كلاود إنتليجنس، إن تصنيف الشركة ضمن فئة القادة من قبل "Omdia" يؤكد التزامها بقيادة المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الشركة كانت من أوائل مزودي الخدمات السحابية الذين أعادوا تصميم منصاتهم بالكامل انطلاقًا من مفهوم الوكلاء الأذكياء، مؤكداً أن "علي بابا كلاود" لا تكتفي بتطوير أدوات جديدة، بل تعمل على إعادة تشكيل منظومة الحوسبة السحابية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وآمنة وأصلية للذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يمكّن المؤسسات والمطورين حول العالم من بناء وكلاء أذكياء وتوسيع نطاق استخدامها بسهولة لتحقيق قيمة أعمال حقيقية.

سوق واعدة للنمو في آسيا وأوقيانوسيا

وأكد التقرير أن سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في آسيا وأوقيانوسيا يشهد فرص نمو استثنائية، إذ تشير توقعات "Omdia" إلى ارتفاع الإيرادات من 782 مليون دولار في العام 2025 إلى نحو 11.2 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 94%. وأضاف التقرير أن قطاعات تقنية المعلومات، والخدمات المالية، والتجزئة تقود حاليًا تبني المؤسسات لهذه التقنيات إلى جانب النمو المتسارع لاستخدام الوكلاء الأذكياء على المستوى الفردي، مدفوعًا بانتشار الأدوات والنماذج مفتوحة المصدر مثل "OpenClaw" ومشتقاته.

حل متكامل وقوي للذكاء الاصطناعي الوكيل

بصفتها مزودًا متكاملًا لخدمات الذكاء الاصطناعي، لا تزال "علي بابا كلاود" تتمتّع بموقع فريد يتيح لها الاستفادة من هذا السوق الآخذ بالازدهار. وتربط قدراتها في مجال "الذكاء الاصطناعي + السحابة" بشكل سلس، بين القواعد الأساسيّة القوية وعمليات النشر المؤسسي، بموازاة تعميم انتشار نماذج "كوين" مفتوحة المصدر والتجارية والتي تحظى بشهرة واسعة، والبنية التحتية السحابية ذات المستوى العالمي، وخدمات النماذج المتقدمة تقنيًا، وأدوات المطورين المُحسَّنة بشكل كبير، لتلائم الجيل المقبل من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أعلنت "علي بابا" مؤخرًا عن تقديم سلسلة من التحديثات بشأن قدرات منصّة الذكاء الاصطناعي المتكاملة الخاصة بها. وفي مايو، أطلقت "علي بابا" نموذج "Qwen3.7-Max"، وهو أحدث نموذج لغوي ضخم صُمم خصيصًا للبرمجة التفاعلية الوكيلية المتقدمة، والاستدلال المعقد، وتنفيذ المهام طويلة الأمد. ويوفّر هذا النموذج قدرات وكيلية استثنائية عبر مجالات متنوعة. وبكونه مساعدًا رائدًا في مجال البرمجة، فإنه يدعم مهام إعداد البرمجة بدءًا من النماذج الأولية السريعة للواجهة الأمامية وصولًا إلى هندسة البرمجيات المعقدة متعددة الملفات. ولتعزيز إنتاجية العمل المكتبي، يقوم النموذج بتنسيق سير العمل متعدد العناصر بشكل موثوق لمعالجة العمليات المعقدة.

كما قامت "علي بابا كلاود" بتحديث بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في عصر الأنظمة الوكيلية. ويُعدّ خادم "بانجيو AL128 سوبرنود"، المصمم لتمكين الاستدلال الوكيلي القابل للتوسّع وتدريب النماذج على نطاق واسع، تحديثًا تحسينيًّا ضمن منصة خدمات النماذج التابعة لمجموعة "علي بابا"، والتي تعمل باستمرار على تحسين أداء النماذج.

وبغرض تسهيل الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها، كشفت "علي بابا كلاود" النقاب عن "كوين كلاود" Qwen Cloud، وهي منصة سحابية جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي ومصممة لتوفير تجربة خدمة نماذج سلسة لكل من الشركات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. تتيح هذه المنصة للمطورين والشركات والمستهلكين المحترفين تأسيس تطبيقات ووكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي بمزيد من السهولة والكفاءة.

ومن أجل تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من التفاعل بشكل أكثر سلاسة مع موارد السحابة، أطلقت "علي بابا كلاود" "بوابة Skills" (Skill portal) الجديدة التي تحول القدرات السحابية المشهورة على نطاق واسع في أكثر من 60 منتجًا سحابيًا إلى تنسيقات "قائمة على المهارات" (Skill-based) ومتوافقة مع "بروتوكول سياق النموذج" (MCP). ويتيح ذلك لوكلاء الذكاء الاصطناعي استدعاء موارد السحابة بالسهولة نفسها التي يتم فيها استدعاء الوظائف البرمجية. وقد طورت المنتجات الأساسية العائدة إلى "علي بابا كلاود"، بما في ذلك قواعد البيانات، والبيانات الضخمة، وإدارة العمليات التشغيلية والصيانة (O&M)، والأمن، وكلاء متخصّصين على مستوى المنتج للمساعدة في إدارة البيئات السحابية المعقدة بشكل أكثر كفاءة.

-انتهى-

#بياناتشركات